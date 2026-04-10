DIGITALIZACIJA

A GDJE JE PEČAT? Nema ga: Od danas nova pravila EU granica

Piše Marta Divjak,
A GDJE JE PEČAT? Nema ga: Od danas nova pravila EU granica
Od 01. sije?nja 2018. zahtjev za izradu nove putovnice mo?i ?e se predati elektroni?kim putem | Foto: Igor Kralj/Marko Lukunic/Josip Čekada/Dusko Jaramaz/PIXSELL/Canva

To znači da prestaje pečatiranje putnih isprava državljana trećih zemalja, a svi podaci o ulascima i izlascima bilježit će se elektronski u EES sustavu. Sustav automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska...

Države članice Europske unije od danas započinju s potpunom primjenom sustava ulaska/izlaska - EES (Entry/Exit System), čime završava njegovo postupno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica schengenskog prostora, priopćiili su policije.

To znači da prestaje pečatiranje putnih isprava državljana trećih zemalja, a svi podaci o ulascima i izlascima bilježit će se elektronski u EES sustavu. Sustav automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska. Trajanje dopuštenog boravka precizno se računa putem integriranog automatiziranog kalkulatora.
 
- Na taj način omogućuje se preciznije praćenje boravka te se dodatno povećava sigurnost vanjskih granica Europske unije - poručuju iz policije.

O sustavu EES

Sustav Ulaska/izlaska jedan je od ključnih informacijskih sustava Europske unije u području upravljanja granicama, kojim se modernizira i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u schengenski prostor na kratkotrajni boravak.

Postupno uvođenje sustava započelo je 12. listopada 2025. godine, čime je državama članicama omogućena prilagodba tehničkih sustava i procedura te obuka službenika, a od 10. travnja 2026. godine sustav se primjenjuje u punom opsegu u svim državama članicama.

Primjena EES sustava na razini Europske unije donosi niz prednosti:
 
• jačanje sigurnosti vanjskih granica
• učinkovitije upravljanje migracijama
• pouzdano praćenje trajanja boravka državljana trećih zemalja
• smanjenje zlouporaba i prekoračenja dopuštenog boravka

Hrvatska spremna za potpunu primjenu

Iz policije objašnjavaju kako je Republika Hrvatska aktivno sudjelovala u procesu uvođenja sustava te je prepoznata i pohvaljena kao jedna od država članica koja EES sustav provodi pravodobno, učinkovito i u skladu s pravnom stečevinom Europske unije.

- Od početka primjene sustava, 12. listopada 2025. godine do 1. travnja 2026. godine u EES sustavu je kreirano i verificirano više od  3.750.000 dosjea državljana trećih zemalja, što potvrđuje visoku razinu operativne spremnosti hrvatske granične policije - piše u policijskom priopćenju.

Dodatne informacije za putnike

Detaljne informacije o načinu funkcioniranja sustava, uključujući prikupljanje biometrijskih podataka i način prelaska granice, dostupne su u ranijem priopćenju:

Sustav ulaska/izlaska (EES) spreman za primjenu u Republici Hrvatskoj

Najčešća pitanja - Entry/Exit sustav (EES)
 
- Pozivamo putnike da se pravovremeno informiraju o novom načinu evidentiranja prelazaka granice, kao i putem  službene stranice EES sustava  te da prilikom putovanja imaju potrebnu dokumentaciju i postupaju sukladno uputama policijskih službenika kako bi se granična kontrola odvijala što brže i učinkovitije - piše.
 

