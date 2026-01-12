Više od boli u prsima: Vodič za prepoznavanje skrivenih simptoma raznih srčanih bolesti

StartFragment Dok je snažna bol u prsima najpoznatiji znak srčanog udara, srce može slati i suptilnije signale, pogotovo kod žena. Pravovremeno prepoznavanje tih znakova ključno je za učinkovito liječenje i može spasiti život.

Klasični i atipični znakovi srčanog udara

Srčani udar, poznat i kao infarkt miokarda, nastaje kada se protok krvi u srčani mišić naglo prekine, što uzrokuje odumiranje tkiva. Klasični simptom je iznenadna i snažna bol u sredini prsnog koša, koju pacijenti često opisuju kao osjećaj pritiska, stezanja ili težine. Bol se može širiti prema ramenima, rukama (najčešće lijevoj), leđima, vratu ili čeljusti. Ostali uobičajeni simptomi uključuju kratak dah, hladan znoj, mučninu, povraćanje i iznenadnu slabost.

Međutim, simptomi se mogu značajno razlikovati, osobito među spolovima. Muškarci najčešće imaju jasnu i intenzivnu bol u prsima, što je klasičan znak srčanog problema. Kod žena simptomi su često blaži ili neuobičajeni, pa ih žene lakše zanemare ili pripisuju nečemu drugom. Drugi znakovi koji mogu upućivati na srčani problem, iako nisu odmah prepoznatljivi kao srčani su: iznenadni i neobjašnjiv umor, bol u gornjem dijelu leđa ili čeljusti, mučnina ili vrtoglavica, osjećaj tjeskobe ili panike. Žene često kasnije traže pomoć, što povećava rizik od težih posljedica. StartFragment EndFragment EndFragment

Postoji i takozvani 'tihi' srčani udar, koji se događa s vrlo blagim ili nikakvim simptomima, ali svejedno može uzrokovati trajno oštećenje srca.

Zatajenje srca - tijelo šalje signale umora

Zatajenje srca ne znači da je srce prestalo raditi, već da ne pumpa krv dovoljno učinkovito kako bi zadovoljilo potrebe tijela. To je kronično stanje koje se obično razvija polako. Jedan od prvih i najčešćih simptoma je otežano disanje, isprva samo tijekom napora, a kasnije i u mirovanju. Mnogi ljudi primjećuju da ne mogu spavati na ravnom, već moraju poduprijeti glavu i prsa s nekoliko jastuka kako bi lakše disali.

Drugi važan pokazatelj je nakupljanje tekućine u tijelu, što uzrokuje oticanje nogu, gležnjeva i stopala. Nagli i neobjašnjiv dobitak na težini u kratkom roku također može biti znak zadržavanja tekućine. Kronični umor i opća slabost česti su simptomi jer tijelo ne dobiva dovoljno kisika i hranjivih tvari. U nekim slučajevima, zatajenje srca može uzrokovati i uporan kašalj, ponekad popraćen bijelim ili ružičastim ispljuvkom, što je posljedica nakupljanja tekućine u plućima.

Poremećaji ritma i drugi znakovi upozorenja

Aritmije su poremećaji srčanog ritma, a manifestiraju se kao osjećaj da srce kuca prebrzo, presporo ili nepravilno. Najčešći simptom su palpitacije, koje pacijenti opisuju kao "lupanje", "preskakanje" ili "treperenje" srca u prsima. Iako su palpitacije često bezopasne, ako su popraćene vrtoglavicom, nesvjesticom, kratkim dahom ili bolom u prsima, potrebno je potražiti liječničku pomoć. Fibrilacija atrija najčešća je vrsta ozbiljne aritmije i značajno povećava rizik od moždanog udara.

Bolest srčanih zalistaka, još jedno ozbiljno stanje, može uzrokovati simptome slične zatajenju srca, poput umora i otežanog disanja, ali može uključivati i šum na srcu, bol u prsima i nesvjesticu. Važno je napomenuti da u početku ne moraju uzrokovati nikakve simptome. Zbog toga su redoviti liječnički pregledi, kontrola krvnog tlaka, kolesterola i šećera u krvi ključni za prevenciju.

Ako osjetite iznenadnu i jaku bol u prsima, nagli gubitak svijesti ili imate poteškoća s disanjem, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć. Ignoriranje simptoma, čak i onih koji se čine blagima, može imati ozbiljne posljedice. Slušajte svoje tijelo i ne ustručavajte se potražiti stručni savjet, jer je rano otkrivanje najbolji put do zdravog srca.

