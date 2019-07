Prije odlaska na godišnji odmor - iskopčajte TV iz struje

Što sve u domaćinstvu može potencijalno uzrokovati požar? Vatrogasci savjetuju kako je u potkrovljima i podrumima dozvoljeno pohraniti samo negorive tvari i poljoprivredne proizvodi, ali treba ostaviti nesmetan pristup svim dijelovima potkrovlja, posebice krovnim prozorima. Osim toga, kako bi se zadržala sigurnost na visokoj razini, na kući treba redovito održavati dimnjake. Držite li u kući ili stanu opasnu ili gorivu tvar, raspitajte se kod stručne osobe koji je najbolji način skladištenja.

Štednjaci i hrana

Nestručno postavljene peći ili štednjaci čest su izvor opasnosti od požara. Također, hrana koja se kuha i peče bez nadzora, lako može zagorjeti i uzrokovati požar. Stoga, pazite tijekom pripreme hrane, a kad ste završili provjerite je li sve ugašeno. Požari masti su najčešći uzroci kuhinjskih požara, poručuju vatrogasci. Goruća mast nikako se ne smije gasiti vodom, nego ju je potrebno ukloniti s pećnice i prekriti.

Mali kućanski aparati

Električna kuhala, aparati za kavu, čajne grijalice i slično uvijek se moraju postaviti na negorivu podlogu i najmanje na udaljenosti od pola metra od zapaljivih tvari. Grijaći dijelovi uronjenih kuhala moraju u cijelosti biti uronjeni u vodu. Prije odlaska na posao provjeravate jeste li ugasili glačalo? Provjerite dvaput i izbjegnite neželjene posljedice.

Masne krpe, stiropor, lak za kosu…

Stvari koje svi imamo kod kuće, poput krpa i papira natopljenih uljem ili mašću, hrpe starih računa ili novina za koje nismo sigurni trebaju li nam ili ne… sve to može biti opasno i itekako zapaljivo. Kontrolirano odlažite otpad, tako da otpadni papir, baterije i PET ambalažu stavljate u za njih određene spremnike, a stiropor i motorna ulja u reciklažna dvorišta. Lakovi za kosu i sredstva za čišćenje također mogu biti opasni i zapaljivi, pa ih nije dobro koristiti u blizini otvorene vatre ili uključenog fena, a s obzirom na to da lako mogu eksplodirati, nikada ih ne bacajte u vatru. Vatrogasci upozoravaju na još jednu stvar - pepeo. Topli pepeo može biti opasan i zapaljiv i nakon 24 sata, koliko god mi bili uvjereni da je hladan, stoga ga je potrebmo odlagati isključivo u metalne kontejnere na otvorenom, nikako u smeće s ostalim otpadom iz domaćinstva, plastične kante ili papirnate kutije.

Prije odlaska na godišnji

Uključeni televizori isijavaju toplinu, pa u slučaju da vam je TV ugrađen u zid ili namještaj, osigurajte dovoljnu ventilaciju. Između električnih uređaja i zidova razmak mora biti minimalno 10 cm. Odlazite li makar i samo na vikend, obvezno ih iskopčajte iz utičnica, poručuju vatrogasci.

Ako, čak i uz pridržavanje svih uputa, dođe do požara, nazovite vatrogasce na broj 123 ili civilnu zaštitu 121. Nemojte misliti da je to već netko drugi napravio. Kvalitetna i pravovremena dojava, kao i brz dolazak ključni su faktori za uspjeh svake vatrogasne intervencije. Počnite razgovor odmah govoreći polako i razgovijetno, recite je li netko u opasnosti, što gori i točnu adresu ili lokaciju požara. Ostanite koliko je moguće smireni jer ćete brzim postupkom i pravilnim informacijama pomoći vatrogasnoj ekipi. Ono što je ekipama na terenu dodatno od iznimne važnosti je bespilotna letjelica, odnosno dron. On vatrogascima pomaže u pretraživanju prostora, kontroli nadzora požarišta, a ono najvažnije - podiže razinu njihove sigurnosti.

