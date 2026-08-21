Zlatne tajne iz prastarih škrinja naših baka: Od arheoloških nalaza do tradicijskog miraza

Zlato je prošlosti bilo izuzetno cijenjeno, kako zbog svoje simbolične vrijednosti, tako i zbog kemijskih i fizikalnih svojstva. Može se dobro obrađivati i oblikovati, ne otapa ga ni jedna lužina ili kiselina, ne oksidira i kroz vrijeme je praktički nepromjenjivo. Zbog tih osobina, pogotovo zbog zlatnog sjaja, u starim civilizacijama su ga povezivali sa svjetlošću i Suncem. Zlatni nakit je uvijek predstavljao emocionalnu i materijalnu vrijednost. Bio je nositelj tradicijskih vrijednosti koji je u sebi ujedinjavao obiteljsku ljubav, obrtničku vještinu, žensku neovisnost i ekonomsku mudrost naših predaka. Prenoseći se s koljena na koljeno, nadživio je pojedinačne ljudske sudbine i ostao trajan dokaz tko smo i odakle dolazimo. O tome kako je izgledao zlatni nakit, što je značio našim precima i kakvu je simboliku imao, više ćemo saznati od etnologinje Tee Rittig, više kustosice.

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Tea Rittig viša je kustosica i voditeljica Odjela zbirki i dokumentacije u Etnografskom muzeju u Zagrebu. Diplomirala je povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je i koautorica brojnih izložbenih projekata s domaćim i međunarodnim gostovanjima, među kojima se ističu O životinjama i ljudima (2017.) te recentna izložba Moja koža – kultura tetoviranja, posvećena tradiciji i suvremenim praksama tetoviranja. Njezini stručni interesi usmjereni su na muzeologiju, likovni folklor te istraživanje i interpretaciju tradicijskog nakita.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL



Tea Rittig

Opišite nam i objasnite nematerijalnu simboliku pojedinih primjera tradicijskog nakita karakterističnog za naše podneblje.

Tradicijski nakit podrazumijeva nakit kojim se kitilo stanovništvo, prvenstveno u seoskim sredinama, ali i u manjim mjestima i gradovima. Bio je povezan sa svečanim tradicijskim odijevanjem, odnosno narodnom nošnjom. Obuhvaća različite vrste nakita određene načinom i mjestom nošenja na tijelu: ukrasne igle za žensko oglavlje i kosu, naušnice, ogrlice i broševi, te nakit ruku i prstiju. U tradicijski nakit ubrajaju se i nakitni elementi praktične namjene - razne kopče, spone i puceta. Etnografski pristup tradicijskoj nakitnoj baštini Hrvatske temelji se na regionalnim specifičnostima, unutar kojih se za svaku vrstu nakita određuju tipološke značajke prema funkciji, materijalu, oblikovanju, tehnikama izrade, društvenom značenju i simboličkim sadržajima.

Foto: Nina Koydl/Etnografski muzej

Raznovrsnost tradicijskog nakita očituje se ponajprije u materijalima i načinima izrade. Oni se kreću u širokom rasponu – od nakita amaterske izrade, poput jednostavnog nizanja staklenih perli i koralja te primjene umjetnog cvijeća, papira, konjske strune, perja, svilenih vrpci, stakalaca i kitničarske žice, do zahtjevnih zanatskih obrada nakita od srebra i zlata kojega su izrađivali obrtnici u gradovima ili pak, u jednostavnijim primjercima lokalni majstori.

Uz narodnu nošnju nakit je funkcionirao kao složen sustav znakova kojim su se izražavali društveni i ekonomski položaj, ugled i status pojedinca, zavičajna pripadnost te poimanje ljepote.

Svaki je kraj imao svoje specifične oblike zlatnog nakita (konavoske verižice, dubrovačke rećine, paški puci…). Po vrsti i količini nakita na narodnoj nošnji točno se znalo iz kojega sela ili regije žena dolazi. Kako su se jadranska/sredozemna i kontinentalna/panonska tradicija izrade i nošenja zlatnog nakita međusobno razlikovale u pogledu motiva, mase zlata i utjecaja stranih stilova (mletačkog, orijentalnog ili srednjoeuropskog)?

