Veliko priznanje: Proglašen je najbolji spa hotel u Hrvatskoj

Hoteli Lošinj Hotels & Villas ostvarili su značajan međunarodni uspjeh na dodjeli The Global Spa Awards 2026, prestižnih nagrada u luksuznoj spa i wellness industriji.

Pokretanje videa... 00:22 Arba Resort | Video: 24sata

Boutique Hotel Alhambra osvojio je titulu najboljeg spa hotela u Hrvatskoj, dok je Hotel Bellevue uvršten među tri najbolja hotela u istoj kategoriji, potvrđujući međunarodni ugled Lošinja kao destinacije vrhunskog wellnessa.

Foto: Jiri Lizler

The Global Spa Awards jedno su od najprestižnijih priznanja u luksuznom spa sektoru, a nominacije predlaže žiri sastavljen od vodećih svjetskih stručnjaka za wellness i putovanja. O pobjednicima odlučuje i javnost, dok su u stručnom žiriju za 2026. godinu sudjelovali Gerri Gallagher (Tatler Spa Guide), Sue Harmsworth MBE (osnivačica ESPA i članica Global Wellness Institutea), Juliet Kinsman (Condé Nast Traveller), Kent Richards (Wellness World Global) i Tracey Woodward (Global Spa and Beauty Brands).

Smješten u mirnoj uvali Čikat, Boutique Hotel Alhambra kombinira elegantno secesijsko i neoklasično uređenje s 660 m² Cube Spa centra nadahnutog lošinjskom lječilišnom tradicijom 19. stoljeća. Spa nudi personalizirane tretmane s lokalnim biljem i uljima alepskog bora, a posebnu pažnju privukao je Kurhaus Inhalation Bar, suvremena reinterpretacija povijesnog rituala iz 1892. godine u kojem su aristokrati udisali blagotvorne morske aerosole.

Gostima su na raspolaganju grijani unutarnji bazen s morskom vodom, sobe za tretmane, ekskluzivni Spa Suite s ljekovitom parnom kupelji rasul, finska sauna, mediteranska kupelj, vodeni raj s četirima senzornih tuševa, ledena fontana te potpuno opremljena teretana.

Foto: Boutique Hotel Alhambra

U neposrednoj blizini, Hotel Bellevue nastavlja stoljetnu tradiciju zdravstvenog turizma kroz Bellevue Spa Clinic, nagrađivani lifestyle spa centar koji spaja prirodne blagodati Jadrana s modernim wellness metodama. U sklopu centra nalaze se unutarnji i vanjski bazen s morskom vodom, privatni spa vrt, zona za opuštanje okružena borovom šumom te individualizirani wellness programi razvijeni u suradnji s liječnicima, nutricionistima i kineziolozima. Ovaj koncept spaja znanstveni pristup s prirodnim detoksikacijskim učinkom lošinjskog zraka, pružajući gostima potpunu obnovu tijela i duha.

Ova priznanja dodatno potvrđuju Lošinj kao Otok vitalnosti i destinaciju vrhunskog wellnessa prepoznatu na međunarodnoj razini.

Lošinj Hotels & Villas

Foto: hotel lošinj i villas