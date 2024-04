Zbirka Politeo: 'Moje avione su oslikavali Edo Murtić, Šutej...'

Svaki od ovih aviona sletio je u jedan atelijer i iz njega poletio poseban. Za mene svaki od njih ima ogromnu emocionalnu vrijednost. Prije svega, oni su svojevrsni dnevnik mojih putovanja, jer samih svuda po svijetu nosio sa sobom u posebnoj drvenoj kutiji. No, svaki je bio i povod za druženje s umjetnikom u atelijeru, za razgovore s njima i to je nešto posebno, kaže poznati kolekcionar Toni Politeo, nakon što smo u njegovom društvu obišli iznimno vrijednu izložbu umjetnički oslikanih drvenih aviona iz Zbirke Politeo, pod naslovom "Air Art 1903. – 2023.", koja je nedavno otvorena u galeriji Muzeja Matije Skurjenija u Zaprešiću, gdje se može pogledati do 10. svibnja.

Prvi rok bio je do polovice travnja, no interes publike je velik, pa su se u Muzeju prilagodili tome.

Riječ je o malim maketama drvenih dvokrilaca za koje biste u prvom času pomislili da su dječje igračke. No, svaki od tih aviona ima potpis i pečat umjetnika koji ga je oslikao. Politeo kaže kako više ni ne zna koliko ih je točno u cijeloj zbirci, procjena je oko 250, ali treba računati i dva aviona koji imaju promjer oko dva metra i koji su i u galeriji zapravo složeni dijelovima. Na žalost, u galerijskim prostorima najčešće nema mjesta za njihovo postavljanje, tako da čekaju neki veći prostor.

Za izložbu u Zaprešiću ciljano je izabrao 120 aviona. Njena je priprema započela lani, u čast 120 obljetnice od prvog leta braće Wright avionom 17. prosinca 1903., što je bilo ostvarenju višestoljetnog čovjekovog sna da poleti i preleti područje oko sebe. No, izložba je organizirana i u čast prvih hrvatskih sanjara o letu, od Fausta Vrančića nadalje, kaže Politeo. Naravno, nadasve u čast umjetnosti. Jer, koliko god vas u obilasku zbirke tih malih eksponata mogu oduševiti motivi kojima su oslikani, još veće divljenje izazova činjenica da su među autorima koji su ih oslikali najpoznatiji hrvatski i svjetski suvremeni umjetnici.

Tu su Gilbert & George (UK), Missemer Martine (Francuska), Erro (Island), Sunagawa (Japan), De Gumaraes (Portugal), Caruncho (Španjolska), Selden (USA) te plejada hrvatskih autora čija se djela inače nalaze u najvećim svjetskim galerijama: Edo Murtić, Đuro Seder, Ivan Kožarić, Boris Bućan, Miroslav Šutej, Zlatan Vrkljan, Vasko Lipovac, Vladimir Dodig Trokut, Ivica Šiško i drugi. Neki od tih velikana u međuvremenu su i preminuli, što zbirci daje dodanu vrijednost, kao trag da su se ponekad znali zaigrati i na jednom posve neobičnom 'platnu'.

- Kako je sve krenulo? Od ideje u ludoj glavi – u trenu se našalio Toni Politeo, kojem to i nije prvi projekt oko kojeg okuplja velike likovne umjetnike. U njegovoj kolekciji je i nekoliko monografija s pjesmama poznatih pjesnika, poput one posvećene velikom španjolskom pjesniku Federicu Garcíji Lorca, koje su oslikavali poznati likovni umjetnici. No, to je nešto klasično, uobičajeno, očekivano u svijetu umjetnosti. Baš kao i oslikana uskršnja jaja, dodaje sugovornik u šali.

Ljubav prema umjetnosti, koja kod pravih kolekcionara brzo preraste želju da umjetnička djela samo 'skupljaju' i prelazi u strasnu želju da je potiču i otvaraju joj nove puteve. Iz te su želje rođeni prvi oslikani avioni, negdje 2000. Ili 2001. godine, kaže. Prvi umjetnici kojima je spomenuo tu ideju čak su se malo nećkali, jer nisu bili sigurni kako će se snaći na tako neobičnom 'platnu', no pomalo je krenulo.

