Znanstveno potvrđeno: Radite ovu vrstu vježbe i spavat ćete bolje nego ikad

Iako je već dobro poznato da tjelesna aktivnost pozitivno utječe na poremećaje spavanja, stručnjaci su se dugo pitali koji tip treninga daje najbolje rezultate za one koji pate od nesanice i lošeg sna.

Novo istraživanje usporedilo je djelovanje različitih programa vježbanja na osobe sa spavaćim poteškoćama te pružilo snažne dokaze o učinkovitim metodama intervencije. Znanstvenici s Harbin Sport University u Kini analizirali su podatke iz 30 kliničkih ispitivanja s ukupno 2.576 sudionika različitih dobnih skupina.

U obzir su uzeli učinke joge, hodanja, treninga snage te tradicionalnih kineskih praksi poput tai chija i qi gonga. Rezultati, objavljeni u časopisu Sleep and Biological Rhythms, pokazali su da upravo intenzivna joga donosi najveća poboljšanja sna.

- Analiza je pokazala da je najučinkovitija kombinacija joga, izvođena dvaput tjedno po oko 30 minuta, kroz razdoblje od osam do deset tjedana, i to visokim intenzitetom, naveli su autori.

Odmah iza joge, najbolji učinak na san pokazalo je hodanje, a zatim i vježbe snage, pri čemu su poboljšanja uočena unutar dva mjeseca. Iako studija ne daje jasne razloge zašto je joga najkorisnija, ranija istraživanja sugeriraju da osim podizanja pulsa može potaknuti i parasimpatički živčani sustav, odgovoran za odmor i probavu.

Autori ističu kako je potrebno provesti još opsežnijih istraživanja kako bi se njihovi nalazi dodatno potvrdili. Također napominju da rezultate treba tumačiti s oprezom jer je broj dosadašnjih studija ograničen, a populacija osoba s poremećajima spavanja specifična.

Jedna ranija analiza 25 studija, objavljena u travnju, pokazala je da bi za starije osobe s nesanicom najbolji izbor mogao biti upravo trening snage koji je u nekim slučajevima bio učinkovitiji od aerobnih ili kombiniranih programa.

Znanstveni radovi također naglašavaju da se sve vrste intenzivnog vježbanja trebaju završiti dovoljno prije odlaska u krevet. Velika studija s više od 14 tisuća ispitanika otkrila je da i do četiri sata prije spavanja tjelovježba može utjecati na kvalitetu sna.

Primjerice, trening visokog intenziteta završen samo dva sata prije spavanja može odgoditi uspavljivanje za više od pola sata te skratiti ukupno trajanje sna za oko 20 minuta, pokazuje istraživanje objavljeno u Nature Communications. No, kada se vježba najmanje četiri sata prije uobičajenog odlaska na spavanje, negativnih posljedica nema, tvrdi Independent.