Afrička svinjska kuga je pred vratima: 'Šteta će biti golema'

Više nije pitanje hoće li afrička svinjska kuga stići i u Hrvatsku nego kad će stići. Za ljude, čak ni ako konzumiraju zaraženo meso domaće svinje, nema opasnosti, no štetu bi moglo imati gospodarstvo.

Bolest je službeno zabilježena u Srbiji krajem srpnja, a desetak dana kasnije otkrivena je na četiri farme u blizini Beograda. Doktor veterine i predsjednik Saveza udruga uzgajivača svinja Goran Jančo prognozira da Hrvatska bez ove bolesti - od koje oboljeti mogu samo domaće i divlje svinje - može izdržati još najdalje do kraja godine.

Express piše da prema najcrnjem scenariju, gospodarska šteta može iznositi i do milijardu kuna. Tolika je vrijednost domaćeg svinjogojstva. Bolest se prenosi sa životinje na životinju, no virus prenijeti može i čovjek na obući i odjeći. Oboljela divlja svinja krvari iz nosa, uha i anusa te u šumi ostavlja zaraženu krv, koju na farmu može onda donijeti i čovjek. Lovci se zato, jednako kao farmeri, moraju pridržavati strogih higijenskih mjera. Značajno je pojačan odstrel divljih svinja, čija će populacija biti prepolovljena. Oporavak populacije trebao bi se dogoditi kroz dvije godine. Afrička svinjska kuga nije opasna za druge životinje osim svinja, kao ni za čovjeka. Srbija je zabranila izvoz svinjetine sa zaraženog područja, koje je zasad ograničila na tri kilometra oko farmi na kojima se pojavila bolest. Hrvatska kao članica EU svinjetinu iz Srbije nije niti uvozila, no nije isključen ilegalan uvoz, čega su svjesni i u Ministarstvu poljoprivrede. Pozivaju potrošače da kupuju samo legalno meso.

Kuga je ime dobila po supsaharskoj Africi, u kojoj je endemska bolest. Prvo je zabilježena u Gruziji 2007. godine, i otad ulazi u Europu. Zasad ju je zabilježilo deset europskih zemalja. S bolešću se bore i azijske zemlje, jednako tako i Rusija, pa je teško govoriti o teoriji zavjere, kaže dr. Jančo. Najveći su proizvođači svinjetine Danska i Nizozemska, koje bolest još nije pogodila, kao ni Njemačku. Zaustavljena je na granici s Poljskom, koja je pogođena afričkom svinjskom kugom. Bolest je godinu dana prisutna i u Mađarskoj. Paradoksalno, osim Drave, prijelaz divljih zaraženih svinja u Hrvatsku sprečava i Orbanova žilet-žica na granici, podignuta kako bi se zaustavio prelazak migranata. Hrvatska zadovoljava samo 40 posto svojih potreba za svinjskim mesom.

Tema: Hrvatska