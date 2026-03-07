Lendić: 'Hrvatska putovnica je uistinu izvor sigurnosti...'

Obavijesti

POLITIČKI DIREKTOR MINISTARSTVA

Piše Luka Safundžić,
Zagreb: Dolazak hrvatskih građana s Bliskog istoka letom iz Rijada Zagreb: Dolazak hrvatskih građana s Bliskog istoka letom iz Rijada | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Posljednjim repatrijacijskim letom s Bliskog istoka u subotu navečer u Hrvatsku su se vratila još 123 hrvatska državljana koji su se ondje zatekli u jeku američko-izraelskog rata s Iranom. Zrakoplov je u Zagreb doveo i 27 stranih državljana, većinom građana Europske unije, čime je završena još jedna u nizu organiziranih evakuacija koje provodi hrvatska Vlada.

Zrakoplov Croatia Airlinesa poletio je iz Rijada nešto poslije 15 sati, a u Zračnu luku Zagreb sletio je oko 20.30. Među putnicima su, uz hrvatske državljane iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije, bili i strani državljani, pet iz Bosne i Hercegovine, po četiri iz Njemačke, Češke i Italije te troje državljana Kanade.

Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić istaknula je da je riječ o petom zrakoplovu koji je Vlada organizirala za evakuaciju svojih državljana iz kriznog područja.

- Dočekali smo peti zrakoplov koji je organizirala hrvatska Vlada. Ponudili smo evakuaciju i nekim drugim državljanima. Bilo je lijepo vidjeti kako su ljudi izlazili iz aviona s jednim velikim osjećajem sigurnosti. Posebno nam je drago da su stigli jer je njihov dolazak bio zahtjevan, naša veleposlanstva morala su okupiti hrvatske državljane u čak četiri zemlje, a organizirana su i četiri autobusa kako bi ih doveli na let - rekla je Metelko-Zgombić.

Dodala je da je do sada iz krizne regije vraćeno više od 700 hrvatskih državljana.

- Organizirali smo pet izravnih letova, a za dio ljudi pronašli smo mjesta i u drugim letovima. Ostajemo pratiti situaciju i vidjet ćemo hoće li biti potrebe za još aviona. Znamo da je ondje ostao određeni broj hrvatskih državljana koji su rezidenti. Napravili smo velik posao kako bismo im osigurali siguran povratak - kazala je državna tajnica.

Naglasila je i da hrvatske institucije nastavljaju pomno pratiti razvoj događaja na Bliskom istoku.

- Situaciju pratimo u realnom vremenu. Sutra imamo novi sastanak. Ministar je svemu jako posvećen, a predsjednik Vlade također prati situaciju. Nastavit ćemo brinuti o hrvatskim državljanima - poručila je.

Na važnost repatrijacijskih letova osvrnuo se i politički direktor Ministarstva vanjskih i europskih poslova Tomislav Lendić.

- Svi vidite da dajemo sve od sebe. Jedna od putnica u prijašnjim evakuacijskim letovima rekla je da ovi letovi pokazuju da hrvatska putovnica nije samo element nacionalnog ponosa i oznaka pripadnosti jednoj zemlji, nego je uistinu izvor sigurnosti u međunarodnom poretku koji je pred ogromnim geopolitičkim i sigurnosnim izazovima - rekao je Lendić.

