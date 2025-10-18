Obavijesti

SUKOBI NA GRANICI

Afganistan i Pakistan u Dohi pregovaraju o miru nakon tjedan dana neprijateljstava

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Canva/ilustracija

Visoka afganistanska delegacija otputovala je u subotu u Dohu na mirovne pregovore s Pakistanom, rekao je glasnogovornik afganistanske vlade, nakon što su zemlje produžile primirje u sukobima na granici

Kako je obećano, pregovori s pakistanskom stranom održat će se danas u Dohi, rekao je Zabihula Mudžahid u izjavi, dodajući da kabulski tim predvodi ministar obrane Mula Muhamad Jakub.

Pakistanska delegacija već je od petka u glavnom gradu Katara na pregovorima, a pridružit će joj se i viši dužnosnici, rekla su Reutersu tri vladina i sigurnosna dužnosnika.

Pakistan i Afganistan u petak su produžili 48-satno primirje za vrijeme trajanja pregovora u Dohi, rekli su izvori, dok nastoje riješiti sukobe u kojima su proteklog tjedna poginuli deseci, a ranjene stotine ljudi u najgorem sukobu između tih dviju azijskih zemalja otkako su talibani preuzeli vlast u Kabulu 2021. godine.

BEZ OBJAŠNJENJA Afganistan: Ne rade mobiteli ni internet, talibani su ih ugasili?
Afganistan: Ne rade mobiteli ni internet, talibani su ih ugasili?

Do žestokih kopnenih borbi između nekadašnjih saveznika, kao i do pakistanskih zračnih napada preko njihove sporne granice duge 2600 km,  došlo je nakon što je Islamabad zatražio da Kabul obuzda militante koji su pojačali napade u Pakistanu, rekavši da djeluju iz utočišta u Afganistanu.

Glasnogovornik afganistanske vlade rekao je da je Pakistan izveo zračne napade u Afganistanu nekoliko sati nakon što je primirje produljeno.

NOVI PROBLEMI Afganistanci ne mogu pristupiti dijelu društvenih mreža...
Afganistanci ne mogu pristupiti dijelu društvenih mreža...

Osudio je napade, rekavši da Kabul zadržava pravo odgovoriti, ali da je afganistanskim borcima naloženo da se suzdrže od odmazde kako bi održali status i poštovanje svog pregovaračkog tima.

PALE TEŠKE OPTUŽBE Ponovo buknuo granični sukob između Pakistana i Afganistana
Ponovo buknuo granični sukob između Pakistana i Afganistana

Pakistanska vojska nije odgovorila na zahtjev za komentar o zračnim napadima.

