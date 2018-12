Želite biti sretniji u životu? Ovih 8 savjeta pomoći će vam u tome

Svi težimo sreći, zadovoljstvu i ispunjenom životu. Stoga ne čudi da se proučavanju toga posvetila cijela jedna grana psihologije, takozvana pozitivna psihologija. Prema brojnim istraživanjima, oko 40% sreće ovisi o nama samima, dok na ostalih 60% utječu genetika i vanjski čimbenici. To znači da zapravo imamo velik utjecaj na vlastitu sreću koja je, prema tome, uistinu stvar izbora. Stoga vam donosimo osam savjeta koji vam mogu pomoći da budete sretniji i zadovoljniji životom.

Uključite autopilot za sreću

Možda toga niste svjesni, ali velik dio stvari tijekom dana radimo automatski, bez razmišljanja. Primjerice, kad ustanemo, u navici nam je otići u kupaonu ili možda skuhati kavu. Isto je i sa zaključavanjem vrata pri odlasku iz kuće ili vrata automobila. Takve stvari odrađujemo rutinski, ne mislimo o tome što radimo, a isto možemo učiniti sa sretnim trenutcima. Primjerice, kad navečer legnete u krevet, pokušajte se prisjetiti nekog trenutka u danu koji vam je bio sretan ili barem izmamio osmijeh na lice. S vremenom će vam to postati navika i tako ćete zaspati s lijepim mislima. Naravno, taj "autopilot" za sreću ovisi isključivo o vama i onome što vas čini sretnima pa, ovisno o tome, odlučite što želite da vam postane navika.

Težite dobrom, a ne savršenom

Prestanete li očekivati previše od sebe, bit ćete zadovoljniji životom. Mnogi su od nas perfekcionisti i uvijek daju 100 posto od sebe, no nije uvijek nužno biti na 100 posto. Ne morate uvijek sve odraditi savršeno na poslu ili pak očistiti kuću do savršenstva. Smanjite li očekivanja od samih sebe i zadovoljite li se "samo dobrim", bit ćete puno sretniji i opušteniji, a naposljetku, tako bismo i trebali živjeti, sretno i opušteno.

Provodite vrijeme s obitelji i prijateljima

Harvardovo istraživanje, koje je trajalo gotovo 80 godina, otkrilo je da su za sreću ključni odnosi s drugima. Bliski odnosi s obitelji, prijateljima i partnerom ono je što nas čini istinski sretnima, a usto pomažu u očuvanju mentalnog zdravlja. Stoga, osim za svoje zdravlje, trebamo brinuti i o vezama s drugima. Upravo zato pronađite vremena za svoje bližnje. Bez izlike da nemate vremena, otiđite na kavu s najboljom prijateljicom ili spremite večeru za svoje roditelje.

Foto: Freepik

Pronađite vrijeme za ono što volite

Logično je da niste sretni ako nemate vremena za ono što vas usrećuje. Važno je da pronađete vremena na dnevnoj ili barem tjednoj bazi za stvari u kojima uživate. Istraživanje koje smo nedavno proveli u suradnji s Barcaffèom, pokazalo je da gotovo 55% čitatelja 24sata smatra kako hobijima posvećuje malo vremena, dok se samo 30% izjasnilo kako tome posvećuje dovoljno vremena. No, još je zanimljiviji podatak da je na pitanje "Koliko vremena biste htjeli posvetiti hobijima?", čak 70% ispitanika odgovorilo da bi tome htjelo posvetiti više vremena. Stoga, volite li čitati, odaberite barem jedan dan u tjednu kada ćete uzeti knjigu u ruke i uživati u njoj. Volite li izlete u prirodu, barem dva ili tri vikenda u mjesecu otiđite na izlet s obitelji ili prijateljima. Usrećuje li vas odlazak u kino, nađite jednu večer u tjednu za to. Možda živimo užurbanim tempom i stalno imamo neke obaveze, ali dobrom organizacijom uvijek možete "stvoriti" malo vremena za sebe, a sve ostalo samo su izlike.

Uživajte u malim, pozitivnim trenutcima

Sretni ljudi znaju uživati u malim svakodnevnim stvarima. Znaju usporiti i osvrnuti se na one male trenutke u danu koji ih čine zadovoljnima. Nije važno je li to prva jutarnja kava, poziv od nekog člana obitelji, lijepa poruka od partnera ili miris čiste posteljine pri odlasku u krevet. Takve su stvari male, ali značajne i trebate ih osvijestiti. Sljedeći put kada vas netko ljubazno propusti ispred sebe na blagajni, cijenite taj trenutak. Kada čujete omiljenu pjesmu u trgovačkom centru i počnete pjevušiti, osvijestite taj osjećaj sreće jer to su sitnice koje nam čine dan ljepšim.

Trošite novac na doživljaje umjesto na stvari

Novac doista može kupiti sreću, ali ne u materijalnom smislu. Naime, ljudi koji troše novac na događaje i doživljaje sretniji su od onih koji kupuju materijalne stvari. Možda jesmo sretni u trenutku kad si priuštimo najnoviji mobitel ili one tenisice koje želimo već mjesecima, ali ta je sreća trenutna. Ono zbog čega ćemo zaista biti sretni, i to dugoročno, jesu uspomene. Potrošimo li novac na karte za koncert, putovanje, odlazak u zabavni park, tečaj plesa ili paintball s prijateljima, sjećat ćemo se tih događaja i iskustava cijeli život i ta će nas sjećanja usrećivati puno duže od materijalnih stvari.

Foto: Guliver/Shutterstock

Počnite vježbati

Poznato je da tjelovježba potiče lučenje serotonina, odnosno hormona sreće, pa je logično da su ljudi koji se redovito bave fizičkom aktivnošću sretniji. Stoga, ako se već ne bavite nekim sportom ili rekreacijom, pokrenite se i bit ćete sretniji. Ne moraju to biti trčanje, teretana ili aerobik - igranje badmintona ili stolnog tenisa imat će isti učinak.

Učinite nešto lijepo za druge

Kako se osjećate kada pomognete nekomu pridržati vrata dok izlazi iz trgovine s punim vrećicama? Ili kada ponudite kolegi prijevoz doma? Vjerojatno se osjećate zadovoljno, zar ne? Zato biste to trebali činiti češće. Ne morate isključivo volontirati da biste nekome pomogli, dovoljne su već i male svakodnevne situacije u kojima možete drugima "uskočiti" i pomoći im. Osim što će usrećiti njih, i vi ćete biti sretni i ispunjeni.