Zbogom borama - uz masnu ribu, jaja, puno vode i breskve

Pravilna prehrana, nepušenje i redovita tjelesna aktivnost najbolji su način borbe protiv starenja i stvaranja bora koje se prvo uoče na koži lica i rukama.

Starost se, prije svega, ogleda u tjelesnom izgledu, potom u fizičkoj aktivnosti i mentalnom funkcioniranju. I danas, kad živimo sve dulje, želimo se osjećati i izgledati sve bolje. Jedan od naboljih saveznika upravo je prehrana koja se temelji na unosu cjelovitih žitarica, voća, povrća, niskomasnih mliječnih proizvoda, mesa, peradi i ribe.

Američki dermatolog dr. Nicholas Perricone autor je popularnog antiage plana. Ona je usmjerena na smanjenje oštećenja površinskih slojeva kože koja nastaju djelovanjem slobodnih radikala te na opći protuupalni učinak. Savjetuje da pri odabiru ugljikohidrata prednost dajete namirnicama čiji je glikemijski indeks niži od 50, poput zobene kaše i leće.

Barbara (25): Nikad u životu nisam zaspala sa šminkom, a u zadnje vrijeme sam sve više počela brinuti o prehrani. Trudim se svaki dan jesti voće i povrće.

Foto: 24sata/24sata

Izbjegavati sušeno voće

Dr. Perricone smatra da su najbolji izbor voća i povrća avokado, paprika, bobičasto voće, dinja, zeleno lisnato povrće i rajčica. Sušeno voće treba izbjegavati u širokom luku. Meso lososa dr. Perricone smatra apsolutnim adutom, i to zbog sadržaja moćnog antioksidansa DMAE (dimetil-amino-etanol), koji ima protuupalno djelovanje te zaustavlja opuštanje vezivnog tkiva kože. Uz to, losos je bogat i masnim kiselinama koje poboljšavaju pamćenje i raspoloženje, daju koži sjaj te štite od bora. Ako vam je lososa previše, slobodno ga zamijenite s peradi ili tofuom.

- Dobri izvori proteina, prema dr. Perriconeu, su i bjelanjak jajeta te piletina i puretina bez kože. Proteini su potrebni za obnovu i usporavanje starenja stanica kože, dok je omega-3 masne kiseline održavaju vlažnom i ublažavaju upalne procese - kaže nutricionistica, doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender iz Vitaminoteke.

Zbog aditiva potpuno su neprihvatljivi gazirani napici, pa i oni light, a sokovi nisu poželjni zbog obilja šećera koji se veže na kolagen te smanjuje elastičnost kože koja gubi sjaj. No zato je, prema dr. Perriconeu, vrlo poželjno odabrati i konzumirati nutritivno vrijedne mliječne proizvode, a kao najbolji odabir ističe jogurt s niskom udjelom masti.

Paula (36): U tridesetima sam počela više paziti na prehranu, ne jedem kruh, a izbjegavam sve ‘bijelo’. Pokušavam obavezno jednom tjedno jesti ribu.

Foto: 24sata/24sata

Prehrana donosi dramatične promjene

Ako jedete hranu protiv bora čak i kratko vrijeme, tvrdi dr. Perricone, iskusit ćete dramatične promjene u tome kako izgledate i kako se osjećate. Njegov trodnevni plan prehrane, koji je uvod u 28-dnevni plan prehrane, ima protuupalni učinak te se u svega tri dana smanjuje natečenost i učvršćuje koža lica.

Savjetuje i zamjenu kave zelenim čajem koji obiluje antioksidansima koji povećavaju hidrataciju kože te dotok krvi i kisika, zbog kojih je koža svježa i blistavija. Konzumirajte i rajčice koje sadrže snažni antioksidans likopen koji štiti stanice od starenja i djelovanja raznih toksina, a pomaže u hidrataciji kože.

Nukleinska kiselina iz breskvi održava kožu nježnom i mladom. Karoten koji se nalazi u kori i mesu čuva stanice kože od preranog starenja. Blagotvorna voćka je i dinja jer sadrži vitamine K i E koji odražavaju kožu zdravom te A i C koji potiču regeneraciju kože i proizvodnju kolagena koji joj daje mladenački izgled.

Voda je za kožu neophodna jer je optimalno vlaži.Za zdravu i mladoliku kožu važna je i hijaluronska kiselina, koja podmazuje kožu i zglobove. Prirodno se stvara u organizmu, ulazi u sastav vezivnog tkiva s kolagenom i elastinom. Hrana bogata hijaluronskom kiselinom pomaže u jačanju vezivnog tkiva oko zglobova i hrskavice, hidrira kožu, omogućuje brže zarastanje rana.

