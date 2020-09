Kovačevićev odvjetnik: 'Brojač novca je poklon, zezancija. On se namjerava vratiti u Janaf'

Odvjetnik Dragana Kovačevića, Ivo Farčić, kaže kako je njegov klijent 'normalan čovjek' koji ne bi trebao biti u istražnom zatvoru.

<p><meta charset="utf-8"/></p><p>Odvjetnik Bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića, <strong>Ivo Farčić</strong>, neki dan je u <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/gost-dnevnika-nove-tv-ivo-farcic-odvjetnik-uhicenog-dragana-kovacevica---621701.html">Dnevniku Nove TV </a>izjavio da je njegov klijent u zatvoru loše i da tamo ne pripada. Kovačeviću je određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog sumnje da je primio mito u iznosu od 1,9 milijuna kuna od vlasnika tvrtke Elektrocentar Peek, <strong>Krešimira Peteka</strong>. On je, kako se navodi, trebao Petekovoj tvrtki srediti poslove na državnim natječajima, a uz njih, osumnjičeni su i velikogorički gradonačelnik <strong>Dražen Barišić</strong> i gradonačelnik <strong>Vinko Grgić.</strong> Razgovarali smo sa odvjetnikom Farčićem o njegovoj izjavi. </p><h2>Neprirodno stanje </h2><p>Farčić kaže da posjećuje svog klijenta gotovo svaki dan:</p><p> - Muči me kad ne odem, a ne odem samo kad me spriječe rasprave koje imam. </p><p>Dodaje da je njegovom klijentu teško u zatvoru, ali da je inteligentan čovjek koji razumije ‘što ga je snašlo’ pa s njim dobro surađuje. </p><p> - Nosi se tako kako biste se Vi osjećali da Vas netko zatvori. To nije lako, to je jedno neprirodno stanje. - rekao je Farčić.</p><h2>Nezgodni detalji</h2><p>Proteklih dana izlaze i detalji vezani uz <strong>Dragana Kovačevića i njegov klub,</strong> za kojeg su susjedi rekli da su tu viđali i djevojke ‘koje su izgledale kao da rade’. Iscurile su i poruke između <strong>Kovačevića i Peteka</strong> u kojima se dogovaraju koliko će eskort dama voditi na put. <strong>Farčić</strong> kaže kako to nije utjecalo na potporu Kovačevićeve obitelji.</p><p>- On ima podršku svih. Kontaktiram skoro svaki dan s obitelji, zovu me njegovi prijatelji i pitaju treba li mu nešto. On je obiteljski čovjek i ima podršku kakvu biste očekivali od obitelji. Ti detalji nemaju veze sa samim slučajem i onime za što ga se tereti. Time se pokušava uništiti njegov moralni kredibilitet - nastavlja <strong>Farčić</strong>.</p><p>Kaže da <strong>Kovačeviću nije drago </strong>što se sve to iznosi jer vjeruje da ga se time želi uništiti i osuditi i prije procesa. Objašnjava i da nije istina da njegov klijent ima toliko stanova, koliko mu se stavlja na teret. </p><p> - To nisu njegovi privatni stanovi. On ima udjele u firmama koje su vlasnici tih stanova. To nije isto. To je kao da nekome tko ima udio u firmi GIP Pionir kažete da je vlasnik 180 stanova na Trešnjevci. To jednostavno ne stoji. </p><h2>Brojač novca</h2><p>Na pitanje otkud Kovačeviću brojač novca u Klubu, odgovara: </p><p> - Ma to je poklon za rođendan koji je zezancija. To su mu poklonili ti njegovi prijatelji koji su dolazili u Klub, ne znam točno tko. Ali kako se u Klubu nikad ništa nije plaćalo nego su donosili iz trgovina ili lokalnih kafića, onda su mu poklonili brojač novca da ‘izbroji sve te novce koje zaradi od prodaje u Klubu’. Nema tu ništa ozbiljno - objasnio je <strong>Farčić.</strong></p><h2>Žalba na istražni zatvor</h2><p><strong>Farčić</strong> napominje da je Kovačević doktor znanosti koji predaje na više fakulteta, da je iznimno inteligentan i da ne postoje okolnosti po kojima bi on trebao biti u istražnom zatvoru, zbog čega su se i žalili na tu odluku suda.</p><p> - On je normalan čovjek kojeg su snašle neočekivane nedaće koje jesu propisane zakonom, ali u njegovom slučaju to je kršenje ustavnih prava. Ne postoje osobite okolnosti po kojima bi to tako trebalo ostati i to tvrdimo i u žalbi - završava <strong>Farčić.</strong></p><h2>Kovačević se planira vratiti u Janaf </h2><p>Farčić je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a558149/Kovacevicev-odvjetnik-za-N1-Naravno-da-se-on-namjerava-vratiti-u-Janaf.html" target="_blank">N1 </a>rekao i kako Kovačević smatra da nije bilo razloga za smjenu u Janafu, ali da ju razumije. </p><p>- Naravno da se namjerava vratiti, sve smo osporili, namjeravamo ići dalje, bilo bi nam drago da ostane u Janafu i da se obustavi postupak - rekao je. </p>