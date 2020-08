Teški neugodnjaci: Top 5 situacija koje ste doživjeli barem jedanput u životu

Svatko se od nas barem jedanput u životu našao u situaciji zbog koje je htio propasti u zemlju. Iako nam u tom trenutku nije nimalo ugodno, poslije se često šalimo na svoj račun. Evo popisa nezgoda koje nikog nisu poštedjele

<p>Kad nam se dogodi ''neugodnjak'', imamo osjećaj da nekoliko sekundi ''sramote'' traje <strong>cijelu vječnost</strong>, a da ne govorimo o tome kako podsmijeh okupljenih zvuči kao ''soundtrack'' najstrašnijeg horor filma. Nasreću, <strong>neugodne situacije</strong> poslije postanu anegdote koje prepričavamo društvu, no ponekad nam treba malo više vremena da se oporavimo od ''nezgode''. Evo kako se ležerno izvući iz neugodnjaka.</p><h2>1. Pamćenje zlatne ribice</h2><p>Koliko ste se puta našli u situaciji da vam je prilikom upoznavanja <strong>ime osobe</strong> kroz jedno uho ušlo, a kroz drugo izašlo? Ili vas je netko zaustavio na ulici, ali se nikako niste mogli sjetiti kako se zove? Ovo je jedna od najčešćih neugodnih situacija koje nam se događaju, a na nju <strong>nisu ostali imuni</strong> ni oni najpristojniji.</p><p><img alt="Forget Danny Devito GIF by It's Always Sunny in Philadelphia" src="https://media1.giphy.com/media/m9XcY7KSHk6yRRA78C/giphy.gif"/></p><p>Stručnjaci tvrde kako nam se ovo događa jer nam nije dovoljno stalo do toga da upamtimo nečije ime. Ono zapravo ne govori mnogo o nekoj osobi, pa je <strong>nedostatak konteksta</strong> također nešto što otežava njegovo pamćenje.</p><p>Iako postoji nekoliko načina da se izvučete, poput toga da zamolite sugovornika da vam <strong>ostavi kontakt</strong> u mobitelu, pri idućem upoznavanju potrudite se uistinu ga slušati.</p><h2>2. Jezik radi brže od glave</h2><p>Svako društvo ima dežurne zabavljače koji nerijetko znaju nasmijati do suza, no u trenutku <strong>(pre)opuštenosti</strong> ponekad se prijeđe granica. Koliko god je dobrodošao, smisao za humor može biti <strong>škakljiv</strong>, a s obzirom na to da nam često jezik radi brže od glave, nepromišljenim se komentarom možemo dovesti u neugodnu situaciju. </p><p>Iako se sve vrlo brzo zaboravi, trnci koji nam prostruje tijelom i nisu baš najugodniji. Oni koji su <strong>spretni s riječima</strong> vjerojatno će se vrlo lako izvući, no ostali će možda morati posegnuti za isprikom. Svakako razmislite dvaput o onome što želite reći.</p><p><img alt="no way drake GIF" src="https://media1.giphy.com/media/l0G17HvbTJ9jnJuxy/giphy.gif?cid=ecf05e47gsblw9fvn22w9hxtzyx3l17f43rwc5mca8p0746e&rid=giphy.gif"/></p><h2>3. 'Hvatanje' zeca u javnosti</h2><p>Spontani padovi na ulici ili spoticanje preko stepenica nešto je što smo svi doživjeli još <strong>dok smo bili djeca</strong>, no nažalost, ne možemo reći da smo ovo prerasli.</p><p>I danas nam se zna dogoditi da opušteno hodamo u javnosti te se najednom pojavi <strong>nevidljiva prepreka</strong> koja nas obori na tlo, a umjesto utjehe u majčinu zagrljaju tiho pustimo suzu u sebi. Još je gore <strong>ako se pritom žurimo</strong> na razgovor za posao ili na spoj, pa moramo objašnjavati drugima što se dogodilo.</p><p><img alt="recover on purpose GIF" src="https://media3.giphy.com/media/APEwkvfZ7ANnErByo5/giphy.gif?cid=ecf05e47qfnzvkbl708q2c14ogo7yi6jeu64c9wr8lrwntou&rid=giphy.gif" style="height: 400px;"/></p><p>- Vraćala sam se s posla, a apartman u kojem sam bila smještena bio je tik do prepune plaže. Zagledala sam se u mobitel i uopće <strong>nisam doživjela lanac</strong> koji sam svakodnevno morala preskakati. Pad se toliko jako čuo da su ljudi iz apartmana izašli na prozore, a ne moram ni pričati o tome kakav se smijeh zaorio plažom. Iako je to bio <strong>najneugodniji trenutak</strong> u mom životu, danas ga svima prepričavam - govori Ana (32).</p><h2>4. Laži, laži, laži me</h2><p>Nitko ne može poreći to da smo svi barem jedanput u životu slagali. Mnogi su razlozi negovorenja istine, a često je znamo izricati kako<strong> ne bismo povrijedili drugog</strong> ili kako bismo se predstavili u boljem svjetlu. U prosjeku, čovjek izgovori <strong>četiri laži na dan</strong>, dok se taj broj u 60 godina života penje do vrtoglavih 87.000.</p><p>Bila velika ili mala, vrlo je nezgodno ako vas u njoj uhvate, a onda vrijedi ona <strong>''snađi se, druže''</strong>. Možda je bolje odmah se pomiriti sa sudbinom i reći istinu, jer male laži vode do velikih, a onda je teško otpetljati se.</p><p><img alt="Lies Liar GIF by The Maury Show" src="https://media0.giphy.com/media/l41YfiOgwIIeu0jn2/giphy.gif"/></p><h2>5. Ima slike, nema tona</h2><p>Govorenje pred drugima mnogima stvara anksioznost, pa se zna dogoditi da dožive <strong>tzv. blokadu</strong> zbog koje im ''ispari'' sve iz glave. Osim što sve može krenuti po zlu, bez obzira na to što ste noćima uvježbavali govor, nadređeni vas mogu doživjeti neozbiljnim.</p><p>No ne brinite se. Postoje mnoge <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ryXOW1QS0ZM&t=50s" target="_blank">tehnike</a> kojima možete poboljšati govorenje u javnosti, odnosno kontrolirati živce, koji vam u takvim trenucima mogu biti najveći neprijatelji. Uz vježbanje nastupa, važno je opustiti se i biti hladne glave, a svakodnevna vježba pomoći će vam da nadvladate svoj strah. Bilo kako bilo, zapamtite da se neugodnjaci brzo zaborave, pa zato nemojte previše razbijati glavu. Ova nam je godina ionako ''pojela'' previše živaca, pa i ako se nađete u neugodnoj situaciji, vodite se onom #samoopušteno.