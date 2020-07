Zdrav doručak: Za gubitak kilograma jedite zobenu kašu

Istraživanje iz 2015. godine otkrilo je da zobena kaša za doručak bolje zasićuje nego da pojedete istu količinu kalorija u žitaricama poput kukuruznih pahuljica

<p>Novo istraživanje nudi nadu za svakoga tko pokuša izgubiti nekoliko kilograma.</p><p>Većina ljudi zna da je visok udio vlakana u zobenoj kaši povezan sa svim vrstama dobrih stvari kao što je zdravog srca ili debelo crijevo. Ali, jeste li znali i da zobena kaša može pomoći pri gubitku kilograma?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (10 namirnica zbog kojih ćete biti vitkiji i zdraviji): </p><p>Istraživanje iz 2015. godine koje je objavljeno u časopisu 'Annals of Nutrition and Metabolism' otkrilo je da zobena kaša za doručak bolje zasićuje nego da pojedete istu količinu kalorija u žitaricama poput kukuruznih pahuljica. </p><p>Prema NutraIngredients.com, to znači da će se ljudi koji ujutro za doručak pojedu zobenu kašu osjećati sito te da će tako za ručak pojesti dosta manje i tako unijeti manje kalorija. A, manje kalorija znači i gubitak kilograma.</p><p>Razlog zašto je 350 kalorija zobene kaše zasitnije od 350 kalorija kukuruznih pahuljica može biti taj zato što zobenoj kaši treba duže da se razgradi u želudcu.</p><p>Ljudi koji uključuju i vježbanje u svoj program mršavljenja imaju dodatnu korist. Prema istraživanju objavljenom u časopisu 'International Journal of Sports Medicine', konzumiranje hrane s niskim glikemijskim indeksom, poput zobene kaše, tri sata prije vježbanja pruža bolju izdržljivost.</p><p>Niski glikemijski indeks u zobenoj kaši također je koristan za smanjenje opasnosti od dijabetesa tipa 2. Ljudima koji već boluju od dijabetesa tipa 2, zobena kaša može pomoći u kontroli razine šećera u krvi.</p><p>Ako gubitak kilograma nije dovoljno dobar razlog za konzumiranje zobene kaše, razmislite o njenim brojnim zdravstvenim prednostima, piše <a href="https://home.remedydaily.com/2016/08/15/how-eating-oatmeal-every-morning-can-help-shed-unwanted-weight-in-a-flash/?src=fbfan_54898&t=fbsub_homeremedies&rp=20200702&fbclid=IwAR0LRPAyrg_A3-I8CrJp-XGoIGDMGREeMeDT0SetG8E9GbdqLkPO58ck-eg">RemedyDaily</a>.</p>