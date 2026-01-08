Obavijesti

Gradit će se i ove godine!

16 gradova i općina dobilo suglasnost za novo zaduženje. Kredite ćemo vraćati i 25 godina

Piše HINA,
Među njima su gradovi Split, Bjelovar, Sisak, Karlovac, ali i male općine poput Selnice, Strahoninca, Svetog Ivana Žabno...

Brojni gradovi i općine i ove će godine graditi ili nadograđivati vrtiće, škole, garaže, uređivati ceste, sportske dvorane, groblja, učinit će to zaduživanjem za koje im je suglasnost dala Vlada, a na dvije posljednje sjednice u prošloj godini to je učinila za njih čak 16. Među njima su gradovi Split, Bjelovar, Sisak, Karlovac, ali i male općine poput Selnice, Strahoninca, Svetog Ivana Žabno.

 Split je od Vlade dobio suglasnost da se zaduži za ukupno 56, 4 milijuna eura, za 46, 9 milijuna eura zadužio se na rok od 15 godina, a za 9, 5 milijuna eura na 25 godina.

 Ta će sredstva koristiti za financiranje kapitalnih projekata poput Ulica Put Žnjana, Lovrinačka ulica, Put Kamena, ali i Žnjanskog platoa - Šetnica faza 6, te garaža na Ravnim Njivama, Trsteniku i Sućidru.

 Sisak se, na 12 godina, zadužuje na iznos od 12 milijuna eura koje je namijenio nadogradnji vrtića Maslačak i Različak, Športsko rekreacijskom centru Caprag, perivoju Viktorovac, Centru znanja i planetariju Munjara i sanaciji Kazališta 21.

 Izgradanja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih i visokoškolskih ustanova i objekata za sport i rekreaciju u fokusu su Bjelovara koji je od Vlade dobio 'zeleno svjetlo' da se zaduži za ukupno 11, 6 milijuna eura na 12 godina.

Za rekonstrukciju Fortice Hvar se zadužuje za gotovo 9 milijuna eura

 Kako bi rekonstruirao tvrđavu Forticu, Grad Hvar kreditno se zadužuje za gotovo devet milijuna eura, s rokom otplate od 15 godina.

 Podulji je popis projekata koje sa 3, 5 milijuna eura, na koliko se, na deset godina zadužio, želi financirati Grad Đurđevac. Među njima su dogradnja i unutarnje uređenje škole, energetska obnova područnih škola, razvoj poduzetničke infrastrukture Zona A Sjever, zgrada općinskog suda i Centar za starije osobe.

 Karlovac je dobio suglasnost za zaduženje od 3, 1 milijun eura, a koristit će ih za dogradnju OŠ Mahično, izgradnju dvorane OŠ Rečica i dvorane OŠ Braća Seljan. Kredit će otplaćivati deset godina.

Na skromnih 180.000 eura, na deset godina, zadužuje se grad Opuzen kako bi financirao sanaciju pomoćnog nogometnog igrališta NK Neretvanac.

 Od devet općina koje su od Vlade dobile suglasnost da se zaduže, najviše se, za 2, 8 milijuna eura zadužuje Čepin.

 Ta općina u Osječko-baranjskoj županiji kredit će vraćati 14 godina, a njime će financirati nadogradnju i opremanje Dječjeg vrtića Zvončić.

 Na isti rok, ali za nešto manji iznos,  2, 5 milijuna eura zadužuje se Pirovac, a sredstva je namijenio gradnji vatrogasnog doma, knjižnice i čitaonice i školske sportske dvorane, te otkupu zemljišta i izradi projektne dokumentacije za starački dom.

 Kako bi izgradila područni objekt Dječjeg vrtića „Žabac“ u naselju Cirkvena, općina Sveti Ivan Žabno u Koprivničko-križevačkoj županiji uzima kredit od 1, 2 milijuna eura, a otplaćivat će ga devet godina.

Selnica, Strahoninec, Podgora, Karajba...

 Vlada se suglasila i sa željom općine Strahoninec u Međimurskoj županiji da se, na rok od deset godina zaduži za 800.000 eura i tako financira projekte kupnje zemljišta, rekonstrukciju sportske građevine, izgradnju prometnice u novootvorenim ulicama u naselju Strahoninec i Pumptrack Strahoninec, odnosno poligon za kružne staze.

 Kako bi izgradila kanalizaciju općina Selnica iz iste županije uzima kredit od 667.417 eura, s rokom otplate od deset godina.

 Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, odnosno rekonstrukcija postojeće zgrade u Društveno-edukacijski centar i njezino opremanje te izgradnja zelene infrastrukture, razlozi su zbog kojih se za pola milijuna eura zadužuje Zlatar Bistirica, općina u Krapinnsko-zagorskoj županiji.

 Istarska općina Karojba uzima kredit od 420.000 eura, s rokom otplate od deset godina za dogradnju i opremanje Područnog vrtića u Karojbi.

Dalmatinska općina  Podgora zadužuje se za ukupno 741.000 eura, s tim da je 266.000 eura namijenila za uređenje sportskog terena i dvorane, a 475.000 eura za uređenje mjesnog groblja. Kredite je uzela na rok od pet godina.

 I Zrinski Topolovac, općina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, dobila je od Vlade suglasnost da se zaduži za gotovo 300.000 eura, a ta će sredstva koristiti za modernizaciju ceste Križ Gornji-Donji Maslarac, cestu u naselju Pednji, izgradnju dječjeg igrališta u Jakopovcu, modernizaciju rasvjete u općini, izgradnju nogostupa, ograde na groblju Križ Gornji te za Projekt Traktor Tom, odnosno nabavku traktora i prikolice kojim će se olakšati obavljanje komunalnih poslova

