'OVO JE ODVRATNO'

Agenti ICE-a ubili muškarca u Minnesoti! Mrežama se širi snimka, opirao se uhićenju

Agenti ICE-a ubili muškarca u Minnesoti! Mrežama se širi snimka, opirao se uhićenju
Foto: Evelyn Hockstein

Nakon što su savezni imigracijski agenti iz vatrenog oružja ranili neidentificiranog muškarca u južnom dijelu Minneapolisa, guverner Tim Walz oštro je kritizirao Bijelu kuću

U ranim jutarnjim satima u Minneapolisu je došlo do još jedne pucnjave u kojoj su pripadnici Američke imigracijske i carinske službe (ICE) otvorili vatru, rekli su lokalni dužnosnici, javlja SkyNews.

Ustrijeljen je 51-godišnji muškarac, CNN je objavio da je podlegao ozljedama. 

Incident se dogodio u području južnog dijela grada, gdje su agenti sudjelovali u operaciji povezanoj s pojačanim savezničkim nadzorom i uhićenjima. Prema prvim izvješćima, stradao je jedan muškarac, a službe hitne pomoći odmah su pozvane na mjesto događaja.

SUSTAV BEZ MILOSTI Novi šok u Americi: ICE priveo dvogodišnju djevojčicu i ignorirao sudsku odluku
Novi šok u Americi: ICE priveo dvogodišnju djevojčicu i ignorirao sudsku odluku

Guverner Tim Walz brzo je reagirao, objavivši na društvenoj mreži da je odmah kontaktirao Bijelu kuću. Walz je situaciju nazvao 'strašnom' i poručio da je Minnesoti 'dosta' ovakvih incidenata, pozivajući predsjednika da prekine operaciju i povuče savezne agente iz savezne države.

- Upravo sam razgovarao s Bijelom kućom nakon još jedne strašne pucnjave koju su jutros počinili savezni agenti. Minnesoti je dosta. Odvratno je što se događa. Predsjednik mora prekinuti ovu operaciju. Izvucite tisuće nasilnih, neobučenih policajaca iz Minnesote. Odmah - napisao je Walz.

Detalji o tome što se točno dogodilo i zašto je do pucnjave došlo još nisu potpuno jasni, a istraga je u tijeku, rekli su nadležne službe. Američke agencije zasad nisu objavile identitet ranjene osobe ili specifične okolnosti događaja. Prema neslužbenim informacijama, ustrijeljen je muškarac koji je sudjelovao u prosvjedima. 

Društvenim mrežama širi se snimka događaja. Na snimci se vidi kako su muškarca okružila sedmorica agenata ICE-e. Muškarac se opirao uhićenju, a zatim je jedan od agenata izvadio pištolj i pucao u njega.

POBUNA NA MNUS 20 FOTO Tisuće ljudi suprotstavilo se jakoj hladnoći zahtijevajući da ICE napusti Minneapolis
FOTO Tisuće ljudi suprotstavilo se jakoj hladnoći zahtijevajući da ICE napusti Minneapolis

Ovaj incident dolazi usred vala napetosti u Minnesoti zbog saveznih policijskih akcija, nakon ranijih slučajeva u kojima su federalni agenti pucali na civile tijekom provođenja imigracijskih naloga, što je izazvalo proteste i oštre političke reakcije u zemlji. 

