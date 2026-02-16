Obavijesti

Znate li zašto nas najmanje odluke mentalno najviše troše?

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Znate li zašto nas najmanje odluke mentalno najviše troše?
Foto: PROFIMEDIA

Odabir što ćemo jesti za ručak, što obući ujutro ili hoćemo li odgovoriti na poruku odmah ili kasnije – naizgled su banalne odluke koje donosimo bez razmišljanja. Ipak, upravo nas one često ostavljaju iscrpljenima, nervoznima i s osjećajem da nam je 'glava puna', iako se ništa dramatično nije dogodilo

Psiholozi imaju naziv za to stanje: umor od odlučivanja. I sve je prisutniji u modernom načinu života.

Mozak ne razlikuje male i velike odluke

Iako nam se čini da je izbor između tjestenine i salate beznačajan, za mozak je to i dalje – odluka. Svaka odluka troši mentalnu energiju jer uključuje procjenu, usporedbu i donošenje zaključka.

Problem nastaje jer:

  • tijekom dana donesemo stotine sitnih odluka
  • većina ih dolazi bez jasnih kriterija
  • često ih donosimo dok smo već umorni ili pod stresom

Za razliku od velikih životnih odluka koje rijetko donosimo, male odluke se gomilaju i neprimjetno iscrpljuju kognitivne resurse.

Previše izbora nas paralizira

Foto: Dreamstime

Moderni život nudi iluziju slobode kroz neograničen izbor – jelovnici s 30 stavki, ormari puni odjeće, streaming platforme s tisućama sadržaja. No istraživanja pokazuju da više izbora ne znači i veće zadovoljstvo.

Što imamo više opcija:

  • teže nam je odlučiti
  • više sumnjamo u svoj izbor
  • češće osjećamo krivnju ili žaljenje (“možda sam trebao nešto drugo”)

Zato se često osjećamo umorno već prije podne, iako “nismo ništa konkretno radili”.

Zašto su jutra posebno teška

Ujutro je razina mentalne energije ograničena, ali upravo tada donosimo niz odluka:

  • što obući
  • što jesti
  • kojim putem ići
  • kako započeti dan
Cute young woman being deep in her thoughts
Foto: yaroslav astakhov

Ako svaka od tih odluka zahtijeva razmišljanje, dan počinjemo s osjećajem opterećenja. Nije slučajno da mnogi uspješni ljudi pojednostavljuju jutarnje rutine – ne zato što su dosadni, nego zato što čuvaju mentalni prostor za važnije stvari.

DOGAĐA LI VAM SE? Stručnjaci otkrili zašto većina novogodišnjih odluka propadne
Stručnjaci otkrili zašto većina novogodišnjih odluka propadne

Emocionalni aspekt: strah od “pogrešnog” izbora

Male odluke danas nose i emocionalni teret. Hrana, odjeća i način života postali su dio identiteta. Ne biramo samo obrok, nego “zdravu verziju sebe”. Ne biramo majicu, nego poruku koju šaljemo svijetu.

Zato se iza sitnih odluka često skriva:

  • perfekcionizam
  • strah od osude
  • potreba za kontrolom
  I to ih čini mentalno težima nego što bi trebale biti.
  Kako smanjiti mentalni umor od sitnih odluka

Rješenje nije u 'boljem odlučivanju', nego u smanjenju broja odluka:

  • Rutinizirajte male stvari – isti doručak, slične kombinacije odjeće
  • Ograničite izbor unaprijed – planiranje obroka ili tjedne garderobe
  • Prihvatite “dovoljno dobro” umjesto savršenog
  • Sačuvajte energiju za ono što vam je stvarno važno
  Mentalna energija nije beskonačna. Trošiti je na svaku sitnicu znači ostati bez nje kad je stvarno trebamo.
PRIPRAZITE NA TO! Je li riječ o zimskom umoru: Evo kako razlikovati običnu tromost od sezonske depresije
Je li riječ o zimskom umoru: Evo kako razlikovati običnu tromost od sezonske depresije

Umor koji ne vidimo, ali osjećamo

U svijetu u kojem se stalno od nas traži da biramo, uspoređujemo i optimiziramo, umor od malih odluka postaje nova normalnost. I nije znak slabosti, nego signal da živimo u sustavu koji od mozga traži više nego što je prirodno.

Možda je zato najveći luksuz današnjice – ne imati izbor. Ili barem, ne morati o njemu razmišljati.

KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK Doktori, policajci i vatrogasci pomažu, a tko je tu za njih? Trebaju imati psihološku pomoć
Doktori, policajci i vatrogasci pomažu, a tko je tu za njih? Trebaju imati psihološku pomoć

OSTALO

