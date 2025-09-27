Žena je bila klinički mrtva 24 minute: 'Sada živim drugi život, moj prvi je završio'

Pitanje što nas očekuje nakon smrti predmet je rasprava već tisućama godina. Naravno, teško je dobiti konačan odgovor jer… pa, jednostavno je teško umrijeti, doživjeti što se događa i vratiti se da to ispričate.

Ipak, postoje oni koji su navodno zakoračili na granicu između života i onoga što nije život. Jedna od njih je Lauren Canaday, stanovnica Virginije. Godine 2023., nakon što je doživjela toničko-klonički napadaj - Poznat i kao grand mal napadaj. Njezini su mišići snažno zgrčili, izgubila je svijest i prestala je disati.

Prema Newsweeku, tada 39-godišnja Canaday doživjela je iznenadni srčani zastoj – iznenadni prestanak rada srca, obično uzrokovan nepravilnim radom srca, što dovodi do prestanka protoka krvi u tijelu.

Klinički je bila mrtva ukupno 24 minute.

Nekoliko mjeseci nakon svog susreta sa 'drugom stranom', Canaday, koja je godinama uzimala lijekove za kontrolu epilepsije, ispričala je Newsweeku.

- Moj suprug je bio s druge strane hodnika i čuo me kako vičem. Brzo je dotrčao i zatekao me onesviještenu na podu. Prestala sam disati i poplavila sam, ispričala je Lauren.

Suprug je odmah reagirao, nazvao 911 i četiri minute izvodio reanimaciju dok hitna pomoć nije stigla. Nakon 24 minute i četiri elektrošoka, srce joj je ponovno počelo kucati.

U bolnici je testirana pozitivno na Covid-19. Također joj je dijagnosticirana miokarditis – upala srčanog mišića koja može smanjiti sposobnost srca da pumpa krv. Liječnici su pretpostavili da je iznenadni srčani zastoj možda bio izazvan Covidom.

Na Redditu je Canaday opisala proces oporavka od svog iskustva blizu smrti, otkrivajući i posljedice koje takav događaj može ostaviti.

- Nakon 9 dana na intenzivnoj njezi proglašena sam ‘kognitivno očuvanom’ i bez vidljivih oštećenja mozga na MR-u. Također imam normalan EEG unatoč povijesti napadaja i statusu epilepticus duljem od 30 minuta odmah nakon reanimacije, napisala je u svojoj AMA ('Ask Me Anything') sesiji.

No nakon boravka u bolnici, Canaday kaže da je ostala prepuštena sama sebi.

- Ljudi misle da kada se dogodi nešto tako dramatično postoji neki društveni oslonac, neka posebna pomoć. Nije točno. Poslana sam kući dok sam još imala užasne bolove nakon ugradnje ICD-a i uz 10 lijekova koji su mi toliko snizili tlak da sam morala natrag u hitnu, ispričala je.

- Moj suprug i ja smo se morali sami snalaziti. Nitko iz socijalne službe nije mi objasnio kako podnijeti zahtjev za invalidninu (a u SAD-u je to teško dobiti nakon srčanog zastoja, toliko teško da nisam ni pokušala, iako trenutno ne mogu raditi), a liječnici s vama imaju po 10 minuta, pa sam većinu svojih pitanja i potreba rješavala sama, tražeći podršku od drugih preživjelih. Što nije lako, jer nas nije mnogo, izjavila je Lauren.

- Osjećam da je moj prvi život završio u veljači, a probudila sam se u svom drugom životu. Ljudi misle da mi je bolje jer mogu hodati i čak planinariti (polako), možda ne znaju da imam defibrilator u tijelu, dodala je.

- Ali kad mi ljudi kažu da izgledam dobro, to je pomalo jezivo jer se ne osjećam istom osobom i uvijek sam svjesna svog iskustva, zaključila je.