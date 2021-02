Preskakanje današnjeg treninga neće vas ubiti ali ako sve češće i češće preskačete vježbe to bi moglo utjecati na vaše zdravlje. Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, oko 25% odraslih osoba u SAD-u ne bavi se tjelesnom aktivnošću. Iako je četvrtina nas potpuno sjedilačkih, više od 60% uglavnom sjedi, što znači da ne ispunjava preporučenih 150 minuta umjereno intenzivnih aktivnosti ili 75 minuta snažne aerobne tjelovježbe tjedno.

Dakle, ako nemate redovitu tjelesnu aktivnost, mogli biste iskusiti ove ružne nuspojave.

1. Masna jetra

Ukoliko niste tjelesno aktivni to može naštetiti vašem zdravlju na mnogo načina. Razmislite o svojoj jetri, organu koji često zaostaje za srcem kad razmišljate o povratku u formu. Nedavna istraživanja sugeriraju da masnoća u jetri može povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa neovisno o vanjskim znakovima prekomjerne tjelesne težine. Istraživači mogu mjeriti masnoću u jetri putem metaboličkih proizvoda koji se nazivaju metaboliti poput dimetil gvanidino valerata (DMGV) koji se javlja unutar stanica. DMGV je nedavno identificiran kao marker bezalkoholne masne bolesti jetre.

Dobra vijest je da se razina tog metabolita i ostalih povezanih s kardiometaboličkim zdravljem smanjuje ukoliko vježbate. Znanstvenici iz Massachusettsove opće bolnice koji izvještavaju u 'Cirkulaciji 2020.' objašnjavaju da je samo 12 minuta kardiopulmonalne tjelovježbe (poput hodanja, trčanja ili vožnje biciklom) utjecalo na određene metabolite povezane s dugoročnim zdravljem. DMGV, koji je povezan s rizikom od dijabetesa i bolesti jetre, opao je za 18%, dok je glutamat, metabolit povezan sa srčanim bolestima, dijabetesom i smanjenom dugovječnošću, pao za 29%.

2. Slabljenje mišića i gubitak snage

Jedna od najružnijih nuspojava manjka tjelesne aktivnosti je da brzo gubimo blagodati svih vježbi koje smo prethodno radili.

- Kako ljudi stare, progresivno opada količina mišićne mase i snage - kaže znanstvenik nutricionizma Roger A. Fielding.

- Sigurno znamo da slabljenje mišića i gubitak snage može utjecati na naše sposobnosti za obavljanje svakodnevnih zadataka, poput penjanja stepenicama i ustajanja sa stolice. Te promjene mogu doseći točku u kojoj ljudi gube sposobnost živjeti samostalno - kaže Roger.

Njegovo istraživanje, međutim, pokazalo je da čak i fizički slabe starije odrasle osobe koje se uključe u umjereni program vježbanja mogu povratiti snagu i poboljšati pokretljivost.

- Mislim da je važno razmotriti uključivanje nekih treninga snage u našu rutinu tjelesnih aktivnosti kako bismo usporili pad mišića i snage - kaže Roger.

3. Smanjuje se 'dobar' kolesterol

Lipoprotein visoke gustoće (HDL) je takozvani 'dobar' kolesterol koji uklanja loš kolesterol LDL ili lipoprotein niske gustoće iz vašeg krvotoka tako da LDL neće stvarati opasne naslage. Ako nemate dovoljno dobrog kolesterola, vjerojatno ćete imati previše lošeg. Mnoga su istraživanja pokazala korelaciju između visokog broja HDL-a i niže stope srčanih bolesti. A jedan od najboljih načina za povišenje HDL-a je redovito snažno vježbanje.

4. Zatvor

Neaktivnost može dovesti do zatvora čak i ako nemate drugih zdravstvenih problema. U studiji Talijanske svemirske agencije objavljenoj u PLOS One, 10 zdravih muškaraca dodijeljeno je 35 dana eksperimentalno kontroliranog odmora u krevetu kako bi se proučio učinak dugotrajne tjelesne neaktivnosti na zatvor.

Rezultat: 60% sudionika imalo je značajno povećanu nadutost, dok se učestalost stolice smanjivala tijekom usporedbi iz tjedna u tjedan.

- Redovito vježbanje može vam pomoći da se stolica kreće kroz debelo crijevo - kaže gastroenterologinja Linda Ann Lee, dr. Med.

5. Depresija

Psiholozi i psihijatri to nazivaju 'zamkom neaktivnosti'. Ako ste depresivni, često imate malo energije i interesa za sudjelovanje u redovitim tjelesnim aktivnostima, a s druge strane, ako prestanete redovito vježbati, mogu se pojaviti simptomi depresije. Bez obzira osjećate li se depresivno ili ne, čini se da je najbolja prevencija za to vježbanje.

Vježbanjem se oslobađaju endorfini, kemikalije koje su zaslužne da se dobro osjećate, što može smanjiti stres. Može vam pomoći da brže zaspete i mirnije spavate. Jača samopoštovanje i samopouzdanje i može vam održavati mozak pozitivno angažiranim, tako da se ne zadržavate na negativnom.

Analiza nekoliko promatračkih i intervencijskih studija otkrila je kako bi tjelesna aktivnost mogla spriječiti depresiju. Iako su neke od tih studija pokazale da su tjelesne aktivnosti niskog i visokog intenziteta od pomoći kada je u pitanju smanjenje depresije, brojna su istraživanja otkrila da snažno vježbanje ima najveći preventivni učinak.

6. Hipertenzija

Redovito vježbanje jača zdravlje vašeg srca. Time pritisak na zidove vaših arterija opada, što je dobro za kardiovaskularno zdravlje. Ali kad ne vježbate, vaše srce mora više raditi, a vaše arterije mogu patiti.

Studija koja je rađena na više od 3.800 muškaraca koji nisu imali problema sa visokim krvnim tlakom, pratila ih je tijekom perioda od 10 godina. Otkriveno je da oni koji su tijekom tih 10 godina izašli iz forme jer su bili neaktivni imaju 72% povećan rizik od razvoja hipertenzije od sudionika koji su povećali svoju aerobnu kondiciju.

7. Viša razina šećera u krvi

Tjelovježba igra značajnu ulogu za vaš metabolizam. To utječe na to kako vaše tijelo toliko snažno obrađuje ugljikohidrate da čak i propuštanje nekoliko treninga može oslabiti kontrolu razine šećera u krvi i povećati rizik od rezistencije na inzulin, pokazalo je nedavno istraživanje u časopisu Medicine & Science in Sports & Exercise.

8. Krhke kosti

Kao i vaš mišić, i vaše kosti s godinama mogu postati slabije, a preskakanje treninga i vježbi može pogoršati taj problem. Stanje, poznato kao osteoporoza, javlja se kada se kalcij iz kosti apsorbira u krvotok, što ga čini krhkim. Američki fakultet sportske medicine preporučuje vježbe s nošenjem utega koje uključuju skakanje (poput tenisa i košarke) i trčanje. Trening otpora s utezima također se preporučuje za povećanje snage kostiju od strane Nacionalne udruge za snagu i kondiciju, piše Eat This.