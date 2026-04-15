AFERA U JUDO SAVEZU Sad kažu da su za sve krivi bivši tajnik i zamjenica! Oni oštri: 'To su laži'

Postupci pojedinih bivših zaposlenika i selektivno izvještavanje medija ne odražavaju u potpunosti činjenično stanje i mogu dovesti do obmanjujućih zaključaka o načinu rada Hrvatskog judo saveza, a za koje Upravni odbor i Nadzorni odbor Hrvatskog judo saveza nisu imali saznanja, stoji u priopćenju koje je savez poslao jučer, dan nakon što smo objavili kako je policija prema nalogu Uskoka ušla u HJS te uzela dokumentaciju o trošenju i plaćanju računa.

Uskok se, istaknimo, zainteresirao za poslovanje i trošenje u Judo savezu nakon serije tekstova 24sata o nevjerojatnim troškovima koje su pokrivali. Plaćali su ljetovanja čelnim ljudima HOO-a i saveza, njihovim obiteljima, pokrivali troškove moćnom HDZ-ovcu, ujedno počasnom predsjedniku saveza, kojem su kupili i automobil... Sve su radili preko tvrtke Concorda, s kojom imaju dugogodišnji ugovor. Naime, Concorda je za HJS prikupljala kotizacije i organizirala natjecanja. Oni su formalno plaćali i sva ova ljetovanja, a potom bi savezu ispostavili skupni račun za "troškove organizacije".

Prvo smo objavili da je sinu Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, plaćeno sedmodnevno ljetovanje u hotelu Parentium u Poreču. Ali osim za smještaj njega i djevojke, hotel je ispostavio račun na kojem je vidljivo da je mlađi Krajač 40 puta išao za šank na bar pored bazena, lounge bar i koristio minibar. Samo na piće otišlo je gotovo 2800 kuna.

Otkrili smo da to nije jedini slučaj. I Siniši Krajaču plaćen je jedan vikend u hotelu. I direktoru marketinga HOO-a Ranku Ćetkoviću, a dopredsjednik HJS-a Dean Bogić, koji je danas sportski direktor, redovito je vodio i obitelj, za koju je HJS plaćao smještaj. I to je išlo preko tvrtke Concorda, koja je rezervirala i plaćala smještaj i za počasnog predsjednika saveza, utjecajnog HDZ-ovca Tomislava Čuljka.

Tomislav Čuljak počasni je predsjednik Hrvatskog judo saveza. Sanda Čorak Savez vodi 20-ak godina | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U konačnici, objavili smo i kako je savez kupio Toyotu Land Cruiser preko Concorde samo da bi taj noviji model koji mjesec nakon nabavke bio zamijenjen za pet godina stariju Toyotu supruge Tomislava Čuljka. Tako je Čuljak dobio noviji automobil, koji je poslije skuplje prodao. A za njegov stari terenac savez je morao potrošiti 8000 eura za servis kako bi bio u ispravnom stanju.

No nakon naših otkrića savez se sad "pere" tvrdeći da se sve to odnosi na bivše zaposlenike. Naime, u priopćenju koje su jučer poslali ističu kako se sva izvješća odnose na radnje i financijske transakcije koje su se dogodile dok je dužnost glavnog tajnika obnašao Hrvoje Lindi, a dužnost zamjenice glavnog tajnika Ana Krauthacker.

Optužuju bivše zaposlene

- Niti Lindi niti Krauthacker nisu više zaposleni niti obnašaju bilo kakvu dužnost u Hrvatskom judo savezu. Hrvoje Lindi opozvan je s dužnosti u kolovozu 2024. godine, a Ani Krauthacker izrečen je izvanredni otkaz u veljači 2025. godine. Osim spomenutih bivših zaposlenika, Savez su napustili drugi operativci koji su mogli imati pristup dokumentaciji i pregledu transakcija - dodaju u priopćenju HJS-a koje potpisuje Sanda Čorak, koja ga vodi 20-ak godina. Slično je, putem odvjetnika, reagirao i Tomislav Čuljak, počasni predsjednik Judo saveza.

- Gospodin Čuljak je počasni predsjednik Hrvatskog judo saveza te kao takav nije odgovorna osoba saveza niti je to ikada bio - stoji u reakciji, u kojoj ističu da nije bio uključen u svakodnevni rad niti donosio odluke o poslovanju, kao i da je sudjelovao isključivo volonterski. Dodaju i da je u političkoj i poslovnoj mirovini te da "sve što on ili njegova obitelj posjeduje stečeno je na zakonit način".

Nakon objave Judo saveza oštre demantije njihovih navoda i njima i medijima poslali su prozvani bivši glavni tajnik Lindi i bivša zamjenica Krauthacker

- U navedenoj objavi Hrvatski judo savez koristi formulacije iz kojih se u javnosti stvara dojam moje osobne odgovornosti za navodne nepravilnosti, iako za takav dojam nisu iznesene konkretno utvrđene činjenice, nisu predočeni dokazi, niti postoji odluka bilo kojeg nadležnog tijela kojom bi se utvrdila bilo kakva moja odgovornost - napisao je Lindi.

Nadalje ističe da je radni odnos završio 2024. i kako nikad nije dobio obrazloženje odluke o razrješenju. Ističe da je svoj posao radio savjesno i odgovorno u suradnji s predsjednicom i Upravnim odborom te traži da savez prestane iznositi lažne insinuacije. Krauthacker preko odvjetnika navodi da ona nikada nije bila odgovorna osoba, nego je to i tada i sada predsjednica Sanda Čorak koja donosi odluke.

- Krauthacker nije otpuštena zbog propusta u financijskim izvještajima, već je otkaz uslijedio kao izravna posljedica njezinog ukazivanja na nepravilnosti unutar saveza. Razlozi navedeni u odluci o otkazu, poput kupnje kravate predsjedniku IJF-a, iskonstruirani su s ciljem njezina uklanjanja - stoji u reagiranju.

Također navodi da je poslovanje prijavila Državnom inspektoratu. Zaključuje se da predstavnici HJS-a svjesno obmanjuju javnost pripisujući joj radnje s kojima nema veze.

Na otkrića 24sata i upad policije u savez reagirali su i saborski zastupnici. Vesna Vučemilović istaknula je kako je potrebno napraviti porezni nadzor u svim sportskim savezima.

- Sama činjenica da su zakinuli djecu, i to nadarene mlade sportaše, u cijeloj je priči najgnjusniji dio. Kad kradeš od djece kako bi sagradio vilu i platio plastičnu operaciju, onda nisi ništa drugo nego najgori šljam - istaknula je.

Na društvenim mrežama reagirao je i mostovac Marin Miletić.

- Mladi sportaši koji treniraju ovaj prekrasni sport sami si plaćaju treninge, opremu, gotovo sve, a ekipa iz njihova saveza ponaša se kao pijani milijunaši - stoji u njegovoj objavi