A GDJE JE PEČAT? Nema ga: Od danas nova pravila EU granica
Države članice Europske unije od danas započinju s potpunom primjenom sustava ulaska/izlaska - EES (Entry/Exit System), čime završava njegovo postupno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica schengenskog prostora, priopćiili su policije.
To znači da prestaje pečatiranje putnih isprava državljana trećih zemalja, a svi podaci o ulascima i izlascima bilježit će se elektronski u EES sustavu. Sustav automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska. Trajanje dopuštenog boravka precizno se računa putem integriranog automatiziranog kalkulatora.
- Na taj način omogućuje se preciznije praćenje boravka te se dodatno povećava sigurnost vanjskih granica Europske unije - poručuju iz policije.
O sustavu EES
Sustav Ulaska/izlaska jedan je od ključnih informacijskih sustava Europske unije u području upravljanja granicama, kojim se modernizira i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u schengenski prostor na kratkotrajni boravak.
Postupno uvođenje sustava započelo je 12. listopada 2025. godine, čime je državama članicama omogućena prilagodba tehničkih sustava i procedura te obuka službenika, a od 10. travnja 2026. godine sustav se primjenjuje u punom opsegu u svim državama članicama.
Primjena EES sustava na razini Europske unije donosi niz prednosti:
• jačanje sigurnosti vanjskih granica
• učinkovitije upravljanje migracijama
• pouzdano praćenje trajanja boravka državljana trećih zemalja
• smanjenje zlouporaba i prekoračenja dopuštenog boravka
Hrvatska spremna za potpunu primjenu
Iz policije objašnjavaju kako je Republika Hrvatska aktivno sudjelovala u procesu uvođenja sustava te je prepoznata i pohvaljena kao jedna od država članica koja EES sustav provodi pravodobno, učinkovito i u skladu s pravnom stečevinom Europske unije.
- Od početka primjene sustava, 12. listopada 2025. godine do 1. travnja 2026. godine u EES sustavu je kreirano i verificirano više od 3.750.000 dosjea državljana trećih zemalja, što potvrđuje visoku razinu operativne spremnosti hrvatske granične policije - piše u policijskom priopćenju.
Dodatne informacije za putnike
Detaljne informacije o načinu funkcioniranja sustava, uključujući prikupljanje biometrijskih podataka i način prelaska granice, dostupne su u ranijem priopćenju:
Sustav ulaska/izlaska (EES) spreman za primjenu u Republici Hrvatskoj
Najčešća pitanja - Entry/Exit sustav (EES)
- Pozivamo putnike da se pravovremeno informiraju o novom načinu evidentiranja prelazaka granice, kao i putem službene stranice EES sustava te da prilikom putovanja imaju potrebnu dokumentaciju i postupaju sukladno uputama policijskih službenika kako bi se granična kontrola odvijala što brže i učinkovitije - piše.
