FOTO Tisuće ljudi suprotstavilo se jakoj hladnoći zahtijevajući da ICE napusti Minneapolis

Tisuće prosvjednika hrabro se suprotstavilo jakoj hladnoći kako bi u petak marširali ulicama Minneapolisa i zahtijevali kraj represije predsjednika Donalda Trumpa nad imigracijom u svom gradu, što je dio šire demonstracije prkosa "ICE Out!".

Na dan koji je započeo s temperaturama niskim i do minus 29 stupnjeva Celzija, organizatori su rekli da je na ulice izašlo čak 50.000 ljudi, brojku koju Reuters nije mogao provjeriti jer policija Minneapolisa nije odgovorila na zahtjev za procjenu broja ljudi.

Mnogi prosvjednici kasnije su se okupili u zatvorenom prostoru Target Centra, sportske arene kapaciteta 20.000 mjesta.

Organizatori i sudionici rekli su da su brojne radnje diljem Minnesote zatvorene taj dan, a radnici su krenuli na ulične prosvjede i marševe, koji su uslijedili nakon tjedana ponekad nasilnih sukoba između agenata američke imigracijske i carinske službe i prosvjednika koji se protive Trumpovom naletu.

Foto: Evelyn Hockstein

Samo dan ranije, potpredsjednik JD Vance posjetio je Minneapolis u znak podrške službenicima ICE-a i kako bi zatražio od lokalnih čelnika i aktivista da smanje napetosti, rekavši da ICE provodi važnu misiju pritvaranja prekršitelja imigracijskih propisa.

U jednom od dramatičnijih prosvjeda, lokalna policija uhitila je desetke svećenika koji su pjevali i molili se klečeći u međunarodnoj zračnoj luci Minneapolis-Saint Paul pozivajući Trumpa da povuče 3000 saveznih policajaca poslanih u to područje.

Organizatori su rekli da njihovi zahtjevi uključuju pravnu odgovornost za agenta ICE-a koji je ovog mjeseca ubio Renee Good, američku državljanku, u njezinom automobilu dok je pratila aktivnosti ICE-a.

Ignorirali su naredbe službenika lokalnih policijskih uprava da očiste cestu, koji su uhitili i vezali desetke prosvjednika bez opiranja, prije nego što su ih ukrcali u autobuse.

Foto: Evelyn Hockstein

"Nemojte se zavaravati, suočavamo se s potpunom saveznom okupacijom od strane vlade Sjedinjenih Država putem ICE-a na neotuđenom zemljištu Dakote", rekla je Rachel Dionne-Thunder, potpredsjednica Pokreta zaštitnika starosjedilaca, okupljenima u areni. Bila je jedna od niza vođa starosjedilaca, vjerskih, radničkih i društvenih vođa koji su govorili, pozivajući ICE na povlačenje i temeljitu istragu pucnjave.

Trump, republikanac, izabran je 2024. uglavnom na temelju svoje platforme provođenja imigracijskih zakona s obećanjem da će se obračunati s nasilnim kriminalcima, rekavši da je demokratski predsjednik Joe Biden previše popustljiv u pogledu sigurnosti granica.

No, Trumpovo agresivno raspoređivanje saveznih snaga za provedbu zakona u gradovima i državama pod vodstvom demokrata dodatno je potaknulo političku polarizaciju Amerike, posebno nakon pucanja na Good, pritvaranja američkog državljanina koji je odveden iz kuće u donjem rublju i pritvaranja školske djece, uključujući 5-godišnjeg dječaka.