Služi i u borbi protiv bora te u očuvanju mladenačkog izgleda kože. Najveći izvor hijaluronske kiseline u hrani su životinjski dijelovi koji sadrže puno te tvari, poput kože, hrskavica i zglobova. Juha od kostiju i kožica kokoši (pileća ili kokošja juha) pomaže i u liječenju prehlade i gripe, i to zbog toga jer hijaluronska kiselina omogućuje stvaranje barijere kroz koju virusi i bakterije ne mogu prodrijeti u organizam.

Ana (43): Puno više pazim na prehranu, a i treniram tri puta tjedno. U prehranu sam ubacila sjemenke i povrće, a izbacila šećere i tjesteninu.

Foto: 24sata/24sata

Magnezija ima u brokuli i kupusu

Za stvaranje hijaluronske kiseline u tijelu važan je i vitamin C, neophodan za sintezu kolagena, glavne komponente vezivnog tkiva. Vitamina C ima u paprici, rajčici, kupusu i cvjetači. Magnezij je isto tako neophodan za stvaranje hijaluronske kiseline. On je sastavni dio klorofila u biljkama pa sve zelene namirnice sadrže klorofil i magnezij.

U hranu bogatu magnezijem spadaju špinat, brokula, kupus, grašak, ali i jabuke, banane, jagode i kruške. I cink je neophodan za stvaranje hijaluronske kiseline. Cink možemo pronaći u sjemenkama bundeve, krumpiru, kikirikiju, grahu i mesu. Ljepota i želja da se pomladite te što dulje zadržite mladenački izgled mogu biti vrlo skupi ako se držite proizvoda koje preporučuje kozmetička industrija, no najbolje tajne za njegu kriju se zapravo u vašoj kuhinji i vrlo su jeftine.

Pšenične klice, lješnjaci, bademi, orasi, američki orasi, sjemenke suncokreta, hladno prešana biljna ulja, poput maslinova, kukuruzna, sojina i ulja konoplje te povrće poput špinata i kelja, šparoge, brokule i rajčice izvrstan su izvor vitamina E, lako su dostupni i gotovo ih svi imaju u svojim domovima.

Tatjana (54): Ujutro obavezno popijem zdravi cijeđeni sok i doručkujem, svaki dan jedem kuhani obrok, gotovo nikad ne večeram, ali pojedem poneku voćku.

Foto: 24sata/24sata

Blagodati lubenice, cvjetače i rajčice

Tu su još i kvalitetni te lako dostupni saveznici poput mlijeka i mliječnih proizvoda, soje, sojina mlijeka, kelja, brokule, zobene kaše, bijelog graha, naranče, kikirikija, sjemenki sezama i suncokreta. Prava riznica kalcija, minerala koji se ubraja u skupinu najvažnijih i najzastupljenijih minerala u organizmu i koji je zaslužan za zdravlje krvožilnog sustava, zubiju i kostiju, su orasi i bademi.

Ako u prehranu uvrstite lubenicu, brokulu, cvjetaču, šparoge, rajčice i avokado podarit ćete svojem tijelu obilje aminokiseline glutation, koji je prirodan antioksidant i snažan borac protiv starenja. Na njega, osim genetike, utječu i mnogobrojni vanjski faktori koji na različite načine opterećuju vaš organizam.

To su, u prvom redu, nepravilna prehrana, stres, konzumiranje cigareta i alkohola te smanjena fizička aktivnost. Na starenje utječe i premalo sna, nedovoljan unos tekućine, ali i nepovoljni vremenski uvjeti, poput jakog sunca, vjetra, hladnoće...

Relaksirajte se, krećite i jedite zdravo

Nisu zanemariva ni ekološka onečišćenja. Sve to možete spriječiti ako se prema zdravlju i tijelu ponašate odgovorno. Zato promijenite prehrambene navike, pojačajte fizičku aktivnost, povremeno relaksirajte duh i tijelo pozitivnim razmišljanjem, ali i adekvatnom kozmetičkom njegom. Sve to usporit će starenje te očuvati vaše cjelokupno zdravstveno stanje i fizički izgled.

Top 20 namirnica

Losos

Foto: dreamstime

Bogat je proteinima potrebnim za obnovu stanica kože. Esencijalne masne kiseline i antioksidansi iz lososa daju koži mekoću i sjaj.

Borovnice

Foto: dreamstime

Sadrže oksidanse koji potiču regenaraciju kože, usporavaju starenje kože i nastanak bora te smanjuju vidljivost ožiljaka.

Bademi

Foto: dreamstime

Orašasti plodovi sadrže bogatstvo vitamina E i linolne kiseline. Perricone smatra da ove molekule pomažu u borbi protiv starenja.

