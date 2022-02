Žena koja želi imati 'najveću stražnjicu na svijetu' otkriva da je slobodna već sedam godina jer je muškarci smatraju 'strašnom'. Šveđanka Natasha Crown kaže da operacije na guzi plaše muškarce. Želi oboriti svjetski rekord i sprema se za šesti zahvat.

POGLEDAJTE VIDEO:

Fanatična obožavateljica plastične kirurgije ispričala je kako ju je ljubav prema povećanju stražnjice učinila nesretnom u ljubavi. Natasha se nedavno pojavila u YouTube showu Hooked on the Look, kako bi otišla na spoj naslijepo i nadala se oduševiti potencijalnu ljubav života svojim ekstremnim izgledom i osobnošću. Influencerica, koja ima više od dva milijuna pratitelja na Instagramu, otkrila je da je sama već nekoliko godina, a svoj nesretni ljubavni život pripisala je muškarcima koji je se boje.

- Moja posljednja veza bila je prije sedam godina. Prilično sam ekstremna pa mislim da me se ljudi boje. Za muškarce je to strašno. Dobiju moju osobnost, a onda moje tijelo i onda sve ostalo povrh toga. To je previše - kaže ona. Nije od onih koji se zadovoljavaju s prosječnošću, stoga Natasha ne planira prestati s modifikacijama tijela u skorije vrijeme, prenosi Daily Mail.

- Imat ću najveću stražnjicu na svijetu. To je moj cilj i ja ću ga postići. S 20 godina sam napravila prvu operaciju, a posljednji brazilski lifting zadnjice imala sam prije mjesec dana i to je bio peti. A uskoro ću imati i šesti - ispričala je. Govoreći o golemoj cijeni svoje opsesije stražnjicom, Natasha je objasnila kako potroši oko milijun kuna na operaciju.

Sudjelovanjem u spoju naslijepo u showu, njezin partner je priznao da je 'šokiran' njome. 'Nikad nisam vidio osobu koja je poznata po tome što ima najveću zadnjicu na svijetu', rekao je i opisao Natashu kao gradsku djevojku, a sebe kao dječaka iz malog grada, i zaključio da su par iz 'dva različita svijeta'. No, srećom po Natashu, ni ona nije osjetila iskru. 'Razumijem, previše mu je, teško je podnijeti svu debljinu, sve obline na pravim mjestima', kaže.

Pojavljivanjem u emisiji This Morning, prije nekoliko godina, razgovarala je o svojim planovima, za tada četvrti zahvat prije kojeg je namjeravala nagomilati još kilograma kako bi se više masnoće moglo prenijeti na njezinu stražnjicu, u nastojanju da ostvari svoj san. Natasha je objasnila da se svakog mjeseca hrani pizzom i tjesteninom, kao i teglama Nutelle, kako bi se što više udebljala. Zabrinuti ekstremnom prehranom potrebnom za zahvat, voditelji su je pitali zašto to želi učiniti. Kada je voditelj rekao Natashi da je Britanka nedavno umrla nakon brazilskog zatezanja stražnjice te da zahvat prati jedna od najvećih stopa smrtnosti među estetskim operacijama, ona je bila očito iznenađena.

Njezin san je ostvariti rekordan opseg zadnjice od 220 cm. 'Ne bih rekla da je opasno jer je to moja vlastita masnoća', kaže ona. Unatoč nonšalantnosti oko postupka, Natasha je priznala da su njezini roditelji i brat izrazili zabrinutost zbog njezina načina života. Kako bi postigla cilj, Natasha jede velike količine kolača i obilne obroke kako bi namjerno nagomilala kilograme, a zatim to salo s drugih dijelova tijela iskoristila za dodatno nadopunjavanje stražnjice.

- Ljudi bi također trebali znati da vježbam svaki dan, a ne da samo jedem. Vježbam kako bih održala mišiće na pravom mjestu. Osjećam se zdravo - rekla je Natasha. Njezina pozadina donijela joj je vjerne pratitelje na Instagramu gdje redovito dijeli snimke sa svojih 2 milijuna pratilaca. Govoreći u emisiji, dodala je kako ne dopušta da je nikakva negativnost spriječi da postigne svoje ciljeve. 'Mislim da imam više mrzitelja nego obožavatelja. Imam svoju web stranicu i moji obožavatelji su tu. Zarađujem na ovome', kaže. Inače je odrasla kao sretno dijete u Göteborgu i uvijek je bila vrlo otvorena i popularna.

- Kad sam bila tinejdžerica moje tijelo se tada počelo mijenjati, imala sam sise, dobila sam zadnjicu. Jednostavno sam toliko voljela svoje tijelo. Od tada sam imala operacije podizanja stražnjice, kao i operacije grudi, a također imam i operirane usne i puno drugih zahvata. Jednostavno volim osjećaj imati veliku stražnjicu. Kad hodam, osjećam sve drhtanje, trzanje i počinjem se osjećati napaljeno, sama sa sobom - objašnjava te dodaje kako je njezina guza čini da se osjeća seksi i moćno.

Brazilsko podizanje stražnjice - koliko je uobičajeno?

Kod brazilskog podizanja stražnjice salo se uzima s raznih dijelova tijela i stavlja u stražnjicu. Metoda je sve popularnija u Sjedinjenim Državama, postajući najbrže rastuća vrsta plastične kirurgije, prema statistikama Američkog društva plastičnih kirurga iz 2015. stopa zahvata podizanja stražnjice porasla je za 252 posto od 2000. do 2015. Ubrizgavanje masti u stražnjicu može dovesti do problema ako se radi nepravilno, uključujući masnu emboliju – kada mast ulazi u krvotok i blokira krvnu žilu. Procijenjena stopa smrtnosti je 1 na 3000, prema PlasticSurgery.org.