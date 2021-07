Trčanje je uzlazni trend imalo ranih 70-ih godina prošlog stoljeća, i to ponajviše u SAD-u, a u Europu je taj trend pristigao kasnije, no danas se sa sigurnošću može reći kako je posljednjih nekoliko godina na vrhuncu. Što i ne čudi s obzirom na to da je riječ o relativno jednostavnoj aktivnosti za koju ne treba previše skupe opreme kako bismo počeli. Jednako kao trčanjem, tako i joggiranjem možemo pridonijeti svojem zdravlju. Osim postizanja atraktivne linije, joggingom jačamo imunitet, preveniramo kardiovaskularne bolesti, boljeg smo raspoloženja te lakše zaspimo.

Jogging vs. trčanje

No što je to uopće jogging? Riječ je o sporijem obliku trčanja, odnosno hodanju bržim tempom, čija je glavna svrha zadržati tempo pokreta, a da se pritom tijelo ne opterećuje u tolikoj mjeri kao tijekom trčanja. U prijevodu, joggiranjem se zapravo troši manje energije te se tako može odraditi duža relacija. No kako uopće početi trčati i što je sve potrebno znati o ovoj aktivnosti, objasnio je Jure Šango, magistar kineziologije i osnivač Škole trčanja Zadar.

Samostalno vs. trčanje u grupi

Prema nekim podacima, u Europi se trčanjem bavi otprilike 20 posto stanovništva, a kod nas je taj postotak znatno manji, samo od 3 do 5 posto stanovništva aktivno trči. Međutim, kako govori Šango, sve se više ljudi priključuje i odlučuje se za ovu vrstu rekreacije.

- Nekakvo je gotovo pravilo da se trčanjem više bavi populacija u gradovima, ali i taj se trend sve više mijenja. Kod nas u Zadru kroz programe Škole trčanja prošlo je oko 1200 polaznika, što je vrlo velik broj. Atraktivni formati utrka na našem području i u okolici (Wings for Life World Run, Night Run i Splitski maraton) dosta su pridonijeli ovom trkačkom 'boomu' - objašnjava Šango i dodaje kako trčati može svatko, ali da samostalno trčanje često dovodi do razočaranja i odustajanja.

- Efekti treninga trčanja, kao i nekih dugih sportova izdržljivosti, nadilaze one koje postižemo nekim drugim sportskim aktivnostima, kao što su rekreativni nogomet, košarka, fitness i slični rekreativni oblici bavljenja sportom. Ponajviše zbog toga što su ozljede vrlo rijetke, a dobra forma postiže se vrlo brzo i, što je najvažnije, novopečeni trkači itekako je osjete - kaže Šango. U Školi trčanja vrlo često im se priključuju potpuni početnici, koji nakon samo dva mjeseca otrče svoje prve "desetke" (10 km), a ubrzo nakon toga i polumaratone (21 km), što zna biti vrlo ''zarazno'' te na ljude ostavlja vrlo pozitivne efekte u fizičkom, ali i mentalnom smislu.

- Međutim, nepoznavanje osnova trenažnog procesa i funkcioniranja ljudskog tijela mnoge od onih koji se odvaže sami početi svoju trkačku priču često odvede u pogrešnom smjeru - upozorava Šango, pa su prvi treninzi preteški, bolni i, naravno, vrlo brzo vode prestanku i odustajanju.

'S trčanjem krenite pametno'

Možda nekad mislimo kako sve znamo i kako poznajemo svoje tijelo u potpunosti, no na početku svake aktivnosti ipak bismo trebali poslušati riječi stručnjaka. Kad je riječ o trčanju, potpuni bi početnik prve treninge trebao više prehodati nego pretrčati te postupno tijekom četiri tjedna povećati udio trčanja.

- Ova je adaptacija vrlo važna jer će osigurati jačanje svih važnih vezivih tkiva te pripremiti tijelo za napore u ozbiljnijim treninzima. To može, primjerice, na prvom izgledati ovako: set od 2 minute umjereno brzog hoda te 15 sekundi vrlo laganog trčanja izmjenjujemo od 30 do 40 minuta. To bi moglo iznositi nekih 4-5 km. Postupno ćemo iz treninga u trening povećavati trajanje trčanja te nakon četiri tjedna biti potpuno spremni za 30 minuta laganog trčanja - objašnjava Šango.

- Dobro je priključiti se nekoj kvalitetnoj skupini trkača s iskusnim trenerom koji itekako mogu pomoći u ovakvim situacijama. Također, trčanje u grupi mnogo je zanimljivije od samostalnog trčanja, pa je to još jedan od razloga zbog kojih su škole trčanja tako popularne, jer okupljaju jednu interesnu skupinu na svom treningu - govori Šango.

Cilj - drugi kontinent

Vrhunac trčanja otvorio je i neka nova vrata, pa se u posljednje vrijeme može čuti i za trkački turizam, koji raste s razvojem ovog sporta.

- Trkači su spremni na putovanja i po 300, 400 km za odlazak na polumaraton, a ponekad i na drugi kontinent, ako je riječ o maratonu. I neki hrvatski maratoni bilježe golem broj stranih gostiju trkača, pa nam organizacija kvalitetnih evenata može postati vrlo važna u turističkom smislu - napominje Šango.

U svakom slučaju, okušati se u joggingu ili trčanju može svatko. Fenomenalan je osjećaj stati na start s tisućama trkača te otrčati svoj prvi polumaraton. Kod nas u Hrvatskoj trenutno je niz vrlo atraktivnih događaja koji su velik motiv za sve trkače rekreativce, zaključuje Šango.