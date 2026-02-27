Afera Epstein koštala ga utvrde: Starmerovi Laburisti ostali su bez zastupnika u Manchesteru

Laburistička stranka britanskog premijera Keira Starmera pretrpjela je u petak neugodan izborni poraz od ljevičarske Zelene stranke u dijelu Manchestera kojim je dominirala gotovo stoljeće, što naglašava slom britanske dvostranačke politike. Gubitak jednog od najsigurnijih mjesta laburista, u najvećem izbornom testu u gotovo godinu dana, stavlja dodatan pritisak na Starmera u dokazivanju da bi trebao ostati na poziciji nakon tjedana političkih previranja i poziva na ostavku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:01 Starmerovi Laburisti ostali su bez zastupnika u Manchesteru | Video: 24sata/Reuters

Hannah Spencer iz Zelene stranke osvojila je upražnjeno mjesto u parlamentu za izbornu jedinicu Gorton i Denton. Zelena stranka osvojila je 40,7 posto glasova na izborima održanim nakon što je dosadašnji zastupnik dao ostavku iz zdravstvenih razloga. Reformska stranka Nigela Faragea osvojila je drugo mjesto s 28,7 posto glasova, a Laburisti su završili treći s 25,4 posto. Rezultat je "jasno, razočaravajuć", rekla je čelnica Laburističke stranke Anna Turley.

Starmer se već suočava s najopasnijim trenutkom svog premijerskog mandata ovog mjeseca kada su neki od njegovih zastupnika rekli da bi trebao dati ostavku zbog svoje odluke da imenuje laburističkog veterana Petera Mandelsona veleposlanikom u Washingtonu, unatoč njegovim vezama s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Laburisti su osvojili nešto više od polovice glasova u Gortonu i Dentonu na posljednjim općim izborima 2024. godine. Ali Starmerova nepopularnost, spor gospodarski rast i niz skandala i političkih zaokreta pridonijeli su dubokom padu podrške stranci.

John Curtice, najugledniji britanski anketar, nazvao je rezultat "seizmičkim trenutkom", što znači da "budućnost britanske politike izgleda neizvjesnije nego ikad" od kraja Drugog svjetskog rata. No, malo je vjerojatno da će se Starmer suočiti s neposrednom prijetnjom svom položaju ako izgubi, rekli su laburistički zastupnici prije glasovanja.

Prvi je ovo put da je Zelena stranka, koja podržava izlazak iz NATO-a i legalizaciju rekreativnih droga, pobijedila na izvanrednim izborima za mjesto u parlamentu ili neko mjesto na sjeveru Engleske. Time je ukupan broj mjesta stranke u Donjem domu porastao na pet od 650.

Gorton i Denton - koji uključuje područje gdje su odrasla braća Gallagher koji su osnovali Oasis - nekada su bili dio stare laburističke koalicije industrijskih područja diljem Engleske koja se smatrala toliko neosvojivom da se nazivala Crveni zid.

Na nacionalnoj razini, pet stranaka, uključujući Zelene, Reformne i Liberalne demokrate, ima dvoznamenkaste postotke u anketama, prijeteći laburističko-konzervativnom duopolu prošlog stoljeća.

Glavni izazov laburističkoj vladi na sljedećim izborima vjerojatno će doći od stranke Reform UK, koja ima samo nekoliko mjesta u parlamentu, ali vodi u anketama javnog mnijenja već više od godinu dana.