Raskoš i dragocjenost nakitnog inventara primorske Hrvatske očita je u radovima profesionalnih zlatara i njihovih radionica od Pule do Dubrovnika. Ovaj stilski prepoznatljiv i oblikovno promišljen nakit izrađen je iz zlata ili srebra visoke čistoće u finim tehnikama obrade i primjene koraljnog brušenog zrnja, morskog bisera, dragog kamenja i sedefa. Skupocjene ženske ogrlice slijede uzore iz Italije, što otkrivaju i njihovi lokalni nazivi – kadena, kolarin, peružini, a zlatno žensko prstenje – vera, biša, krastavčar, pločaš i različiti tipovi naušnica – rećini, verižice, vežilice, preneseni u lokalnu tradiciju kićenja s vremenom postaju označitelji kulturnog identiteta pojedinog kraja.

Foto: Nina Koydl/Etnografski muzej

Riječke morčiće možemo smatrati domaćim nakitom, koji je do kraja 19. stoljeća postao dijelom tradicijskog kićenja Hrvatskoga primorja. Nazivi mori, morci, morčići odnose se na zlatni nakit u obliku crnog poprsja, najčešće tipa turčin (turco), s glavom omotanom turbanom, ili indijanac (indiano), s krunom od perja. Ovaj tip nakita, karakterističan po izvedbi tehnikom emajliranja, proslavio je riječke zlatare te se zbog pristupačnosti proširio među širim društvenim slojevima na Istru, Kvarner i Dalmaciju, ali i prema kontinentalnim krajevima Hrvatske te Bosni.

Foto: Matija Dronjic

Naziv mori, morčići povezuje se s latinskim maurus – Maur, odnosno venetskim moro. Motiv crne glave poznat je još iz antičkog razdoblja, a tijekom 18. stoljeća postaje popularan u europskoj orijentalnoj modi. Na jadransko područje najvjerojatnije je dospio pod venecijanskim i levantinskim utjecajima. Uz morčiće se vežu brojne legende, među kojima je najpoznatija ona o turskim prodorima u Grobinštinu tijekom 16. i 17. stoljeća. Prema legendi, nakon poraza Turaka na Grobničkom polju u bijegu su ostali samo njihovi turbani, pa su Riječani, u spomen na taj događaj, svojim ženama dali izraditi naušnice s glavom pokrivenom turbanom. Po jednu naušnicu morčića ribari i pomorci nosili su i kao zaštitu od opasnosti na moru. U drugoj polovici 19. stoljeća motiv morčića počeo se primjenjivati i u izradi raskošnijeg nakita i ukrasnih predmeta. Poticaj da se morčići upotrijebe kao motiv za složenije radove došao je od austrijske carice Marije Ane, supruge Ferdinanda I. koja je od poznatog riječkog zlatara naručila komplet luksuznog nakita – naušnice, narukvicu i iglu.

Foto: Matija Dronjic

Priča o tradicijskom nakitu dubrovačkoga kraja, dio je zlatne povijesne priče koja je opstala stoljećima. U doba moćne Dubrovačke Republike vješti i brojni zlatari izrađivali su dragocjene predmete sakralne i profane upotrebe, kao i nakit u užem smislu. Naslanjajući se na renesansnu tradiciju bogatog ukrašavanja i kićenja odjeće, najčešće su izrađivali nakit od zlata i srebra ukrašen biserjem, koraljima i dragim kamenjem, ukrašavali oružje, izrađivali nakitne elemente za odjeću plemića, građana i okolnog stanovništva te izvlačili zlatne i srebrne niti potrebne za raskošna veziva i filigranske radove.

Na tragu čuvene tradicije svoga zanata dubrovački su zlatari i nakon pada Republike, tijekom 19. i u prvoj polovini 20. stoljeća, koristili staru i cijenjenu puncu (žig) s prikazom glave sv. Vlaha s mitrom. Kontinuitet izrade dubrovačkog nakita najdulje se zadržao zbog proizvodnje za potrebe stanovnika bliže i dalje okolice: Konavala, Dubrovačkog primorja, Pelješca i južnodalmatinskih otoka – Mljeta, Lastova i Korčule jer su pravila kićenja u tradicijskoj kulturi utjecala na očuvanje određenih vrsta i oblika nakita koji se nasljeđuje, kupuje i daruje u različitim društvenim i intimnim prilikama.

