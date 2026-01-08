Žena koju je agent ICE-a ubio u Minneapolisu bila je američka državljanka: 'Bila je brižna...'

Ubojstvo 37-godišnje žene u Minnesoti koje je počinio agent imigracije službe (ICE) uznemirio je grad Minneapolis i veći dio SAD-a s potencijalom da preraste u još jedno žarište u polariziranoj zemlji. Državni i savezni dužnosnici iznijeli su suprotne verzije događaja u kojem je neimenovani agent ICE-a u srijedu ubio američku državljanku Renee Nicole Good u njezinom automobilu u Minneapolisu.

Tisuće ljudi okupile su se u Minneapolisu kako bi izrazili prosvjed zbog događaja u srijedu. Demonstracije su održane i u New Yorku, Chicagu, Seattleu, Phoenixu, Orlandu i Columbusu u Ohiju.

Operacija u Minnesoti u kojoj su sudjelovali službenici ICE-a dio je nacionalne akcije predsjednika Donalda Trumpa protiv migranata i politički nabijene istrage o optužbama za prijevaru protiv nekih neprofitnih skupina Minnesote u somalskoj zajednici.

Najmanje 56 ljudi priznalo je krivnju otkako su savezni tužitelji pod prethodnom demokratskom administracijom Joea Bidena započeli istragu programa skrbi za djecu i drugih programa socijalnih usluga u somalskoj zajednici.

Guverner Minnesote Tim Walz i gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey, obojica demokrati, odmah su osporili tvrdnju savezne vlade i okrivili Trumpa za ono što su nazvali nepotrebnom provokacijom raspoređivanjem saveznih snaga za provedbu zakona.

Jacob Frey je u objavi na X-u u srijedu okrivio Trumpovu administraciju za porast napetosti.

"Prisutnost saveznih imigracijskih agenata prouzrokuje kaos u našem gradu", napisao je Frey. "Tražimo da ICE odmah napusti grad. Čvrsto stojimo uz naše imigrantske i izbjegličke zajednice".

Video snimljen u srijedu prikazuje maskirane policajce kako se približavaju automobilu Nicole Good, koji je bio zaustavljen pod neobičnim kutom na ulici u Minneapolisu. Automobil se zatim kreće unatrag i odlazi, nakratko vozeći u smjeru policajca koji otvara vatru iz neposredne blizine.

Na snimci se ne vidi kontakt niti bilo kakav znak da je policajac ranjen, iako je ranije rečeno da je primio pomoć u bolnici i pušten, dok je Trump na društvenim mrežama rekao da je žena "pregazila policajca".

Dužnosnici Trumpove administracije nazvali su incident dijelom obrasca demonstranata protiv Trumpa koji ugrožavaju ICE-ove policajce, ali kritičari kažu da su vidjeli ženu kako ih pokušava izbjeći.

Istragu provode FBI i državni dužnosnici Minnesote.

Zakon Minnesote dopušta da policajac upotrijebi smrtonosnu silu samo ako vjeruje da je to potrebno kako bi se zaštitio on ili drugi od neposredne smrti ili ozbiljne ozljede. Savezni zakon ima sličan standard.

Savezni agenti općenito su imuni od državnog kaznenog progona za radnje poduzete u sklopu njihovih službenih dužnosti.

Renee Nicole Good bila je majka šestogodišnjeg dječaka, izvijestio je Minnesota Star Tribune, pozivajući se na dječakovog djeda.

Goodina majka rekla je za Minnesota Star Tribune da je njezina kći bila "izuzetno sućutna" i da nije tip osobe koja bi se sukobila s agentima ICE-a.

"Cijeli život se brinula o ljudima", rekla je njezina majka Donna Ganger za Star Tribune. "Bila je puna ljubavi, praštala je i bila je privržena."