Gdje je nestao Vedran Pavlek: Mogao je otići jednim od osam letova, tu je i zlatni pasoš...

Moj klijent nije u bijegu, on je na godišnjem odmoru. Tako je govorila odvjetnica Laura Valković, koja zastupa Vedrana Pavleka, nakon ročišta 27. ožujka na kojem su mu odredili istražni zatvor zbog navodnog izvlačenja 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. Tužiteljstvo to nije tako gledalo, kao ni sud. Dok su čekali njegov povratak s godišnjeg odmora, dogodile su se dvije važne stvari: turske su vlasti na molbu za suradnju od hrvatskih vlasti ispitale Vedrana Pavleka te mu oduzele laptop i mobitele, a potom je on u nekom trenutku navodno otišao iz Turske u Kazahstan.

I to povlači za sobom pitanje kako je moguće da je otišao iz Turske ako je za njim izdana Interpolova crvena tjeralica. Krenimo redom.

Pavleka je turska policija navodno posjetila 27. ožujka, oko 15 sati po turskom, odnosno 16 po hrvatskom vremenu, dok je sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odlučivala o tome hoće li on na mjesec dana u istražni zatvor u Remetincu ili ne. Oduzeli su mu laptop i mobitele, a izvori iz pravosudnih krugova medijima su dojavili i da je pod nadzorom turske policije, no nije bio uhićen. Odmah nakon ročišta Uskok je tražio da se za njim raspiše Interpolova tjeralica jer mu je istražni zatvor određen prema tri osnove: opasnosti od bijega, od utjecaja na svjedoke i od ponavljanja kaznenih djela. Riječ je o “red notice”, odnosno potražnici za osobama koje izbjegavaju suđenje ili odsluženje kazne. Ne objavljuju ih sve na Interpolovoj stranici, pa Pavleka tamo nema.

Foto: Marko Prpić, Pixsell/Booking/canva

No sve države koje surađuju s Interpolom dobile su obavijest. Tjeralicu raspisuje policija na zahtjev Uskoka, najčešće isti dan kad je sud odredio istražni zatvor. Pa zašto onda nije uhićen u Turskoj? Dio naših sugovornika tvrdi da je iskoristio rupu u vremenu od ispitivanja do toga da turska policija dobije dokumentaciju od Hrvatske, jer je to procedura koja mora biti odrađena da bi uhićenje i izručenje bilo valjano.

- Vrlo je neobično da im je uspio pobjeći jer su turski policajci očito znali tko je, čim su mu oduzeli uređaje. Što se točno dogodilo, to treba pitati njih. Tu ne bih uzeo u obzir ni to da je bio petak kad je raspisana tjeralica, niti na to smije utjecaja imati vikend ili blagdani - govori naš sugovornik sa suda.

Kako je otišao u Kazahstan?

Pitanje je kad je turska policija dobila obavijest o Interpolovoj tjeralici jer se ona ne šalje državama čim dođe zahtjev za raspisivanje tjeralice. Naime, tjeralica se ne raspisuje automatski. Prije objave, Glavno tajništvo pregledava zahtjev kako bi se osigurala usklađenost s Ustavom Interpola. Ovaj postupak može potrajati nekoliko dana, ali se obično obavlja brzo. Odvjetnici s kojima smo razgovarali vjeruju da je upravo to vrijeme Pavlek iskoristio za odlazak u Kazahstan. Naime, u tom periodu na graničnim prijelazima i aerodromima u sustavu još se ne vidi obavijest o tjeralici. Ako mu turska policija nije oduzela putne isprave, mogao je komotno odletjeti već 27. ožujka navečer.

Zagreb: Konferencija za medije povodom nadolazećih utrka ženskog slaloma "Snow Queen Tropy" | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Većina letova iz Istanbula za Kazahstan je u večernjim satima, između 20 sati i ponoći. Tog 27. ožujka, ako je odmah “zbrisao”, mogao je birati između osam letova, od kojih dva idu direktno u glavni grad, Astanu, a šest u Almati. Tamo bi stigao između 5 i 7 sati ujutro. Slično je i za sve druge dane do 8. travnja, kad je informacija došla do hrvatskih medija. Još je nejasno kad je turska policija shvatila da ga nema u hotelu u kojem je odsjedao i koliko je trebalo da informacija dođe do Hrvatske. No i to policija može izvući. Kad hrvatski državljanin putuje u Kazahstan, treba mu putovnica koja vrijedi do šest mjeseci nakon datuma kad se planira odlazak iz Kazahstana. Hrvatima za tu zemlju ne treba viza za ostanak do 30 dana. Ako je Pavlek na taj način sletio u Kazahstan, na aerodromima u Astani i Almati je dobio bijelu kartu za migracije. Ako je odsjeo u hotelu, taj hotel mora lokalnoj policiji javiti da je tamo ako odsjeda dulje od pet dana. Za kretanje po svijetu treba mu i novac.