Foto: Nikola Šiško/Etnografski muzej

Nakit koji u svojim oblicima ima novčanu kovanicu kao noseći element, raširen je u velikom dijelu Hrvatske. Njihova je izrada i ukrašavanje povezano s upotrebom kovanog novca u Austro-Ugarskoj Monarhiji. Od zlatnika najviše su se nosili dukati poznati kao „Franjo Josip“ kovani od 1852. do 1915. godine. Nakon prvog svjetskog rata proizvodnju je, u izvornom obliku iz 1915., preuzela austrijska kovanica Münze Österreich. Prema dimenzijama razlikuju se mali i veliki, a prema motivima lokalno se bilježe nazivi: anđelaši, krunaši, petaci, šestaci i veliki pločaši. Lažni zlatnici od mjedi podrugljivo su zvani truljaši.

Zlatnici se na različite načine učvršćuju na (svilene i samt) vrpce, iglom i koncem, čime nastaju i lokalne posebnosti. Oni zvani dukati dominiraju u istočnom dijelu Slavonije. Osim ogrlica, dukati krase broševe (ukrasne igle), prstenje, narukvice, naušnice, šešire. Naročito raskošni su okruniti dukati obrubljeni finim filigranskim okvirima. Postoje tumačenja o akumuliranom bogatstvu pojedinih obitelji, stjecanog u vrijeme Vojne krajine. Krajišnici zapošljavani na velikim šumskim površinama zaposleni na izvlačenju drva isplaćivani su direktno u šumi na panju – zlatnicima kojima je vrijednost bila trajnija od papirnatoga novca. Vrijednost dukata bila je i materijalna i simbolička. U promjenama povijesnih i društvenih okolnosti postaju značajna odrednica identiteta.

Tijekom 18. i 19. stoljeća, s razvojem bogatih regionalnih narodnih nošnji, zlatni nakit postaje obvezan dio ženskog miraza. Što je sve od zlatnog nakita ulazilo u miraz?

Foto: Nina Koydl/Etnografski muzej

Količina i vrijednost miraza ovisile su o materijalnim mogućnostima obitelji, pa raskošan nakit nije bio dostupan svima. U Dalmaciji je posebno poznat primjer svečane splitske nošnje od skupocjene svile upotpunjene dragocjenim nakitom, koja je zapela je za oko i austrijskom caru Franji Josipu I. pri njegovom posjetu Splitu 1875. godine. Bogato opremljenoj splitskoj spoži pripadao je komplet zlatnog nakita koji je uključivao naušnice (rećine), ogrlicu (kanijelu), lančić s privjeskom (kordun), broševe, prstenje i ukrasne igle. Posebno se isticala zlatna igla za svečanu frizuru, ukrašena biserima, zvana tremanat. Prema etnografskim zapisima u konavoskom svadbenom običaju, znanom kao malo i veliko obilježje, imućni mladi Konavljanin u 19. stoljeću darovao bi svojoj zaručnici veliki broj skupocjenog nakita: naušnice, puceta, privjeske, filigranske igle, ukrašene nožiće (britve), pa čak i do četrnaest zlatnih prstenova.

U društvima gdje žene nisu mogle posjedovati nekretnine, nakit iz miraza bio je jedina zaštita u slučaju smrti muža, bolesti ili propasti obitelji. Taj se kapital doslovno nosio na tijelu i služio je kao pojas za spašavanje u kriznim vremenima. U kojoj je mjeri zlatni nakit bio isključiva privatna imovina žene, kojom je mogla samostalno raspolagati neovisno o suprugu ili obitelji?

