AfD: Trebat će nam oružje za deportacije migranata

Vodeći kandidat AfD-a u Saskoj-Anhaltu, Ulrich Siegmund, povezao je proizvodnju obrambene opreme s planiranom ofenzivom deportacija. Nakon konstituirajuće sjednice zastupničkog kluba AfD-a u pokrajinskom parlamentu u Magdeburgu, Siegmund je u četvrtak, odgovarajući na pitanje novinara o planiranom dolasku izraelske tvornice oružja Elbit rekao da nije nužno protiv naoružavanja jer će im trebati sredstva za deportacije migranata.

- Ne demoniziramo općenito proizvodnju obrambene opreme, jer će nam u kasnijoj ofenzivi remigracije i deportacija, naravno, također biti potrebna odgovarajuća pomoćna sredstva. Naravno, i u smislu unutarnje sigurnosti, vlastite stabilnosti, kao i obrane pokrajine - rekao je.

Dodao je da je protiv slanja oružja drugim državama, ali da je vojna industrija bitna za obranu Njemačke i unutrašnju stabilnost.

- Želimo pomno pogledati što se tamo proizvodi, pod kojim uvjetima i postoji li zbog toga opasnost da se uključimo u tuđe sukobe? Ako je tako, na to gledamo vrlo kritično - rekao je.

Savezni kancelar Friedrich Merz optužio je AfD u srijedu da koncept „remigracije” nije ništa drugo doli „etničko čišćenje prema boji kože i podrijetlu”.