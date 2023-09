Svježa riba, vrhunska jela i odlična glazba: Ova je manifestacija za sve generacije

Sardine, srdele, papaline, inćuni, jegulje, skuša, tuna, plavica, sabljarka, rumbac, palamida.... Znate li da je plava riba bogata omega-3 masnim kiselinama, koje mogu pomoći u smanjivanju upale te u prevenciji bolesti srca, raka i artritisa? Pokazalo se i da konzumacija plave ribe tijekom posljednjih mjeseci trudnoće može pozitivno utjecati na osjetilni, kognitivni i motorički razvoj djeteta. Ove su ribe i dobar izvor vitamina D te kalcija i fosfora - ako se jedu i kosti (kao, primjerice, kod srdela).

Premda plava riba pruža višestruke zdravstvene dobrobiti, treba imati na umu da prekomjerna konzumacija može imati negativan učinak. Zbog toga bi se zdrava i uravnotežena prehrana, prema savjetima nutricionista, trebala sastojati od najmanje dvije porcije ribe tjedno, uključujući jednu porciju plave ribe, s tim da se ženama, trudnicama i dojiljama ne preporučuje jesti više od dvije porcije plave ribe tjedno.

Tradicionalna vladarica gastronomije

I upravo po tu jednu ili dvije porcije plave ribe od 15. 9. do 15. 10., u okviru Mjeseca plave ribe, možete doći u Crikvenicu, Selce, Dramalj ili Jadranovo. U ovim je primorskim mjestima, koja imaju bogatu ribarsku prošlost, plava riba nekad bila jedna od najvažnijih namirnica u tradicionalnoj prehrani. Naime, crikvenički su ribari već u 18. stoljeću bili poznati kao iskusni majstori u lovu na plavu, ali i ostalu ribu, a mnogi su od njih svoje vještine prenosili na generacije ribara diljem svijeta.

Međutim, izlov i konzumacije plave ribe sežu mnogo dalje u prošlost. Čini se da najraniji pronađeni dokazi o ribljoj prehrani datiraju iz Kenije, i to od prije gotovo dva milijuna godina. Zanimljivo je i da su se otprilike u to vrijeme počeli razvijati ljudi s većim mozgom.

Od tada pa do danas riba i morski plodovi postali su najtrgovanija roba u globalnom prehrambenom sustavu i godišnja vrijednost međunarodne trgovine ovim namirnicama iznosi 151 milijardu američkih dolara - što je oko pet puta više od trgovinske vrijednosti kave i oko 30 milijardi dolara više od trgovinske vrijednosti šećera. Uz to, trenutno oko 600 milijuni ljudi u svijetu ovisi o ribolovu.

A kako riba, u ovom slučaju plava riba, koja je ukorijenjena u kulturu obalnih zajednica, kao što su Crikvenica i njezina okolica, ne bi ostala samo dio povijesti, manifestacija Mjesec plave ribe organizira se već 11. godinu, pokušavajući pritom potaknuti što više Hrvata da češće uvrštavaju ovu vrijednu namirnicu u svoj jelovnik.

Ovog vas vikenda očekuje bogat program

Kao što je već spomenuto, ovog vikenda u centru Crikvenice počinje manifestacija Mjesec plave ribe, u okviru koje će svi zainteresirani moći uživati u bogatom gastro programu. Tako će od petka do nedjelje, od 15. do 17. rujna, svi posjetitelji imati priliku isprobati posebnu ponudu jela od plave ribe by "Jarun ideja", takozvano More na tanjuru. U ponudi će biti i street food u Fish Street Food zoni, a kapljicu dobrog vina služit će Vina Kvarnera u vinskom kutku.

Kako će vas još ova tradicionalna vladarica gastronomije Crikveničke rivijere iznenaditi u Mjesecu plave ribe i koji se sve programi organiziraju njoj u čast, saznajte u nastavku.

Petak (15. 9.): Plavuša u sendviču i Marko Škugor

U petak u 18 sati svečano je otvaranje Mjeseca plave ribe i prezentacija projekta "Cesta plave ribe". Pritom će najmlađi posjetitelji, sigurni smo, najviše uživati u dječjem animacijskom programu i prigodnim radionicama, a svi pravi gurmani s pozornošću će pratiti cooking show u kojem će poznati chef David Skoko pripremiti Plavušu u sendviču. Za zabavno-glazbeni program, s početkom u 20 sati, pobrinut će se Marko Škugor.

Subota (16. 9.): Tuna iz Jadrana i Damir Kedžo

Subotnji se program nastavlja u sličnom tonu. Program će početi uplovljavanjem ribarskog broda u crikveničku luku, nakon čega će hotelsko poduzeće Jadran na glavnom trgu pripremati svježe ulovljenu jadransku tunu - iz mora na tanjur! U najavi su dvije vrste jela: tuna steak i tuna sushi. Večer će maestralno završiti koncertom Damira Kedže.

Nedjelja (17. 9.): Primorska jela i klapa Kampanel

U nedjelju je ponovno na repertoaru bogat dječji program te cooking show u kojem će chefovi Toni Sgomba (iz restorana Dida), Drago Visković (iz restorana Domino) i Ivan Vrbanec (iz restorana hotela Miramare) pripremiti vrhunska primorska jela od plave ribe. Za glazbenu završnicu zadužena je klapa Kampanel.

Počastite svoje nepce kreativnim menijima

Nakon prvog vikenda, manifestacija se nastavlja održavati u restoranima, na čijim će se posebno osmišljenim jelovnicima do 15. listopada moći pronaći razni specijaliteti od plave ribe u tri ili pet sljedova. To uključuje crikveničke restorane Dida, Karoca i Trabakul te restorane hotela: Crikvenica, Esplanade i Miramare. U Dramlju će posebna ponuda jela od plave ribe biti u restoranu Domino, u Jadranovu u Feralu, a u Selcu u Rivi i restoranu hotela Marin.

Petak, 29. rujna, rezerviran je za ekskluzivnu večeru u šest sljedova u restoranu Dida, gdje ćete moći razmaziti svoja osjetila uz "ljubavnu priču" ribe i vina.

Za vikend, od 22. do 24. 9. te od 29. 9. do 1. 10., u beach baru bistro Terraca u Dramlju organizira se posebna gastronomska ponuda jela od plave ribe uz cooking show te nastupe glazbenih sastava Coffee Shop Acoustic (23. 9.) te Splash (7. 10.).

Detaljnije o manifestaciji Mjesec plave ribe saznajte ovdje. Vidimo se!