Žgaravica? Želudac manje boli uz čaj od sljeza, bananu i lan...

Žgaravicu uzrokuje povrat kiseline iz želuca u jednjak, a to nastaje jer popusti ventil, tzv. kardia, koja razdvaja ta dva organa. Uzroci žgaravice mogu biti različiti i variraju od stresa do načina prehrane, pojašnjava gastroenterologinja prof. dr. med. Miroslava Katičić.

Tegobe se mogu javiti odmah nakon uzimanja nekih namirnica, a riječ je o osjećaju žarenja i pečenja visoko u području žličice odmah iza prsne kosti. Taj se osjećaj širi prema grlu, a liječnica ističe da ne reagiraju svi ljudi jednako na različite tipove hrane, pa to što kod nekoga uzrokuje žgaravicu kod drugih neće imati nikakvog učinka.

- Poznato je ipak da neka hrana stimulira lučenje želučane kiseline, a to su uglavnom vrlo ljute namirnice, izrazito slatka ili konzervirana hrana. Masna hrana nije uvijek među uzrocima, a mlijeko i mliječni proizvodi mogu biti među uzrocima jer sadrže kalcij koji izaziva lučenje kiseline - kaže. Dodaje i kako će se žgaravica javiti zbog alkohola, kofeina i nikotina, pa ističe kako je najgore početi dan uz žestoko alkoholno piće, kavu s mlijekom i cigaretu.

- Ljudi koji nemaju takvih tegoba ne trebaju se ograničavati u odabiru namirnica koje će pojesti tijekom ovih blagdana, no oni koji su i ranije imali problema sa žgaravicom trebali bi izbjegavati hranu za koju znaju da im uzrokuje smetnje - savjetuje dr. Katičić.

Ako se žgaravica pojavi, postoji više načina na koje možete izbjeći njezine neželjene učinke.

- Tako se u ljekarnama mogu kupiti lijekovi koji djeluju kao blokatori histaminskih receptora pa treba potražiti famotidin ili različite antacide, kakvih ima na tržištu. Danas postoje i pripravci koji djeluju samo na žgaravicu pa se treba raspitati kod ljekarnika - kaže. Postoje i namirnice koje možemo iskoristiti kao prvu pomoć, a uglavnom ih imamo u svakom kućanstvu.

- Nije lijek, ali svakako služi kao trenutačno olakšanje, a to je soda bikarbona. Ona je vrlo jaka lužina, koja će neutralizirati kiselinu, no kod pojedinih ljudi želudac će naknadno reagirati pojačanim lučenjem kiseline pa će to pogoršati simptome. Ljudima često pomažu i bademi pa je preporuka pojesti desetak badema i žgaravica trenutačno nestaje, a kao prva pomoć može se iskoristiti i mineralna voda.

No ako tegobe potraju nekoliko dana, svakako se treba javiti liječniku koji će preporučiti i snažnije lijekove te vidjeti nije li u podlozi neka ozbiljnija bolest - kaže dr. Katičić. Osim popisa poželjnih i nepoželjnih namirnica, važno je voditi računa o prehrani.

Preporučuje se da obroci, čak i u ovo blagdansko doba, budu mali i česti te da se hrana dobro prožvače jer se upravo tako želudac manje opterećuje pa je broj napadaja žgaravice puno manji.

Čajevi djeluju tako što smiruju želudac i dodatno lučenje želučane kiseline te ga štite od gastritisa, odnosno nagrizanja želučane sluznice. Čajevi od sljeza, lana i mljevene sjemenke lana imaju zaštitnu ulogu jer potiču prirodnu proizvodnju sluzi koja štiti opnu želuca i neutralizira djelovanje želučane kiseline.

