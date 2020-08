Bio je legenda, novinarski vizionar i zanesenjak, oli\u010denje novinarstva koje je bje\u017ealo od komiteta i politi\u010dkih pritisaka te hrlilo ususret publici i \u010ditateljima.\u00a0

Bilo je to novinarstvo s terena, i to iz 180 zemalja koje je proputovao kao reporter i izvjestitelj. Bio je prvi novinar biv\u0161e Jugoslavije u postratnoj Albaniji, prvi u Francovoj \u0160panjolskoj, u Salazarovu Portugalu, u dr\u017eavama Apartheida u Ju\u017enoj Africi i Rodeziji, pa sve do Beograda, odakle je izvje\u0161tavao u ratnim devedesetima.

Pero Zlatar je bio reporter od formata i urednik velikog kalibra, \u010dak i onda - ili pogotovo onda - kad se maknuo od politike, za koju je upozoravao da je dr\u017eala \u0161apu nad hrvatskim medijima i u socijalizmu i u vi\u0161estrana\u010dju (\u201cU komunizmu se slu\u0161alo Kurtu, a u vi\u0161estrana\u010dju Murtu\u201d, izjavio je u posljednjem intervjuu listu Novinar).

\u00a0tome je govorila i jedna od najpoznatijih anegdota koju je Zlatar podijelio s javno\u0161\u0107u. U jednom intervjuu ispri\u010dao je kako je kao urednik Studija u zgradi Vjesnikova nebodera sreo jednog od urednika tada\u0161njih ozbiljnih dnevnih novina, koji mu je, onako s visine, predbacio kako je njegovo ure\u0111ivanje ipak malo previ\u0161e senzacionalisti\u010dko. Na \u0161to mu je Zlatar pokazao svoju olovku i rekao: \u201cLjubi pero koje te hrani\u201d. Jer to je bilo novinarstvo koje je Zlatar volio i kakvom je te\u017eio. Pribli\u017eiti se ljudima o kojima je pisao, okrenuti se \u010ditateljima za koje je radio - i od kojih je \u017eivio. Va\u017ena je to poruka i dana\u0161njim medijima koji su proteklih desetlje\u0107a vi\u0161e pozornosti obra\u0107ali na premijere i predsjednike, na tajkune i donatore, na mo\u0107nike i silnike, nego na ljude koji su ih kupovali, \u010ditali, gledali, pla\u0107ali...

Pero Zlatar je radio za svoje \u010ditatelje, donosio je vijesti s terena i s ulice, a ne iz partijskih salona, bilo da je pisao o vanjskoj politici, sportu ili estradi. Ili pak o ratnim doga\u0111ajima. Pero Zlatar bio je ozbiljan novinar koji je ozbiljno pristupao temama, \u010dak i onim neozbiljnima. Ali je i preozbiljnim temama pristupao s nu\u017enom dozom ponekad i posprdne neozbiljnosti. No ono po \u010demu Zlatara treba pamtiti jest taj njegov neuni\u0161tivi entuzijazam za novinarstvo. On ga je obavljao sa smije\u0161kom i odu\u0161evljenjem koje je izbijalo iz njegovih tekstova i s naslovnica njegovih izdanja. To odu\u0161evljenje prenosio je na svoju publiku, kao \u0161to je entuzijazam \u0161irio na budu\u0107e generacije mladih novinara. \u201cTo si, \u0161to si\u201d, izjavio je Zlatar u posljednjem intervjuu, poru\u010duju\u0107i kako \u0107e \u201cpisati sve dok ga bude slu\u017eilo pam\u0107enje\u201d. \u201cNadam se do trena kad \u0107u oti\u0107i na put bez povratka, u vje\u010dna lovi\u0161ta.\u201d Taj entuzijazam usa\u0111en je u svakog pravog novinara koji u mukotrpnom prikupljanju i objavljivanju informacija ne vidi samo posao, nego \u017eivotni poziv. Jednom novinar, uvijek novinar. Pa makar se mijenjala vremena, izmjenjivale vlasti, promijenile tehnologije... Zbog toga pravo novinarstvo nikad ne umire, bez obzira na to \u0161to ga napu\u0161taju oni koji su s tim novinarstvom i zbog tog novinarstva \u017eivjeli. Neka stoga novine budu tu ako se dragi kolega Pero Zlatar jednom vrati. Da ima \u0161to pro\u010ditati.