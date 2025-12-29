Zima u NP Plitvička jezera - od bajkovitih prizora uspavane prirode do ličke kuhinje

Kaskade su djelomično zaleđene, šetnice čekaju zimski pokrivač, a iz restorana se širi miris hrane koja budi sva osjetila. Gastronomija NP Plitvice je toliko posebna da privlači sve veći broj gastronoma, ali i svih onih koji vikende žele provesti u prirodi s posebnim doživljajima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:12 snijeg plitvice | Video: 24sata/pixsell

U okrilju netaknute prirode i jedinstvenog NP-a, možete kušati odležane steakove, slastice od ličke base, janjetinu na X načina, ali i vrlo popularan Lički ručak. Ponuda je raznolika, a cijene povoljne, uz što svakako treba dodati da nigdje na svijetu nećete jesti domaću hranu s pogledom na netaknutu prirodu ili slapove.

Foto: PR

Zanimljiv je podatak da gotovo 70.000 Zagrepčana svaki vikend traži inspiraciju gdje provesti vikend. Slično je i s onima koji žive u Zadru, Šibeniku, Splitu... Kako bismo ovu destinaciju, ali i ovaj svjetski poznat NP stavili u fokus domaćim gostima, trudimo se ponuditi najbolje od najboljeg, povoljne ulaznice, mogućnosti višednevnog boravka uz noćenje u nacionalnom parku te gastronomiju koja je jedinstvena u Hrvatskoj - kaže ravnatelj ovog NP Tomislav Kovačević.

Okusi Like više od 50 godina

Od 1972. na Ulazu 1 ovog nacionalnog parka nalazi se Lička kuća, gurmanski raj s autentičnom ličkom kuhinjom. Tu se jede janjetina pod pekom ("Lički zavežljaj"), riječna riba, sir škripavac, savijače i tradicionalna basa, sve s potpisom lokalnih "Lika Quality" namirnica.

Foto: Tomislav Maric

Ulazak u Gault&Millau Croatia 2025 + TripAdvisor Travelers’ Choice dokaz je da se na ovom mjestu dobro pazi na ono što će se naći na Ličkom tanjuru. Nekoliko kilometara dalje, na Ulazu 2, nalazi se nešto mlađi Black River Steak & Pasta House s odličnim izborom steakova odležanih do 55 dana, domaća ručno rađena pasta s umacima u kojima se sljubljuje moderno i tradicionalno, a sve upotpunjeno odličnom vinskom kartom. Moderni fine dining u srcu parka dobio je posebno mjesto u Gault&Millau Croatia 2025, postajući jedna od vodećih gastro adresa Like.

Nova Kavana Kozjak

U centralnoj zoni parka, mjesto koje ćete uočiti tijekom obilaska parka, novootvorena je Kavana Kozjak, koja je po mnogočemu hit među onima koji žele na slani ili slatki način začiniti dan. U prekrasno novouređenom prostoru dominiraju staklene vitrine s velikim izborom elegantnih slastica bogatih okusa koje se rade upravo u ovom parku.

Foto: PR

Za one koji vole klasiku, tu su i tradicionalne ličke štrudle kojima svakako dodajte domaći čaj ili vrhunsku kavu. Može li se u ovoj kavani pojesti nešto slano? O da, u slanom dijelu vitrina čekaju vas sendviči tradicionalnih naziva, ali vrlo modernog načina kombiniranja namirnica. Za one koji će ove zime uživati u sanjkanju ili skijanju u Mukinjama, okrijepu će ponuditi Vučnica s odličnom ponudom smash burgera i pizze koju ljubitelji brze i ukusne hrane ocjenjuju najvišim ocjenama.

I na kraju, za one koji putuju prema jugu, gastro ruta NP Plitvička jezera završava u kultnom restoranu Borje. Ovaj kultni restoran je obnovljen, ali onaj prepoznatljiv miris i okus hrane i dalje poziva na okrijepu i fini obrok.

Zimska čarolija u nacionalnom parku

Ovaj "hrvatski raj", uvršten na UNESCO-ovu listu svjetske prirodne baštine, prepoznatljiv je po 16 kaskadno nanizanih jezera i brojnim slapovima koji zimi stvaraju jedinstvene prizore i neposredan doživljaj prirode. Od Zagreba udaljene dva sata vožnje automobilom, a od Zadra nešto manje, NP Plitvička jezera odlična su vikend destinacija onih koji žele život u velikim gradovima zamijeniti odmorom u prirodi.

