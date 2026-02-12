Znanstvenici u šoku - ekstenzije za kosu sadrže mnoge kemikalije koje uzrokuju rak?

Omiljene među slavnim damama poput Ivanke Trump i Taylor Swift, ekstenzije stvaraju dojam gušće i bujnije kose. No stručnjaci s instituta Silent Spring otkrili su nekoliko zabrinjavajućih kemikalija u tim proizvodima - uključujući i onima izrađenima od prave ljudske kose.

U istraživanju su analizirali 43 popularna proizvoda dostupna online, testirajući ih na širok spektar kemikalija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:00 Vrt bez kemikalija | Video: 24sata/pixsell

Analiza je otkrila tragove desetaka tvari, uključujući usporivače gorenja, ftalate, pesticide, stiren, tetrakloroetan i organokositarne spojeve.

Zabrinjavajuće je to što su ranija istraživanja povezala ove tvari s rakom, poremećajem hormona, razvojnim problemima i negativnim utjecajem na imunološki sustav.

- Tvrtke rijetko otkrivaju koje kemikalije koriste kako bi postigle željena svojstva proizvoda, ostavljajući potrošače u neznanju o zdravstvenim rizicima dugotrajnog nošenja - rekla je dr. Elissia Franklin, glavna autorica studije. Vlakna su u izravnom kontaktu s vlasištem i vratom, a prilikom zagrijavanja i stiliziranja mogu otpuštati kemikalije u zrak koje korisnici udišu.

Bilo da je riječ o clip-in, tape-in, ušivenim ili mikro ekstenzijama, one su danas iznimno popularne u Velikoj Britaniji i SAD-u. Unatoč širokoj uporabi, do sada je provedeno vrlo malo istraživanja o njihovim mogućim zdravstvenim rizicima.

Foto: 123RF

- Iako su ranija izvješća već pronašla neke zabrinjavajuće kemikalije u ekstenzijama, još ne znamo dovoljno o njihovom cjelokupnom kemijskom sastavu. Željeli smo dobiti jasniju sliku razmjera problema - dodala je dr. Franklin.

Tim je kupio 43 popularna proizvoda online i u lokalnim trgovinama kozmetičkom opremom. Među njima su bili sintetički proizvodi, uglavnom izrađeni od plastičnih polimera, kao i bio-bazirani proizvodi koji uključuju ljudsku kosu, vlakna od banane ili svile.

Korištenjem metode 'neciljane analize', uzorci su testirani na širok raspon kemikalija. Rezultati su pokazali da su svi osim dva uzorka sadržavali opasne kemikalije. Među njima su bili usporivači gorenja, ftalati, pesticidi, stiren, tetrakloroetan i organokositarni spojevi.

Usporivači gorenja dodaju se materijalima kako bi spriječili zapaljenje, no povezani su s ozbiljnim zdravstvenim rizicima, uključujući rak, neurotoksičnost i poremećaje hormona.

Ftalati se koriste za povećanje fleksibilnosti plastike, ali su također povezani s hormonskim poremećajima. Pesticidi služe za odbijanje štetnika, dok se stiren koristi u proizvodnji plastike. Tetrakloroetan je vrlo toksično industrijsko otapalo koje može uzrokovati oštećenje jetre i depresiju središnjeg živčanog sustava.

- Posebno nas je iznenadilo otkriće organokositarnih spojeva - rekla je dr. Franklin. Oni se često koriste kao toplinski stabilizatori u PVC-u i povezani su s iritacijom kože, što je česta pritužba korisnika ekstenzija.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Na temelju rezultata, istraživači pozivaju na strožu regulaciju ekstenzija za kosu.

- Ovi nalazi jasno pokazuju da je hitno potreban jači nadzor kako bi se zaštitili potrošači i potaknule tvrtke da ulažu u sigurnije proizvode - dodala je dr. Franklin.

Vijest dolazi ubrzo nakon istrage koja je otkrila da proizvodi za kosu prodavani u trgovinama Target i Walmart sadrže sastojak koji uzrokuje rak.

Centar za zaštitu okoliša (CEH) poslao je obavijest velikim trgovcima da krše propise prodajom šampona, sapuna i drugih higijenskih proizvoda koji sadrže kokamid DEA (kokamid dietanolamin).

Kokamid DEA dobiva se iz kokosova ulja i često se koristi u šamponima, sapunima i losionima kao sredstvo za stvaranje pjene, zgušnjavanje i stabilizaciju.

Laboratorijska ispitivanja povezala su ovu tvar s rakom jetre i bubrega, a Kalifornija ju je uvrstila na popis kancerogenih kemikalija koje zahtijevaju posebno označavanje proizvoda.

Caitlin Moher, voditeljica istraživanja u CEH-u, izjavila je: 'Utvrđeno je da kokamid DEA uzrokuje rak. Nema mu mjesta u proizvodima za osobnu njegu koje koristimo na kosi i koži. Kokamid DEA naveden je na popisima sastojaka tih proizvoda, što znači da se namjerno dodaje. Nadamo se da će današnja tužba potaknuti Amazon i Walmart da prestanu prodavati šampone, sapune i druge proizvode za osobnu njegu za koje znaju da sadrže ovu kancerogenu kemikaliju', piše Msn.