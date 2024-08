Zdrav život: Evo što se događa s tijelom ako hodate svaki dan

Bavljenje ovom kardio vježbom s niskim intenzitetom nešto je što možete lako uvrstiti u svoju svakodnevnu rutinu.

- Ne izaziva veliku reakciju na stres u tijelu kao što mogu opcije tjelovježbe većeg intenziteta, poput HIIT-a ili trčanja, osobito kod onih koji tek počinju vježbati - objašnjava certificirana osobna trenerica, Amanda Capritto.

Hodanje također nije super zamorno, tako da možete povećati ukupnu količinu tjednih vježbi koje obavljate na način koji funkcionira s drugim oblicima vježbi, poput intervalnog treninga visokog intenziteta (HIIT).

1. Potrošit ćete više kalorija

Istraživanja pokazuju da hodanje može potrošiti više kalorija nego trčanje. Znanost također kaže da male promjene u vašoj dnevnoj rutini, kao što je hodanje po obavezama ili na posao, mogu pomoći u vašim naporima za mršavljenje.

- Hodanjem se sagorijevaju kalorije. Ako su sva ostala područja vaše rutine vježbanja i stila života ista, a svojoj rutini dodate i hodanje, ukupno ćete sagorjeti više kalorija nego što biste inače - objašnjava trener Domenic Angelino.

2. Smanjit ćete tjelesnu masnoću

Budući da hodanje izvrsno sagorijeva kalorije, također je učinkovito u smanjenju tjelesne masnoće.

- Točan učinak ovisi o tome koliko kalorija jedete svaki tjedan i koliko kalorija ukupno sagorijevate. Može ili smanjiti koliko brzo dobivate masnoću ili povećati koliko brzo gubite masnoću. Oboje može pomoći u poboljšanju vašeg zdravlja i imati značajan utjecaj na vaše tijelo - kaže Angelino.

3. Pojačat ćete izdržljivost listova

Hodanje uključuje različite mišiće u rad, uključujući listove.

- Teladi su ti koji su najviše uključeni u podržavanje ovog procesa. Vrlo često hodanje može pomoći u povećanju izdržljivosti vaših listova, pogotovo ako se inače ne krećete puno tijekom dana - objašnjava trener.

4. Pomaže sniziti krvni tlak

Svakodnevno hodanje može poboljšati zdravlje kardiovaskularnog sustava snižavanjem krvnog tlaka. Istraživanja pokazuju da hipertenzija pridonosi srčanim bolestima, a vaša razina tjelesne aktivnosti uvelike utječe na to. Dodavanje hodanja vašoj rutini može vam neprimjetno pomoći da poduzmete prave korake prema snižavanju krvnog tlaka.

5. Poboljšat ćete gustoću kostiju

Prema studiji objavljenoj u The American Journal of Medicine, zdrave žene u postmenopauzi koje su hodale kilometar do dva dnevno imale su veću gustoću kostiju cijelog tijela u usporedbi sa ženama koje su prelazile kraće udaljenosti. Istraživanje je utvrdilo da je hodanje iznimno produktivno u smanjenju stope gubitka koštane mase u nogama i pomaže pojedincima u očuvanju integriteta kostura.

6. Poboljšat ćete izdržljivost svojih posturalnih mišića

Ako se tijekom radnog dana ne krećete dovoljno, redovito hodanje može poboljšati izdržljivost vaših posturalnih mišića.

- Kada stojite uspravno i kada hodate, podsvjesno ćete koristiti mišiće u svom tijelu da podupru vaše držanje.To je način na koji ljudi mogu držati torzo uspravnim i udove u određenim položajima dok se kreću - zaključuje Angelino.