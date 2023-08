Znate li zašto većina vrata na javim WC-ima ne ide do poda?

Javni toaleti sigurno nisu najljepša mjesta na kojima ste bili. Usto, ne pružaju ni dovoljno privatnosti, a jeste li se ikad zapitali i zašto većina vrata na javnom WC-u nisu do poda. Za to postoje jako dobri razlozi, kako piše Bright Side, a to su ovi:

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Možete vidjeti treba li nekome liječnička pomoć.

2. Možete vidjeti je li slobodno.

3. Neugodni mirisi brže nestaju.

4. Jeftinija su.

5. Možete izaći ako se brava zaglavi.

Foto: Dreamstime_

6. Možete nekoga pitati za toaletni papir ili maramice ako ga nema u vašoj kabini.

7. Red ide puno brže.

8. Lakše se čiste.

9. U slučaju puknuća cijevi, voda se neće nakupljati.