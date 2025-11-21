Znate li zašto su banane uvijek pod brojem 1 na vagi u dućanu?

Stari je trik da se proizvodi koje najviše kupujemo i tražimo smještaju u razini naših očiju. Dok oni nešto manje popularni idu na niže police. Slično je i s bananama. Kada kupujete ovo voće gotovo uvijek morate pritisnuti broj jedan na vagama.

Činjenica je da su među najtraženijim proizvodom što ih je stavilo na vrh liste namirnica kod vaganja. Njihova popularnost i prodaja tijekom cijele godine olakšava nam i njihovo traženje i vaganje u trgovinama.

Kroz povijest su banane najprodavanije voće u trgovinama, kako u velikim centrima tako i malim lokalnim prodavaonicama. Pa je i Walmart, trgovački div podijelio podatak po kojem su banane 2015. bile najprodavaniji proizvod u njihovim trgovinama. I kod nas situacija nije drugačija, banane se nalaze među prvim najprodavanijim proizvodima u Hrvatskoj.

One prolaze dug put od berbe do naših domova. Beru se još dok su zelene. Transportiraju se od brodskih preko kamionskih hladnjača, dopremaju se u posebnim komorama za sazrijevanje. Treba im otprilike do sedam dana kako bi poprimile svoju popularnu žutu boju, stigle na police trgovina i završile u našim zalogajima.

Banane se uzgajaju tijekom cijele godine, u 150 različitih država te samim time ne spadaju u sezonsko voće. U tropskim područjima, ovo voće je osnovna prehrambena namirnica. Slatkog okusa i mirisa, izuzetno su cijenjena i zdrava namirnica. Obiluju kalijem, vitaminima i dijetalnim vlaknima.

Najstarije zabilješke o banani pronađene su na sanskrtu i stare su tisućama godina, dok je trgovina ovim voćem počela krajem 14. stoljeća.

Bogatstvo vrijednih nutrijenata i njihova ljekovita svojstva su ono što ih čini najpopularnijim voćem na svijetu. Jedna banana ima oko samo 100 kalorija. Ne sadrže masnoće, a pune su antioksidansa, jednostavnih šećera, kalija, fosfora, magnezija, karotena, vitamina, pektina.

Kao čuvarice zdravlja, pomažu kod raznih bolesti i stanja, između ostalog, djeluju kao prevencija moždanog udara, dijabetesa, čira, bolesti želuca i bubrega, dobre su za kosti i mišiće, a odličan su saveznik u borbi protiv depresije, stresa i lošeg raspoloženja. Također pomažu pri gubitku kilograma, daju snagu i energiju.