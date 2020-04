Znakovi da ste počeli previše piti u izolaciji: Ima li ga dosta?!

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Zbog previše alkohola tijekom blagdana osjećamo tjeskobu

- Čak i oni koji inače ne piju, a pogotovo ljudi koji su navikli popiti, u vrijeme emocionalne krize zbog izolacije tijekom pandemije korona virusa, vjerojatno će posegnuti za alkoholom i nerijetko popiti više nego što bi trebali. Alkohol je nerijetko prvi odgovor na loše emocionalno stanje, jer je lako dostupan. I nije problem ako netko popije dvije ili tri čašice tijekom dana, i pritom uredno jede, no treba imati na umu da je vrlo lako prijeći granicu i doći do sedam, ili deset čašica, što postaje opasno - upozorava doc.dr.sc. Ante Bagarić, pročelnik Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti u Klinici za psihijatriju Vrapče.

- Problem posebno može doći do izražaja kod ljudi koji su sami i nemaju članove obitelji, susjede ili prijatelje s kojima mogu podijeliti negativne emocije kad se osjećaju loše, no mnogi koji žive u obitelji ne znaju se nositi s problemima. Ova nas kriza sve pogađa. Prirodno je da se u ovakvoj situaciji javi anksioznost, s time se čak i mi psihijatri suočavamo - kaže dr. Bagarić.

Dodaje kako je u takvoj situaciji najvažnije prepoznati da nam se navike oko pića mijenjaju, te potražiti pomoć, prije svega onu bliskih ljudi, odnosno ljudi koji su oko nas i mogu nam pomoći da odagnamo negativne misli.

- Ako to ne uspije, pametno je potražiti pomoć stručnjaka. I mi imamo dežurstva pored telefona ili e-maila, tako da nas ljudi mogu nazvati i u razgovoru barem donekle riješiti emocije s kojima se moraju nositi, kako bi lakše prebrodili i želju za pićem. No, najvažnije bi bilo da svatko sam odredi granicu i bude dosljedan u tome da samoga sebe prati - dodaje sugovornik.

Foto: Dreamstime

Dakle, ako ste navikli popiti čašicu, dvije tijekom dana, odredite vrijeme kad to činite. Na primjer, prije ručka, ili poslije večere, i nemojte si dopuštati da posegnete za alkoholom nakon toga. Ako je potrebno, da biste održali kontrolu nad bocom, zapišite svaki puta kad natočite čašicu da ste to učinili, kako biste znali da ste ispunili dnevnu kvotu i da više ne smijete dolijevati, savjetuje psihijatar.

- Također, nemojte piti sami, nazdravite s članom obitelji ili susjedom. Uvijek je bolje popiti čašicu u društvu, nego na samo, jer ćete kroz razgovor s ljudima ujedno i riješiti jedan dio negativnih emocija zbog kojih ste posegnuli za alkoholom. Ako imate problema s kontrolom, porazgovarajte i o tome s bliskim ljudima i zamolite ih da vam pomognu - savjetuje dr. Bagarić.

Jedan od načina može biti da 'svečano' predate bocu članu obitelji ili susjedu i dogovorite da ćete popiti čašicu samo u njegovom društvu, tako da ta osoba zapravo kontrolira koliko pijete.

Pri tom naravno, morate paziti na pravila društvene distance i biti udaljeni minimalno dva metra jedno od drugog.

Također, vrlo je važno voditi računa o znakovima koji upućuju na to da imate problem s alkoholom, odnosno da je želja za pićem postala ozbiljan problem. Devet je znakova koji upućuju na to da imate taj problem, upozorava Huffington Post, nakon što su podaci o potrošnji američkih kućanstava pokazali da se prodaja alkohola u trgovinama u tjednu kad je pooštrena izolacija, koji je završio 21. ožujka, povećala za 55 posto, dok je on-line prodaja alkoholnih pića porasla za 243 posto.

