'PREGAŽENI' ICE-OVAC MIRNO ODŠETAO

Agent ICE-a ubio ženu. Trump kaže da ga je ona 'pregazila'. BBC detaljno analizirao snimku

Agent ICE-a ubio ženu. Trump kaže da ga je ona 'pregazila'. BBC detaljno analizirao snimku
Iako je američki predsjednik Donald Trump poručio kako je Good pregazila agenta ICE-a, kako je čudo što je uopće preživio, kako ju je upucao u samoobrani... Snimke koje su se pojavile ga demantiraju.

Amerika je na nogama zbog ubojstva 37-godišnje Renee Nicole Good u Minneapolisu. Nju je upucao agent imigracijske službe (ICE) na sred ulice dok je bila u svojem automobilu...

Iako je američki predsjednik Donald Trump poručio kako je Good pregazila agenta ICE-a, kako je čudo što je uopće preživio, kako ju je upucao u samoobrani... Snimke koje su se pojavile ga demantiraju. Jer 'pregaženi' policajac nakon navodnog udarca ostaje na nogama. 

BBC je analizirao snimku na kojoj se vidi kako jedan od službenika razgovara sa ženom u automobilu i naređuje joj da napusti vozilo. Prozor automobila je otvoren. 

Drugi maskirani službenik potom stiže do automobila i pokušava otvoriti vrata. Automobil kreće unatrag, situacija i dalje ne izgleda nimalo dramatično.

Potom se na snimci pojavljuje i muškarac koji je na kraju upucao i ubio 37-godišnjakinju. Čini se kako je snima mobitelom.

Automobil u tom trenutku počinje skretati udesno, dalje od agenata.

Ali agent koji ju je snimao izvadio je pištolj i ispaljuje prvi hitac.

Na snimkama iz drugih kutova vidi se kako je možda bilo nekakvog kontatkta prije pucnjave, ali policajac sigurno nije pregažen.

Automobil se nastavlja kretati, agent ICE-a koji je ispalio prvi hitac potom ispaljuje još dva, čini se kroz otvoreni prozor automobila.

Kako se vozilo nastavilo kretati, agent ICE-a koji ju je upucao, za kojeg Trump piše kako je čudo što je živ, kreće pješice prema vozilu i ne izgleda ozlijeđeno. 

Dužnosnici Trumpove administracije nazvali su incident dijelom obrasca demonstranata protiv Trumpa koji ugrožavaju ICE-ove policajce, ali kritičari kažu da su vidjeli ženu kako ih pokušava izbjeći. 

Istragu provode FBI i državni dužnosnici Minnesote.

Zakon Minnesote dopušta da policajac upotrijebi smrtonosnu silu samo ako vjeruje da je to potrebno kako bi se zaštitio on ili drugi od neposredne smrti ili ozbiljne ozljede. Savezni zakon ima sličan standard.

Savezni agenti općenito su imuni od državnog kaznenog progona za radnje poduzete u sklopu njihovih službenih dužnosti.

Goodina majka rekla je za Minnesota Star Tribune da je njezina kći bila "izuzetno sućutna" i da nije tip osobe koja bi se sukobila s agentima ICE-a.

"Cijeli život se brinula o ljudima", rekla je njezina majka Donna Ganger za Star Tribune. "Bila je puna ljubavi, praštala je i aila je privržena."

