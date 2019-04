Zdrave salate od kojih cure sline i tope se kilogrami

Evo ga opet. Došao je taj period kad smo svjesni da je ljeto na vratima, a mi smo mentalno još uvijek u zimskom periodu. Ako do sada niste krenuli s dijetama i vježbanjem, nije ni važno jer smo vam ove godine odlučili ponuditi neka jela koja su ne samo zdrava već i ukusna (da, i to je moguće!).

Možda ste prethodno pokušali jesti salatu jer ste vidjeli sve one zgodne influencerice s tanjurima punim sirovog voća i povrća, ali vjerojatno ste zaključili da su takvi tanjuri dobri samo za fotke na Instagramu. Kao i svakom drugom jelu, salatama je također potrebno nekoliko dodataka kako bi se od priloga uz pohano meso i krumpir pretvorile u fantastično glavno jelo. Zato smo vam odlučili ponuditi svoja 3 favorita, za koja jamčimo da su jednako slasna kao i zdrava.

Cezarova salata

Svi smo do sad naučili da pileća prsa imaju puno proteina i da su jako dobra za sve nas koji želimo odbaciti nekoliko kilograma. Upravo ćete se zato razveseliti kad vam kažemo da je pečena piletina glavna zvijezda ove salate. Uz nju dolaze i razne vrste povrća, a sve je to finiširano hrskavim krutonima (kockice pečenog kruha) i parmezanom. No, kako jelo ne bi ostalo suho, vrlo je važan dressing, koji se ovog puta sastoji od maslinova ulja, vinskog octa i popularnog umaka Worcestershire. Caesare Cardiniju, hvala ti na ovom izumu!

Sastojci: zelena salata (1 glavica), pečena piletina (300 g), krutoni (2 šake), parmezan, maslinovo ulje, češnjak (3 režnja), Kisko vinski ocat (2 žlice), umak Worcestershire (2 žlice), sol i papar.

Kineska salata

Kinezi su poznati po tome da nisu narod koji muku muči s kilogramima, a jedan dio toga mogu zahvaliti svojoj tradicionalnoj kuhinji koja uglavnom počiva na zdravim namirnicama. Tako se u ovoj salati nalazi klasična kineska kombinacija kupusa i piletine kojoj mnogi ne mogu odoljeti, a kada se cijela priča zaokruži ukusnim dressingom na bazi umaka od soje i jabučnog octa i mi se poželimo preseliti u Kinu. Sočno, pikantno i ukusno! Što još možete tražiti?

Sastojci: pečena piletina (300 g), ribana mrkva, kupus (pola srednje glavice), poriluk, tikvica, crvena paprika, krastavci (4 srednje kisela), soja sos (2 žlice), Kisko jabučni ocat (2 žlice), sol i ljuta paprika.

Bostonska salata

Naravno, nismo mogli zaboraviti i na vas koji ne jedete meso pa smo na ovaj popis odlučili uvrstiti ukusnu salatu s krumpirom i jajima. U kombinaciji s ostalim sastojcima idealna je zamjena za meso, a ako vas u ovom slučaju brine majoneza, imajte na umu to da na cijelu salatu ide 90 grama pa će jedna porcija imati otprilike 20 grama majoneze (oko 120 kalorija). Kada dodate ostale sastojke, brojka se penje na otprilike 500 do 600 kalorija, što je idealan broj kalorija koje biste trebali unijeti tijekom ručka.

Sastojci: krumpir (1 kg), celer (2 manje stabljike), luk (mala glavica), 2 jajeta, šampinjoni (250 grama), paprika, maslinovo ulje, senf, sol, papar, Kisko jabučni ocat (2 žlice), ljuta paprika i majoneza (90 grama).