Foto: Lucija i Rade Jug

Zimske šetnje uz jezera, fotografiranje slapova i zaleđenih kaskada te boravak na svježem zraku bez većeg fizičkog napora čine Park dostupnim širokom krugu posjetitelja. Uređene šetnice i kraće rute prilagođene su svim dobnim skupinama, a ono što oduševljava je činjenica da je skoro pola godine cijena ulaznice 10 eura za odrasle i 4 eura za djecu.

U cijenu ulaznice uključeni su panoramsko vozilo i elektrobrod na jezeru Kozjak, što omogućuje ugodan obilazak i tijekom zimskih mjeseci. U razdobljima kada snježni uvjeti to dopuštaju, ponuda se dodatno proširuje skijalištem i sanjkalištem na Mukinjama, čime Plitvice postaju i mjesto zimskih aktivnosti prilagođenih svim generacijama.

Gdje spustiti kofere?

Za posjetitelje koji žele doživjeti Plitvička jezera u njihovom zimskom ritmu, boravak unutar Nacionalnog parka pokazuje se kao najpraktičnija i najcjelovitija opcija. Hotel Jezero, trenutno jedini hotelski objekt unutar granica Nacionalnog parka, smješten je uz najveće jezero Kozjak, tijekom zimskih mjeseci posebno dolazi do izražaja zahvaljujući svojoj lokaciji. Gostima omogućuje boravak u neposrednoj blizini prirodnih atrakcija, bez potrebe za dodatnim prijevozom, a dnevni se ritam lako prilagođava, od šetnji i boravka na svježem zraku do povratka u toplo okruženje hotela i opuštanja u saunama i whirlpoolu, što dodatno pridonosi ugodi zimskog boravka.

Foto: Jeffrey Jemric

U sklopu zimskog programa, Hotel Jezero nudi i poseban, iznimno povoljan aranžman pod nazivom „Zimski ugođaj na Plitvičkim jezerima“, osmišljen upravo za sve koji žele duže ostati i potpuno doživjeti zimski ambijent Parka. Aranžmani su dostupni s jednim, dva ili tri noćenja uz doručak ili polupansion, a u cijenu boravka uključena je i ulaznica za Nacionalni park koja vrijedi tijekom cijelog boravka. Uz to, paket obuhvaća besplatno korištenje saune, whirlpoola i turske parne kupelji, kao i fitness dvorane i parking za goste hotela, ali i besplatan prijevoz na jednu od gastro adresa spomenutih na početku teksta. Za one koji žele uživati u hrani u hotelu, tu je i restoran Waterfall u kojem se uživa u specijalitetima karakterističnim za Liku, janjetina, pastrva, lički police i brendirani Lički ručak koji prati godišnja doba i ponudu lokalnih namirnica.

Foto: PR

U zimskom periodu Lički ručak u fokus stavlja kraljicu zime sarmu, posluženu sa suhim mesom i pireom od ličkog krumpira. Lički ručak ima četiri slijeda, od hladnog predjela s namazima od base i čvaraka, izdašne juhe, fine sarme, pa do slatkog završetka u obliku slatkih ličkih fritula u kojima dominira šljiva, rakija u tijestu, a domaći pekmez od šljiva u završetku serviranja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Plitvička jezera nisu uspjeli uništiti ratovi ni iskapanje sedre | Video: 24sata/Video

Doček Nove godine na Plitvičkim jezerima

Tražite li ideju za jedinstveni ulazak u 2026., evo super ideje! Zimski boravak na Plitvičkim jezerima dodatno dobiva na posebnosti uz trodnevni novogodišnji aranžman, koji spaja prirodni ambijent Parka s autentičnom ličkom atmosferom.

Foto: Jeffrey Jemric

Svečana novogodišnja večera 31.12.2025. u hotelu Jezero donosi elegantno okruženje, bogat gastronomski meni i glazbeni program, a poseban naglasak stavljen je na reprizu dočeka u kultnom restoranu Lička kuća 01.01.2026. Program prvog dana nove godine upotpunjen je i stručnim vođenjem kroz Nacionalni park, uz nastup kulturno-umjetničkog društva, kao i organiziranim ručkom u restoranu Poljana, uz glazbenu pratnju tamburaša i grupe Like.