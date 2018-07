Želite super-spermu? Dovoljno je pojesti zdjelicu oraha na dan

Muškarci, svaki dan pojedite 60 grama mješavine badema, lješnjaka i oraha - broj vaših spermija će porasti, kažu znanstvenici. Osim za veći broj, orašasti plodovi zaslužni su i za njihovu kvalitetu, zdravlje, oblik, brzinu.

Stručnjaci naglašavaju kako je kvaliteta sperme pala u posljednjih 40 godina i orašasti plodovi bi mogli biti savršeno prirodno rješenje. Oni su, napominju, bogati antioksidansima kao što su selen i cink.

Ipak, znanstvenici se ne usude tvrditi da će grickanje orašastih plodova osigurati potomstvo muškarcima koji imaju problema s plodnosti, ali ne mogu škoditi, to je sigurno.

Proveli su studiju na 119 muškaraca u dobi od 18 do 35 godina koja je trajala 14 dana. Najprije su proučili kvalitetu njihove sperme. Potom su jednima rekli da dodaju orašaste plodove u svoju dnevnu prehrambenu rutinu, a drugima da ne mijenjaju navike, prenosi Evening Standard.

- U grupi koja je jela orašaste plodove broj spermija se povećao za 16 posto, njihova vitalnost za 4 posto, pokretljivost za šest posto, a morfologija (oblik i građa) za jedan posto - objasnio je dr. Albert Salas-Huetos, sa Sveučilišta Rovira i Virgili u Španjolskoj na konferenciji o plodnosti u Barceloni.

Foto: Dreamstime

Također, kod muškaraca koji su jeli orašaste plodove primijetili su, kazao je, značajan pad DNA fragmentacije sperme, a koja se inače povezuje s neplodnošću.

- Blaže poremećaje DNA fragmentacije spermija ponekad ispravlja jajna stanica nakon oplodnje (ili embrij). Međutim još je pitanje koji je to stupanj oštećenja kojeg jajna stanica može popraviti. Abnormalni spermiji (s DNA fragmentacijom) mogu postići oplodnju, ali dolazi do zastoja razvoja embrija u fazi aktivacije embrionalnog genoma te embrio teško postiže stadij blastociste, poremetit će se implantacija ili će doći do ranog, subkliničkog pobačaja - pojašnjeno je na internetskoj stranici Poliklinike Šparac iz Splita.

Pomaže i morska hrana

Studije su pokazale da konzumacija ribe s visokim udjelom omega-3 kiselina, kao što su losos i tuna, povisuje razinu progesterona u tijelu, poboljšava kvalitetu sperme i skraćuje vrijeme potrebno za trudnoću.

Rezultati istraživanja Sveučilišta Harvard otkrili su kako je kod 92 posto parova koji su jeli morsku hranu više od dva puta tjedno, i tako godinu dana, do trudnoće došlo nakon 12 mjeseci - u usporedbi sa 79 posto onih koji su konzumirali takvu hranu rjeđe. Osim toga, parovi koji su pojeli osam ili više porcija morske hrane tijekom menstrualnog ciklusa, češće su vodili ljubav - 22 posto učestalije od ostalih.

Foto: Dreamstime

Proučavali su 500 parova koji su bilježili unos morske hrane i seksualnu aktivnost kroz godinu dana, pa su te podatke usporedili sa vremenom koje je bilo potrebno da dođe do trudnoće.

Znanstvenici su na kraju istraživanja kazali kako ribe i školjke, osim važnih omega-3 masnih kiselina, sadrže i cink, a taj mineral poboljšava broj spermija i njihovu pokretljivost.

Provjerite kvalitetu sperme kod kuće

Na tržištu postoji kućni test za spermu SwimCount koji promjenom boje pokazuje da li je broj pokretnih spermija (dobrih plivača potrebnih za oplodnju) ispod ili iznad razine koja se po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji naziva normalnom. Proizvođač tvrdi da je 96 posto točan.

Mala količina spermija ili njihova loša kvaliteta uzrok su neplodnosti kod otprilike 20 posto muškaraca.