Jedan od 5 ispitanika u anketi koju je provelo nacionalno društvo za istraživanje navika potrošača, rekao je da se i kod kupnje alkohola pripremao za višetjednu izolaciju, dok jedan od troje ispitanika kaže da će vjerojatno povećati konzumaciju alkohola.

Foto: Dreamstime

1. Pijete 'jer ste pod stresom'

Alkohol nije i ne smije biti sredstvo kojim rješavamo negativne emocije, jer on samo u vrlo malim količinama može pridonijeti tome da se smirimo i prestanemo razmišljati o njima. Alkohol suzbija emocije, a u ovakvoj situaciji potrebno je suočavati se s njima, kako bismo se naučili nositi s njima. .

2. Pijete 'jer vam je dosadno'

Pomisao da ćemo provesti još jednu subotu kod kuće ispred televizora možda se čini nepodnošljivom, dok ne posegnete za čašom vina. No, ako se alkoholom počnete boriti protiv dosade, vrlo je lako prijeći granicu dozvoljenog. Zato radije otiđite u kratku šetnju (uz sve mjere predostrožnosti).

3. Pijete 'da si olakšate posao'

Ako niste navikli raditi od kuće, to može biti stresno. Pogotovo ako niste vični modernim alatima komunikacije. Bez ureda, kolega i šefa koji stalno nešto traži možda vam se teško i koncentrirati na posao. U papučama ste i pidžami, čini se prirodnim da oko podne izvadite zdjelicu čipsa i otvorite pivo... Nemojte to činiti, jer tako možete stvoriti dvostruki problem: pomaknuti granice dozvoljenog kad je alkohol u pitanju, ali i ugroziti posao.

4. Morate u trgovinu po - alkohol

Dobar način da detektirate da počinjete pretjerivati s alkoholom tijekom izolacije jest to da stalno brinete hoće li ga biti dovoljno i svaki put kad idete u trgovinu razmišljate o tome da treba kupiti joiš piva, vina ili žestokog. A pogotovo ako se u zadnji čas prije zatvaranja trgovina odijevate i jurite u trgovinu samo po alkohol.

Foto: Dreamstime

5. Obaveze prepuštate kaosu

Razumljivo je ako ponekad ispustite konce iz ruku i ne možete upravljati obavezama koje vas očekuju, s obzirom na to da treba balansirati između potreba djeteta koje se školuje u dnevnom boravku, kuhanja za obitelj i poslovnih obaveza koje sami imate. No, pretjerivanje u alkoholu može vas samo dodatno omesti u svemu tome i dovesti do još većeg kaosa.

6. Donosite loše odluke zbog alkohola

Nije vam jasno tko je poslao one lascivne poruke šefu s prezentacijom s kojom kasnite? Hm, ako ste ju radili pod gasom, sve je jasno. Ako se često događa da donosite neke odluke zbog kojih kasnije žalite, imate jako veliki problem. Potražite pomoć.

7. Fizički se ne osjećate dobro

Budite se s glavoboljom, smeta vam svjetlo, dehidrirani ste i osjećate mučninu čim pogledate hranu ujutro? To su neki od znakova mamurluka koji ukazuju da ste već dobrano prešli granicu. Mogu ih pratiti poremećaj spavanja, slabija koncentracija na posao i obaveze, povećani stres kad ste pod pritiskom i osjećaj gubitka kontrole.

8. Osjećate simptome ovisnosti

Kad počnete piti redovito, tijelo postaje ovisno o alkoholu da bi uopće moglo funkcionirati. Prestanak unosa alkohola u fazi u kojoj ste već ovisni dovest će do niza simptoma, od drhtanja ruku, tjeskobe, znojenja, ubrzanog rada srca, halucinacija, pa čak i napada panike, odnosno želje za alkoholom. Ovo je svakako faza u kojoj morate potražiti stručnu pomoć.

9. Želite prestati piti, ali ne možete

Konačno, ako prepoznajete da pijenje alkohola negativno utječe na vaš život, ali ne možete usporiti, ili prestati, također je dobro potražiti pomoć stručnjaka. Jednako kao i ako imate problema sa suočavanjem s činjenicom da ste postali ovisnik.

