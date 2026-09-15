AfD najjača stranka u Njemačkoj

Desno-populistička Alternativa za Njemačku (AfD) i dalje je najjača politička stranka u Njemačkoj, pokazalo je istraživanje instituta YouGov objavljeno u utorak, nakon što je ta stranka početkom mjeseca ostvarila uvjerljivu pobjedu na izborima u istočnoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Prema istraživanju, AfD trenutačno ima potporu 29 posto birača, što je jedan postotni bod više nego u kolovozu.

Istodobno su demokršćanski CDU kancelara Friedricha Merza i njegova bavarska sestrinska stranka CSU pali na 18 posto, što je njihov najlošiji rezultat dosad. U odnosu na prethodni mjesec izgubili su dva postotna boda.

Zeleni su porasli za jedan postotni bod, na 16 posto, dok je Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD), mlađi partner u vladajućoj koaliciji s konzervativcima kancelara Merza, također ojačala za jedan bod, na 13 posto.

Ljevica (Die Linke) pala je za dva boda, na 10 posto. Slobodni demokrati (FDP) ostali su na pet posto, dok je populistički Savez Sahre Wagenknecht (BSW) porastao na četiri posto.

Veća potpora suradnji s AfD-om

Istraživanje pokazuje i promjenu stavova birača prema politici drugih stranaka da ne surađuju s AfD-om.

Većina ispitanika, njih 59 posto, i dalje smatra AfD krajnje desnom strankom, dok 30 posto njih ne dijeli takvo mišljenje. Taj se omjer gotovo nije promijenio u odnosu na svibanj 2025. godine.

Kada je riječ o mogućnosti suradnje s AfD-om, stavovi su se u međuvremenu promijenili. Čak 51 posto ispitanika smatra da druge stranke ne bi trebale unaprijed isključiti suradnju s AfD-om, u odnosu na 44 posto u kolovozu. Istodobno, 40 posto ispitanih smatra da bi suradnja s AfD-om trebala biti potpuno isključena, dok je takav stav u kolovozu zastupalo 46 posto ispitanika.

Rezultati istraživanja dolaze nakon snažnog izbornog uspjeha AfD-a u Saskoj-Anhalt, gdje je stranka početkom rujna ostvarila uvjerljivu pobjedu.