Zobena kaša

Foto: dreamstime

Zob svojim sluzima omekšava i štiti kožu te djeluje blago protuupalno. Koristi se kao pomoć kod dermatitisa, suhe kože i psorijaze.

Špinat

Foto: chengyuzheng

Zeleno lisnato povrće čisti organizam od toksina. Špinat je bogat folnom kiselinom, kalijem i vlaknima koji obnavljaju oštećenja kože uzrokovane sunčevim zrakama.

Rajčica

Foto: dreamstime

Sadrže snažni antioksidans likopen koji štiti stanice od starenja i djelovanja raznih toksina, a pomaže u hidrataciji kože.

Breskva

Foto: dreamstime

Nukleinska kiselina iz breskvi održava kožu nježnom i mladom. Karoten koji se nalazi u kori i mesu čuva stanice kože od preranog starenja.

Dinja

Foto: dreamstime

Sadrži vitamine K i E koji održavaju kožu zdravom te A i C koji potiču regeneraciju kože i proizvodnju kolagena koji joj daje mladenački izgled.

Paprika

Foto: dreamstime

Baš poput naranče, brokule i kivija, obiluje vitaminom C koji igra važnu ulogu u stvaranju kolagena, proteina koji čini osnovnu strukturu kože.

Voda

Foto: dreamstime

Povećava dotok krvi u kožu dajući joj blistaviji izgled. Kako bi se osigurala optimalna vlažnost i uklonili znakovi starenja, pijte je 1,5 litara na dan.

Ananas

Foto: dreamstime

Bromelain je ključni sastojak u upotrebi ananasa za ljekovite svrhe. Taj enzim razgrađuje bjelančevine, ali ima i protuupalna te iscjeljujuća svojstva. Bromelain sprečava sintezu uzročnika upalnih procesa te je predložena upotreba ananasa u liječenju tromboze.

Svježi sir

Foto: dreamstime

Kako navode stručnjaci, sir jača kosti i zube, olakšava trudnoću i PMS tegobe, proljepšava kožu i štiti od karcinoma. Izvor je visokokvalitetnih proteina, kalcija i mnogih važnih nutrijenata. Od vitamina, sir sadržava značajne količine vitamina A i D te nešto manje vitamina B skupine.

Jaja

Foto: dreamstime

Sadržava sve sastojke nužne za gradnju tijela - od prvorazrednih bjelančevina, masnoća vrijednih minerala, ali ne i ugljikohidrate. Jaja sadrže fosfor, kalcij, željezo, natrij, kalij, magnezij, cink, vitamine A, B kompleksa, C, D, E i folnu kiselinu

Med

Foto: dreamstime

Osim što djeluje protuupalno, vrijednost meda je i u tome što se mnoge djelotvorne tvari iz ljekovitog bilja bolje iskoriste u ljudskom organizmu, jer med poboljšava njihovu resorpciju. Sadrži organske kiseline, mineralne tvari i eterična ulja.

Lubenice

Foto: lindavostrovska

Sadrži aktivne tvari koje ublažavaju upalna stanja, ali i oksidanse koji nas štite od slobodnih radikala. Odličan je diuretik jer stimulira rad bubrega. Povećava stvaranje urina koji pogoduje izbacivanju toksina iz organizma.

Mrkva

Foto: dreamstime

Izvrsna namirnica kad ste iscrpljeni ili se oporavljate te za ispravljanje posljedica neispravne prehrane. Učinkovita je kod slabokrvnosti, sprečavanja kvarenja zubi, a vrlo je i hranjiva te puna vitamina A, B i C.

Riba

Foto: dreamstime

Riba je važan dio uravnotežene prehrane jer predstavlja glavni prehrambeni izvor blagotvornih omega-3 masnih kiselina i nutrijenata, kao što su vitamin D i selen.

Cjelovite žitarice

Foto: dreamstime

Dulje se probavljaju, daju osjećaj sitosti te energiju koja se postupno oslobađa u organizmu. Bogate su vlaknima. Studije pokazuju da cjelovite žitarice smanjuju rizik od bolesti i smrtnosti za 15 posto kod kardiovaskularnih bolesti.

Ulje boražine

Foto: dreamstime

Najbolji je dostupan izvor gama-linolenske kiseline i ima najveću koncentraciju te kiseline. Bogata je i omega masnom kiselinom.

Kikiriki

Foto: dreamstime

Iako spada u namirnice s visokim sadržajem masti i kalorija, može preventivno djelovati na srčana oboljenja te sniziti kolesterol i trigliceride. Obiluje hranjivim sastojcima koji pozitivno djeluje na imunitet.