Želi imati najtanji struk: 'Korzet zato nosim i do 20 sati dnevno'

Sarah Vaeth (46) iz Portlanda u Oregonu kaže kako čak spava s korzetom, a sve s ciljem da postigne najmanji struk na svijetu. Trenutno je u struku široka 39.37 centimetara, nakon devet godina treniranja svog tijela.

Treba izgubiti još samo pola centimetra da se izjednači s trenutnim Guinnessovim svjetskim rekordom.

Sarah kaže da to neće biti lako, a korzet već nosi do 20 sati dnevno i ne želi raditi ništa ekstremno.

- Nosim ga 16 do 20 sati dnevno. Spavam u njemu čak. Mali struk zapravo je samo estetski izbor. To je privlačenje pažnje, pa ako netko želi privući pozornost, to će i učiniti. Većinu vremena odijevam se tako da prikrijem svoju siluetu. Kada idem na večeru sa suprugom ili na nastup s prijateljima odijevam se tako da se vidi struk s korzetom. Doista dobivam poglede sa strane i neka pitanja - govori Sarah koja smatra da bi i druge žene trebale nositi korzet.

- Dobro napravljen steznik može podupirati dobro držanje, ublažiti bolove u leđima i smanjiti tjeskobu kod nekih ljudi koji dobro reagiraju na osjećaj blage kompresije - tvrdi Sarah, a piše The Sun.

