Obavijesti

News

Komentari 0
REKORDAN ULOV

Rekordna zapljena marihuane u Srbiji: Policija oduzela pet tona

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rekordna zapljena marihuane u Srbiji: Policija oduzela pet tona
Foto: DJORDJE KOJADINOVIC/ILUSTRACIJA

Vrijednost zaplijenjene marihuane procjenjuje se na 7–10 milijuna eura, uhićene dvije osobe, oduzeto i oružje

Admiral

Srbijanska kriminalistička policija zaplijenila je u četvrtak u okolici Kruševca oko pet tona marihuane, što je rekordna zapljena te droge u Srbiji, a njezina vrijednost na ilegalnom tržištu procjenjuje se na sedam do 10 milijuna eura, priopćio je srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić.

UPALI NA PODMORNICU Pala najveća pošiljka kokaina za Europu ikada. Podmornica i droga završili na dnu mora
Pala najveća pošiljka kokaina za Europu ikada. Podmornica i droga završili na dnu mora

Dačić je kao "značajniji rezultat" ove akcije istaknuo što je tih pet tona droge "sklonjeno s ulice", ocijenivši da je "osim europskog tržišta", zaplijenjena marihuana "dijelom, najvjerojatnije, bila namijenjena i za domaće tržište".

U akciji su zaplijenjene i četiri automatske puške i jedan ručni bacač - "zolja", a uhićeni su N. S. (39) i R. S. (67), dok se za još jednom osobom traga zbog istog kaznenog djela - neovlaštene proizvodnje i prodaje droga, te nedozvoljenog posjedovanja i držanje oružja i eksplozivnih materija.

SEDMERO JE OKRIVLJENIH USKOK o velikoj akciji uhićenja u Zagrebu: Prevezli su oko 127 kg kokaina od 3 milijuna eura
USKOK o velikoj akciji uhićenja u Zagrebu: Prevezli su oko 127 kg kokaina od 3 milijuna eura

Kao usporedba o koliko velikoj zapljeni je riječ, Dačić je naveo da je tijekom cijele 2001. godine zaplijenjeno nešto više od jedne tone narkotika, a prošle godine, koja je po statistici bila dobra, ukupno šest tona.

"Policija će nastaviti istragu odakle je droga došla, najvjerojatnije od južnih susjeda, ali to je stvar za dalje izvide i i međunarodnu policijsku suradnju", rekao je Dačić.

Pucnjava, droga i strah VIDEO U srcu Europe bukti rat narkobandi, tisuće na ulicama: 'Sama represija nije učinkovita'
VIDEO U srcu Europe bukti rat narkobandi, tisuće na ulicama: 'Sama represija nije učinkovita'

Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje i uz kaznene prijave bit će izvedeni pred tužitelja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prognoza: Stiže novi snijeg!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.
Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'
ZABRANA ZA THOMPSONA

Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'

Trebamo još interno u timu razgovarati o toj opciji dočeka. No lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao, rekli su nam iz Thompsonovog tima
Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...
ZAVRŠILI PREGOVORI

Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...

Nove povišice će se odnosi i na javne službe iako oni zasad ne pristaju na te uvjete. Koštat će državu 300 milijuna eura. Vlada je dogovorila rast osnovice u tri navrata po 1 posto. Izračunali smo što to znači za plaću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026