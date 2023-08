Što se događa iza susjedovih vrata? Obiteljske navike koje će vas iznenaditi, ali i nasmijati

Možda više ne zapisujemo obiteljske uspomene u spomenare ili dnevnike, ali ih se s jednakim žarom volimo prisjećati. U posebna sjećanja sigurno spadaju obiteljske navike, nama toliko tople i bliske, a nekome sa strane vjerojatno čudne i nelogične.

A da to neopipljivo blago nikad ne bi palo u zaborav, pozvali smo vas da podijelite s nama smiješne i neobične stvari koje članovi vaše obitelji rade jer ih smatraju sasvim "normalnima". Izdvojili smo neke od najsmješnijih i najzanimljivijih.

Bake su zakon

Bake su stvarno posebni članovi obitelji - nisu stroge kao roditelji, redovito popuštaju nagovorima unuka i uvijek se pobrinu da svi u obitelji budu siti. A u Lidijinoj obitelji baka je toliko brinula o dobrobiti unuka da je poduzimala stvarno neobične mjere opreza.

- Do mojeg sedmog razreda osnovne škole baka nam je batom za meso drobila tvrde bombone da se ne ugušimo. Do sedmog razreda! To je do moje 13. godine. Nismo smjeli pojesti bombon prije toga. Prestali smo s tim tek kad je kuma rekla da nismo normalni i dala nam nedrobljene bombone - opisala nam je naša čitateljica Lidija.

Moguće je da ova baka nije htjela ni da njezini unuci prerano unište zube grizući bombone jer, nažalost, mnoge starije bake znaju kako je teško živjeti bez njih. Potvrdila nam je to i Branka, čija baka nije imala svoje zube, a zubalo joj je bilo neudobno, pa ga je stalno skidala i gubila.

- Sjećam se kad mi je mama u srednjoj školi poslala poruku da me pita je li bakino zubalo možda u džepu moje jakne. Možete zamisliti koliko me u tom trenu bilo strah zavući ruku u džep! A drugi je put ostavila zubalo u restoranu, na pladnju na kojem je bilo miješano meso. Dobra, ali vjerojatno traumatizirana, konobarica, nasreću, sačuvala je zube - napisala je Branka, kojoj danas, kad bake više nema, nedostaju te neobične potrage.

Roditeljski rituali

Majka i otac, mama i tata, mater i ćaća - bez obzira na to kako ih oslovljavali, naši su roditelji najviše utjecali na to u kakve ćemo osobe odrasti. Dugujemo im život, ali i neprocjenjive uspomene koje su nam omogućili. Tako, primjerice, naši čitatelji Dragana i Matej pamte vrlo neobične rituale svojih roditelja.

- Kad sam bila mala, živjeli smo na selu i na svaki Badnjak tata bi u kuću unosio slamu u nekom jastuku. Mi smo onda kao djeca morali sjesti na nju i zazivati: 'pačića, telića, praščića, pilića...'. Poslije u životu shvatila sam koliko je to smiješno i čudno jer nitko od naših prijatelja nije imao običaj sjesti na slamu i dozivati 'buduću hranu' - napisala je Dragana.

- Moja mama, kad god je neko nevrijeme, kad sijevaju munje i grmi, uzme nož i tri puta u zraku napravi znak križa. Zašto tri puta, ne znam, valjda je dva puta premalo, pa za svaki slučaj neka bude tri. Kad sam je prvi put pitao zašto to radi, objasnila mi je da tako smiruje nevrijeme i tjera ga dalje od nas. Zanimljivo je da isto to radi i naša susjeda - rekao je Matej.

Kada dođu gosti

Zanimljivo je to kako roditelji mogu podučiti djecu praktički bilo čemu što zamisle. Samo kažu "Tako se to radi u našoj kući" i navika je stvorena. Primjerice: "U našoj se kući ne pere posuđe u perilici", otkrila nam je čitateljica Petra, majka koja je svoju obitelj naučila da, čim je neko posuđe uprljano, odmah ga moraju oprati.

