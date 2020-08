Masnoće tijekom vježbanja izlaze iz tijela kroz dah, znoj i urin

Zabluda je da se masnoće koje 'istopimo' vježbajući pretvaraju u energiju, u koju vjeruje i većina liječnika, tvrde australski znanstvenici koji tvrde nešto posve drugo - pretvara se u dah, znoj i urin

<p>- Do sada je vladala zabluda da se masnoća kad vježbamo da bismo izgubili kilograme pretvara u energiju. Problem ove teorije je u tome što ona krši zakon očuvanja materije, kojeg se moramo držati kod svih kemijskih reakcija. Dakle, umjesto u energiju, masnoće se pretvaraju u ugljični dioksid i vodu. Ugljični dioksid i voda potom se miješaju u vašu cirkulaciju, dok se ne izgube kroz urin ili znoj, tvrde australski znanstvenici sa Sveučilišta u Novom Južnom Walesu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Redovnim vježbanjem uspijeva izgledati 20-ak godina mlađe</p><p>Pišući za The Conversation, pomoćni znanstvenik <strong>Ruben Meerman</strong> i <strong>Andrew Brow</strong>n, profesor i voditelj biotehnologije i biomolekularnih znanosti proveli su istraživanje među 150 liječnika opće prakse, koji su mahom ustvrdili kako se masnoće iz tijela prilikom vježbanja pretvaraju u energiju. Oni tvrde da to nije tako. </p><p>- Ako izgubite 10 kilograma masti, točno 8,4 kilograma izlazi kroz pluća, a preostalih 1,6 kilograma pretvara se u vodu. Drugim riječima, gotovo sva težina koju gubimo izdiše se - stoji u njihovom istraživanju. Dodali su da, iako to može iznenaditi ljude, treba znati da gotovo sve što jedemo prolazi preko pluća. </p><p>- Svaki ugljikohidrat koji probavite i gotovo sve masti se pretvaraju u ugljični dioksid i vodu. Isto vrijedi i za alkohol i bjelančevine, osim male količine bjelančevina koja se pretvara u ureu i druge čvrste tvari i izlučuje se kao urin - kažu. Istaknuli su i da su jedini dio hrane koja dolazi do crijeva neprobavljena zapravo 'dijetalna vlakna', piše portal <a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/this-is-where-fat-goes-when-you-lose-weight-according-to-scientists-and-research-suggests-doctors-and-dietiticans-have-got-it-all-wrong/all/">IFL Science.</a></p><p>- Ostatak se apsorbira u krvotok i organe. Nakon toga, ne ide nikuda, dok ne ispari, odnosno dok ju ne izdahnete - pišu Meerman i Brown. </p>