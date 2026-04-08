ZAGREBAČKA BURZA

AD Plastik pao za više od četiri posto, Crobexi bi mogli pratiti snažan rast svjetskih burzi

Piše HINA,
Redovni promet dionicama iznosio je 1,6 milijuna eura, oko 100 tisuća eura manje nego prethodnog trgovinskog dana

Na Zagrebačkoj se burzi u srijedu očekuje rast Crobex indeksa jer su svjetske burze snažno porasle, nakon što su SAD i Iran dogovorili dvotjedno primirje. Crobex indeks pao je jučer 0,61 posto, na 3.819 bodova, dok je Crobex10 skliznuo 0,73 posto, na 2.432 boda. Pali su i gotovo svi sektorski indeksi, a najviše Crobexindustrija, za 2,02 posto.

Redovni promet dionicama iznosio je 1,6 milijuna eura, oko 100 tisuća eura manje nego prethodnog trgovinskog dana. Najveći redovni promet, gotovo 448 tisuća eura, ostvaren je dionicom HT-a, uz pad cijene za 1,81 posto, na 38 eura.

Po likvidnosti je slijedila dionica AD Plastika, s prometom od oko 226 tisuća eura, te padom cijene za 4,24 posto, na 22,6 eura, pa je tako bila najveća gubitnica među likvidnijim izdanjima.

Znatniji promet imala je i dionica Adriatic osiguranja, 218 tisuća eura, uz nepromijenjenu cijenu od 505 eura. U fokusu investitora bila je i dionica Končara kojom je protrgovano za gotovo 154 tisuće eura, uz pad cijene za 1,33 posto, na 740 eura.

Najveća dobitnica među likvidnijima bila je dionica Kraša s rastom cijene za 0,96 posto, na 105 eura. Na ZSE se jučer ukupno trgovalo s 39 dionica, pri čemu je cijena njih sedam porasla, 19 pala, a 13 stagnirala.

Snažan skok svjetskih burzi

Danas se očekuje da će Crobexi pratiti snažan rast svjetskih burzovnih indeksa jer ne tržištima vlada euforija, nakon što su SAD-a i Iran dogovorili dvotjedno primirje, tijekom kojeg će dvije zemlje pregovarati o uvjetima za trajni mir.

Već su rano jutros snažno porasle azijske burze, pa je MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica u plusu oko 4 posto.

Na to je predsjednik SAD-a Donald Trump pristao u utorak navečer, samo par sati prije isteka roka koji je zadao Teheranu da otvori Hormuški tjesnac ili će SAD nastaviti sa žestokim napadima na Iran.

Zahvaljujući primirju, jutros su snažno porasli američki terminski indeksi. U jednom su trenutku Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq skočili više od 2 posto, a trenutno su u plusu oko 1,5 posto.

To najavljuje snažan rast cijena dionica na Wall Streetu u srijedu, a očekuje se i snažan rast europskih burzi jer su i europski terminski indeksi u plusu, između 3 i 5 posto.