- Kad je broj aviona dosegao prvu izložbu, za koju je tiskan i prvi katalog koji sam tada mogao i pokazati u razgovoru oko oslikavanja aviona, većinom bi rado prihvatili izazov. No, u startu nisam mislio da će to narasti u tako veliku zbirku, kaže Politeo pa priča pomalo skreće na to da u galeriji i skladištu u njegovom domu već odavno nema mjesta za čuvanje ovakvih eksponata.

Na žalost, nema odgovora na pokušaje da od Grada Zagreba dobije adekvatan prostor za skladište na korištenje.

No, supruga Katja, koja se isprva znala naljutiti kad bi donosio kući "još i te avione"", danas kaže da joj svaki kojeg negdje pomakne silno nedostaje i jedva čeka da ga vrate na mjesto. Tako je i ona ovom projektu dala vjetar u leđa.

Zbog toga je Politeo, nakon što se razbolio prijatelj koji je u njegovom atelijeru izrađivao makete aviona koje je nosio umjetnicima na oslikavanje, odlučio pokrenuti suradnju sa Školom primijenjene umjetnosti, koja ima i stolariju.

- Rado bih da dogovorimo suradnju, pa da učenici na taj način mogu, na primjer, zaraditi za maturalno putovanje. A te bi makete krenule na nove letove prema umjetničkim galerijama sa mnom – priča autor zbirke, radostan što su reakcije publike vrlo dobre.Već i zbog toga, kaže, ne može stati, kolekcija mora rasti dok god bude mogao - putovati.

- Reakcije publike su zapravo sjajne. Ovo je jedna od rijetkih izložbi koja je prihvatljiva publici svake dobne skupine, od vrtićke djece i osnovnoškolaca, onih koji ne znaju puno o umjetnosti ali vole vidjeti zanimljive stvari pa do istinskih ljubitelja umjetnosti s iskustvom. I svi su oduševljeni izložbom. Djeca te avione često vide kao običnu igračku koja je malo drugačija, pa negdje ostane i ta informacija da su je oslikali veliki umjetnici.To je sjajan način da im približimo umjetnost i naučimo ih na to da ona postane dio njihovog života. Odrasli posjetitelji, s druge strane, baš kao i stručna javnost, u izložbi nalaze veliku umjetničku vrijednost i baš uživaju u obilasku – kaže Ante Žaja, viši kustos i ravnatelj Muzeja Matija Skurjeni, inače i sam slikar koji potpisuje jedan od aviona. Politeo u šali dodaje kako ima još onih koji su se 'ugurali' preko veze.

I kći Tatjana Politeo, također poznata slikarica, oslikala je jedan od aviona pa čak i prodala nekoliko njih.

- Vjerujem da bi mnogi od tih aviona bili vrlo zanimljivi kolekcionarima umjetnosti, no nemam srca rastati se baš ni od jednog – kaže.

Dakle, što će biti s njima kad ova izložba završi, postoji li način da negdje trajno budu dostupni ljubiteljima umjetnosti?

- Postojala je ideja da barem dio zbirke ponudim Zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman u Zagrebu, kao trajni postav. Riječ je o sadržaju koji se lijepo može povezati edukacijom o počecima letenja u Hrvatskoj, od Fausta Vrančića nadalje, no na žalost nije bilo interesa. Žao mi je zbog toga , jer mi se čini da upravo zrakoplovnoj luci nedostaje dodatnih sadržaja, osim kafića i trgovina. Bilo bi lijepo da putnici mogu pogledati i jednu takvu izložbu dok čekaju na čekiranje ili let, na primjer. No, pripremam se za razgovore o tome sa Zračnom lukom Zadar i nadam se da bi moglo biti interesa, zaključuje Toni Politeo.

Ako dio aviona 'preseli' na trajnu izložbu na zadarskom aerodromu, naš že sugovornik, naravno, opet put pod noge, s novim avionima koje treba oslikati.

Strastveni kolekcionar širokog interesa, od likovnih djela, keramike, kristala, igračaka medalja, Toni Politeo, u posljednje vrijeme bavi se idejom o osnivanju muzeja prezervativa, proizvedenih za posebne namjene, koji imaju posebnu grafičku i dizajnersku vrijednost, a u svibnju 2022. ustupio nam je i iznimno vrijedne, dotad neviđene fotografije Josipa Broza Tita, koje mu je ostavio Berislav Badurina, šef Titovog kabineta posljednje tri godine njegovog života.

Među njima je i fotografija proslave Titovog rođendana, koji se slavio 25. svibnja, na kojoj drug Tiro, uz asistenciju supruge Jovanke i poslužiteljice, reže tortu s jagodama.