Nakit je prema običajnom pravu predstavljao javnu imovinu žene te je u slučaju obiteljskih tragedija često bio njezin jedini siguran imetak. Nasljeđivao se po ženskoj liniji i bio je simbol obiteljskog bogatstva, ugleda i društvenog položaja. Prodaja nakita bila je prihvatljiva samo u razdobljima velike oskudice i gladi, i to u okolnostima za koje obitelj nije snosila odgovornost. Takav se čin smatrao javnim znakom propasti obitelji. Raspolaganje nakitom bilo je isključivo ženino pravo te ga je mogla darovati svojim kćerima, nevjestama i drugim ženskim članovima obitelji.

Foto: Nina Koydl/Etnografski muzej

Posebno mjesto zauzimali su zlatni dukati kao sredstvo očuvanja vrijednosti. U Slavoniji su često predstavljali cjelokupnu obiteljsku ušteđevinu, a ako je “bila koja krajcara više” mijenjala se za dukat, njihova se prodaja smatrala sramotnom pa se dukat prije založio nego “oteo kćeri ispod vrata”. Zabilježeno je i posuđivanje dukata uz plaćanje velikih kamata, kako bi se pokazalo obiteljsko blagostanje, dok su djevojke i žene iz imućnijih obitelji mogle imati i do devedeset i devet dukata kao dio tradicijskog nakita jer je za “stoti” trebalo platiti porez.

Zlatni nakit nije tek estetski ukras ili materijalno dobro; on je opipljivi čuvar obiteljske memorije. Kroz prijenos s majke na kćer ili bake na unuku, svaki zlatni komad nosi priču o ženama koje su ga nosile prije nas. Kako su narodni običaji diktirali koji se točno komadi nakita smiju nositi u kojoj životnoj dobi (djevojaštvo, udaja, žalost)?

Nakit u tradiciji prati pravila statusne i obredne primjerenosti nošenja. Uz već spomenuti društveni status i ekonomski položaj, isticala se dob i specifična životna situacija. Skromniji nakit primjereniji je za „običnu“ nedjelju, jednostavniji oblici manjih naušnica i vjenčano prstenje za stariju ženu, dok su se najbolji komadi nosili u iznimno rijetkim prigodama, onim svečanima i blagdanskima.

Foto: Nina Koydl/Etnografski muzej

Kićenje brojnim nakitom intenzivno je u djevojaštvu, a posebno za vrijeme trajanja zaruka. U tom razdoblju djevojke su koristile sve važne društvene događaje, lokalne proslave blagdana, sajmove, nedjeljne svete mise, kako bi pokazale zaručnički nakit. Ogrlice i ukrašavanje prsnog dijela tijela najraširenija su vrsta nakita, zatim tipološki razne vrste naušnica, dok se prstenje, zaručničko i ukrasno, nosilo uglavnom u primorskoj Hrvatskoj.

Foto: Nina Koydl/Etnografski muzej

Mladenci iz okolice Dubrovnika su se uoči zaruka pri kupnji nakita u Gradu često fotografirali u svečanim nošnjama upotpunjenim brojnim nakitom.

Osim estetske i materijalne vrijednosti, koja su se apotropejska (zaštitna) i magijska svojstva u narodnoj tradiciji pridavala zlatnom nakitu?

Opća tumačenja simbolike tradicijskog, pa tako i zlatnog nakita, proizlaze iz kombinacije materijala, oblika i motiva. Pojedini nakitni predmeti nosili su određena simbolička značenja. Primjerice, ženski zlatni prsten zmijar u mediteranskom se kulturnom krugu povezuje s plodnošću, krug simbolizira vječnost, a zlatno srce, bez obzira na vrijednost, predstavlja izraz ljubavi.

Foto: Nina Koydl/Etnografski muzej

U zlatnom se nakitu i danas nose simboli kršćanstva, osobito križ, a različiti privjesci sa svetačkim prikazima, motivom plamtećeg srca, ili pozlaćene spremnice za svetačke moći dio su duge nakitne tradicije.

Magijsko apotropejski karakter dodatnih dekorativnih elementa poput crvene boje koralja, privlačnosti prirodnog morskog bisera i nježne zlatne filigranske žice kao i vjerovanja u moć dragog kamenja (od rimskih karneolskih gema, topaza i rubina) zastupljen je u zlatnom nakitu otočanki i žena cijelog hrvatskog priobalja.