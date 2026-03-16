A JE TO DILER Od cijelog kafića u Istri, drogu ponudio dvojici policajaca izvan službe

Austrijski državljanin očito nije imao sreće pri odabiru društva za šankom jer je drogu, marihuanu. ponudio drogu dvojici muškaraca, ne sluteći da su to policijski službenici. Iako su policajci u tom trenutku bili izvan službe, reagirali su na nepropisnu ponudu.

Radi sumnje da je počinio kazneno djelo, policijski službenici uhitili su austrijskog državljanina, a kod njega je pronađeno 10.5 grama marihuane.

Policija protiv osumnjičenog podnosi prijava nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku, a Austrijanac će svoje postupke morati objasniti pred pravosudnim tijelima.