Želite lijepo tijelo? Evo koliko obroka trebate dnevno jesti

Itekako je bitna razlika jede li netko dnevno tri ili šest obroka, izjavila je sportska nutricionistica Michelle Adams-Arent za Business Insider.

Michelle Adams-Arent je ravnateljica znanosti i obrazovanja za metaboličku preciznost - znanstveno dokazani program osobnog usavršavanja i fizičke preobrazbe sa sjedištem u Australiji.

Točan odgovor na pitanje koliko obroka dnevno treba imati kako bi se izgubila tjelesna masa je šest.

- Istraživanja su pokazala da bez obzira na to koliko bili kalorični obroci ili koliko proteina unijeli u tijelo, oni koji su jeli šest puta dnevno, za razliku od onih koji su jeli tri puta dnevno, izgubili su na tjelesnoj masnoći. Oni koji su jeli 3 puta dnevno nisu izgubili ni centimetre, ni kile. Oni koji su jeli šest puta dnevno su zapravo promijenili kompoziciju svojeg tijela bez da su izgubili kilažu - objasnila je Adams-Arent.

- Budimo iskreni, kad ljudi kažu da žele izgubiti kile, zapravo ne žele, oni žele promijeniti svoj izgled. Stoga, ako se riješite vage, usmjerite se na svoju prehranu, jedete proteine, idealno dva grama po kili težine u razdoblju od 24 sata, to bi značilo od 20 do 25 grama proteina po obroku svaka tri sata, uz malo treniranja, promijenit ćete puno više od brojke na vagi. Promijenit ćete izgled svojeg tijela, a to je ono za čim zapravo žudite - zaključila je Adams-Arent .

Keri Grans, nutricionistica i autorica knjiga o zdravoj prehrani, objašnjava za Womens Health zašto je količina obroka bitna kod promjene fizionomije.

- Dosta mojih klijentica je profitiralo jedući šest malih obroka, pogotovo žene koje su imale običaj predugo čekati da pojedu obrok što ih je dovodilo do neutažive gladi zbog koje su jele puno više nego što im je stvarno bilo potrebno. Manjim obrocima tijekom dana su utažile glad, pa postoji manja šansa za prejedanjem - objašnjava Grans.

Dodaje da većina njezinih klijenata nije šest obroka tretiralo kao prave obroke, već je između većih obroka - doručka, ručka i večere, ubacivalo zdrave grickalice.

- Mali obroci, isto kao veliki, trebaju sadržavati zdrave masnoće, proteine i ugljikohidrate.

