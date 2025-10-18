Afganistan i Pakistan u Dohi pregovaraju o miru nakon tjedan dana neprijateljstava

Kako je obećano, pregovori s pakistanskom stranom održat će se danas u Dohi, rekao je Zabihula Mudžahid u izjavi, dodajući da kabulski tim predvodi ministar obrane Mula Muhamad Jakub.

Pakistanska delegacija već je od petka u glavnom gradu Katara na pregovorima, a pridružit će joj se i viši dužnosnici, rekla su Reutersu tri vladina i sigurnosna dužnosnika.

Pakistan i Afganistan u petak su produžili 48-satno primirje za vrijeme trajanja pregovora u Dohi, rekli su izvori, dok nastoje riješiti sukobe u kojima su proteklog tjedna poginuli deseci, a ranjene stotine ljudi u najgorem sukobu između tih dviju azijskih zemalja otkako su talibani preuzeli vlast u Kabulu 2021. godine.

Do žestokih kopnenih borbi između nekadašnjih saveznika, kao i do pakistanskih zračnih napada preko njihove sporne granice duge 2600 km, došlo je nakon što je Islamabad zatražio da Kabul obuzda militante koji su pojačali napade u Pakistanu, rekavši da djeluju iz utočišta u Afganistanu.

Glasnogovornik afganistanske vlade rekao je da je Pakistan izveo zračne napade u Afganistanu nekoliko sati nakon što je primirje produljeno.

Osudio je napade, rekavši da Kabul zadržava pravo odgovoriti, ali da je afganistanskim borcima naloženo da se suzdrže od odmazde kako bi održali status i poštovanje svog pregovaračkog tima.

Pakistanska vojska nije odgovorila na zahtjev za komentar o zračnim napadima.