- Hrvatska mu je mogla blokirati nekretnine za koje zna i račune u Hrvatskoj. Za blokiranje računa u drugim državama traži se pravna pomoć preko ministarstava. Pitanje je i zna li Uskok za sve račune koje on ima te je li Monako blokirao njegove račune od tvrtke koju ondje ima. U svakom slučaju, novca ima - rekao nam je odvjetnik Ivo Farčić.

Tu je i opcija da je novac imao u torbi, kako je Uskoku svjedočio Nenad Eror. Naime, kad bi on otišao u Italiju prema Pavlekovim naredbama, novac bi mu navodno donosio u torbama u hotel u Portorožu. Eror tvrdi da je Pavlek imao i nekoliko telefona, pa je pitanje je li turska policija oduzela sve uređaje ili je uspio sakriti jedan od mobitela.

Zlatni pasoš

Pojavila se i teorija da Pavlek ima zlatni pasoš Turske ili Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je bio prije Istanbula. U Turskoj, to je program stjecanja državljanstva putem investicije. Za razliku od sličnih europskih programa koji često zahtijevaju godine privremenog boravka i poznavanje jezika, turski model osmišljen je kao izravna transakcija koja ulagaču i njegovoj užoj obitelji omogućuje punopravno državljanstvo u roku od samo nekoliko mjeseci.

Prvi način dobivanja zlatnog pasoša je da osoba kupi nekretninu vrijednu 400.000 američkih dolara i zadrži je barem tri godine prije prodaje. Drugi način je bankovni depozit od pola milijuna dolara ili otvaranje tvrtke koja zapošljava barem 50 turskih državljana. Turska, kao i Hrvatska, dopušta dvojno državljanstvo i ne zahtijeva da osoba živi na turskom teritoriju. U pravnom smislu, to značajno komplicira procese izručenja jer Turska, kao i mnoge druge države, ne izručuje svoje državljane. Tretiraju ih kao svoje građane bez obzira na to kako su do tog statusa došli. Ako bjegunac dobije državljanstvo prije nego što Interpolova tjeralica dovede do uhićenja, postupak izručenja matičnoj državi postaje izuzetno kompliciran i dugotrajan. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima situacija je malo drukčija. Zlatna viza ne vodi izravno do državljanstva, ali nudi iznimnu pravnu i ekonomsku stabilnost na razdoblje od 5 ili 10 godina. Glavni način na koji do toga možete doći je kupnja nekretnine vrijedne najmanje pola milijuna eura. To može biti i na kredit ili čak i ako je nekretnina tek u gradnji.

Saalbach: Zubčić, Kolega i Vidović ušli u drugu vožnju slaloma, Rodeš ispao | Foto: Igor Soban/PIXSELL

No ta je teorija na klimavim nogama zbog toga što je Pavlek ipak napustio Tursku, a turske su vlasti znale da će ga Hrvatska tražiti. U tim situacijama blokiraju dobivanje “zlatnog pasoša”. Važno je uzeti u obzir i da je u Uskokovoj istrazi spominjana tvrtka iz Rusije te da je Pavlek prije odlaska u Istanbul bio u Moskvi. Kazahstan je s Rusijom itekako politički povezan.

Javili smo se nekoliko medija iz Kazahstana, kolege kažu da za cijeli slučaj još nisu čuli te ne mogu dobiti informaciju sa tamošnjih sudova.

Odvjetnica bez odgovora

Poslali smo upit i Pavlekovoj odvjetnici o tome hoće li biti dostupan hrvatskim vlastima, no do zaključka ovog teksta nismo dobili odgovor. Ostaje činjenica da si je Pavlek ovakvim manevrima samo otežao situaciju jer bijeg se u sudskim procesima uvijek računa kao otegotna okolnost i samo povećava visinu kazne koju sud odredi