- Imamo perilicu posuđa, ali u njoj držimo slatkiše i grickalice. Upalili smo je jedanput, da vidimo radi li uopće. To nikome nije normalno, ali nama je okej jer ne stignemo nikad skupiti dovoljno posuđa - piše Petra.

Zamislite samo nevjericu koju doživi svaki njihov gost kad netko iz Petrine obitelji otvori perilicu posuđa i izvadi čokoladu! I Višnjini gosti sigurno budu pomalo zbunjeni kad ugledaju desetke šlapa u hodniku. Naime, u njezinoj obitelji svaki član ima po tri para papuča: "za po doma, za dvorište i za balkon". Tko zna dobivaju li i njihovi gosti po tri para... A Marijini će se gosti šokirati kad na ručku pokraj tanjura pronađu slamku - koja inače ovoj obitelji služi za pijenje juhe! Za razliku od navedenih, Lora i njezina obitelj imaju naviku namjerno zbunjivati svoje goste.

- Svaki put kad nam dođe netko na ručak i kad jedemo juhu, počnemo vrlo glasno srkati. Imamo čak redoslijed: počne tata, nakon toga ide mama, mlađa sestra, pa ja i na kraju svi zajedno. Jedanput smo se dogovorili da ćemo nekoga tako zezati da vidimo reakciju, ali sad je već prešlo u naviku i svaki put kad s nekim sjednemo za stol, samo se pogledamo i znamo što slijedi. Jednoj mojoj kolegici bilo je toliko neugodno da je samo rekla 'tako i moj tata srče' te se sramežljivo nasmijala. Naravno, poslije smo joj rekli da je sve šala - napisala je Lora.

Sladoledne navike

Kad smo kod hrane, primijetili smo da smo primili mnogo čudnih dodataka sladoledu. Martina nam je tako otkrila da njezini sinovi najviše vole sladoled s pomfritom, Ivanka ga prelijeva bučinim uljem, Lidijin svekar uz sladoled obavezno mora imati i krišku kruha "da mu bude manje slatko", a kad Natalijina obitelj izađe u grad, nikad ne kupuju sladoled u kornetu nego u pecivu, puter štangici, pa izgleda kao hot dog! Neki čitatelji čak imaju i čudne načine pripreme sladoleda.

- Od kada znam za sebe, moj tata uvijek stavlja zdjelicu Quattro slatkača u mikrovalnu da se otopi! On valjda nikad nije pojeo sladoled kao svi normalni ljudi. Ne mogu zapravo reći da jede sladoled nego sladootopljenac - napisala nam je čitateljica Ines.

A kad su u kući prisutne samo žene i kad ih uhvati žudnja za sladoledom, nema te sile koja će ih zaustaviti - osim možda poklopca!

- Moja kći i mama obožavaju Quattro sladolede, ali uvijek postoji borba s otvaranjem poklopca. Čak smo ih znale otvarati papagajkama! Nakon toga redovno slijedi svađa o tome s kojim okusom i bojom početi... Dok se dogovorimo, pola sladoleda se otopi - podijelila je s nama Gabrijela, koja nam je, uz sve ostale čitatelje koji su nam poslali svoje pomalo neobične obiteljske priče, dokazala da je uistinu svaka obitelj neponovljiva i kako u "svakome ima nešto posebno", kako kaže slogan kampanje Ledo Quattro.

U proteklih nekoliko tjedana podijelili ste s nama više od 100 priča i neobičnih navika koje članovi vaše obitelji smatraju normalnim i za koje misle da ih i drugi rade. Teško je bilo izdvojiti najzabavnije, a još teže odlučiti se za 10 onih koje Ledo Quattro nagrađuje poklon paketom.

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju i pozivamo vas da provjerite jeste li na listi dobitnika. Svakako nastavite sa svojim zanimljivim rutinama jer upravo vas one čine posebnima!

Ledo Quattro dobitnici su: Ines Gruden, Natalija Senčar, Martina Matetić, Lidija Dužaić, Gabrijela Benović, Petra Mačak Kocijan, Dragana Krolo, Natali Marčinković, Lidija Rosand i Marija Kukec.