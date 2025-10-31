Pametnije, jeftinije, zelenije: Kako je rabljena odjeća postala cool i najpoželjnija u ormaru

Nekoć rezervirana za buvljake, studentske budžete i pomalo ekscentrične modne entuzijaste, rabljena je odjeća danas stilski mainstream. Tu više nije riječ o štednji nego o izboru. Promišljenom, ekološki osviještenom i nadasve osobnom. Kupovati rabljeno postalo je više od trenda: to je stilska izjava, kulturološki pomak i čin odgovornosti prema planetu.

Jedna od onih koji to već godinama žive i dijele sa svojom publikom je influencerica i modna entuzijastica Nina Skočak. Njezina garderoba otkriva više od osobnog ukusa: ona priča priču o stilu koji traje, navikama koje mijenjaju svijet i pronalaženju ljepote u onome što već postoji.

- Za mene je neprocjenjiv osjećaj da nečemu što je netko odbacio dajemo 'drugi život' - kaže Nina.

To je prema svim parametrima jedan od najodrživijih načina kupnje.

Foto: Nina Skočak

Više stila, manje otpada

Industrija brze mode već je godinama u vrhu svjetskih zagađivača, odmah uz naftu i građevinarstvo. U tom kontekstu, izbor svakog pojedinca postaje važan, a ormar više nije samo modni prostor nego i ogledalo naših vrijednosti.

- Često mislimo da održivost znači samo reciklirati plastiku ili koristiti javni prijevoz, ali način na koji kupujemo odjeću ima jednako snažan utjecaj - podsjeća Nina.

- Svaka majica ima svoju cijenu, i to ne samo financijsku nego i onu ekološku i etičku.

Rabljena odjeća, pritom, ne nudi samo manji ugljični otisak, ona nudi i jedinstvenost i originalnost. Nije rijetkost da u second hand dućanima ili na buvljacima pronađete vintage kaput, ručno rađenu torbu ili haljinu kakvu nitko drugi nema.

- Možete pronaći uistinu rijetke i posebne komade. Oni su često kvalitetnije izrađeni, a uz to imaju određenu osobnost, karakter. To me uvijek oduševi.

Foto: Nina Skočak

Kako kupovati pametno (i s namjerom)

U svijetu u kojem su sniženja redovita pojava, a online kupnja udaljena samo jedan klik, lako je prepustiti se impulzivnim odlukama. No Nina se vodi jednim jednostavnim pravilom: željeni komad prvo ide na wishlistu, a tek ako o njemu razmišlja i nakon nekoliko dana, ide i u košaricu.

- Ako zaboravim na stvar koju sam stavila na listu želja, znači da mi nije bila potrebna. To mi često pomogne da razlikujem stvarne potrebe od trenutnih hirova.

Pametna kupnja je, dodaje Nina, svjesna kupnja.

- Znaš tko je napravio taj komad, od čega je napravljen, koliko će ti dugo trajati i s čime ga možeš kombinirati. Pametna kupnja znači da poznaješ svoj stil, pa te trendovi ne mogu zavesti. Kad kupuješ online, to znači i čitati opise materijala, odakle komad dolazi, razmišljati o dugotrajnosti, utjecaju na okoliš i ljude, a ne samo o trenutnom efektu.

Kad god je moguće, Nina objedinjuje online narudžbe sa svojim najbližima da bi smanjila broj dostava i time količinu nepotrebnog transportnog otpada.

- Čak i dostava ostavlja ekološki trag. Ako već naručujem, pitam ukućane i prijatelje treba li im nešto iz iste trgovine. Sitnice, ali znače puno.

Foto: Nina Skočak

Manje stvari - više smisla

Kvalitetan stil, kaže Nina, ne gradi se količinom nego kontinuitetom. U njenom ormaru godinama su isti kaputi, cipele i hlače. I to ne zato što mora nego zato što želi.

- Izgradila sam svoj stil, koji se ne mijenja puno, pa nemam potrebu svaku sezonu promijeniti pola ormara. Ključ je u tome da poznaješ sebe, a tad ti ne treba potvrda kroz nove trendove.

Održiva moda nije, dakle, samo stvar kupnje nego i stava prema stvarima koje već posjedujemo. Pitanje više nije što još mogu kupiti nego što mi doista treba.

Foto: Nina Skočak

Održivo je poželjno. I trendi

Jedna od najčešćih zabluda je da rabljena odjeća znači kompromis u stilu. No stvarnost je sasvim suprotna. Neki od najstiliziranijih ljudi koje poznajemo upravo su oni koji kreativno kombiniraju ono što već imaju i ono što su znalački pronašli u second hand shopu.

- To je iluzija koju je stvorila industrija, da je stil stvar novca i novih kolekcija. Prava estetika dolazi iz osobnog izraza. Stvar nije u novom nego u autentičnom.

Zanimljivo, Nina primjećuje da predrasude prema nošenoj odjeće uvelike nestaju, posebno među mlađim generacijama. Second hand kultura više nije rubna; ona je postala dio glavne modne scene. Čak i njezin otac, koji nekoć nije mogao shvatiti buvljake, danas je rado prati te također kupuje pre-loved stvari.

- U zapadnim zemljama rabljena odjeća zna biti skuplja od nove. Ondje ljudi cijene autentičnost, kvalitetu, trajnost. I to nije prolazni trend, to je povratak zdravom razumu.

Nova definicija luksuza

Rabljena odjeća danas je mnogo više od kroja i boje, ona nosi poruku. Poruku da je moguće biti moderan, a odgovoran. Da se stil ne mjeri količinom ili financijskom vrijednošću kupljenog nego sposobnošću da odabiremo s namjerom i u skladu s osobnim ukusom.

I da pravi luksuz više nije u najnovijem komadu nego u onome koji nosimo godinama, s ponosom, jer znamo da iza njega stoji priča. Naša priča.