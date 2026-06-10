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ODBIO SE ZAUSTAVITI

Ludo kod Opuzena: Napušen bježao policiji, vrijeđao ih, pa bacio drogu. Prijeti mu zatvor

Piše Marta Divjak,
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Ludo kod Opuzena: Napušen bježao policiji, vrijeđao ih, pa bacio drogu. Prijeti mu zatvor
Foto: David Jerkovic/PIXSELL.

Radi se o vozaču kojeg je policija od 2019. godine do danas zbog počinjenih prometnih prekršaja sankcionirala 11 puta

Policajci Mobilne jedinice granične policije Jug su u mjestu Rogotin imali pune ruke posla s 29-godišnjim serijskim ponavljačem prometnih prekršaja. Sve je počelo u utorak oko 22 sata na državnoj cesti D-8, kada su policajci pokušali zaustaviti automobil dubrovačkih registracija.

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Vozač je ignorirao zvučne i svjetlosne signale te je stisnuo gas prema Opuzenu. Tijekom idućih deset kilometara grubo je kršio prometne propise, da bi se na kraju naglo zaustavio u mjestu Podgradina. Nakon što je zaustavio automobil, bjegunac je istrčao van i počeo vrijeđati policajce. Pokušao im je pobjeći prema obližnjoj šumi, a usput je od sebe odbacio plastični omot s gotovo osam grama marihuane.

Policajci su ga brzo stigli, svladali i uhitili.

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Bio je "napušen"

Preliminarni test pokazao je da je 29-godišnjak vozio pod utjecajem THC-a, no on je odbio dati krv i urin na analizu. Uz to što je vozio drogiran i bježao patroli, policajci su utvrdili da nije bio vezan, da je nepropisno pretjecao, vozio bez žmigavaca, naglo kočio i ali nije imao ni prometnu dozvolu.

Policija ga tereti za niz prometnih prekršaja, ali i za remećenje javnog reda i mira zbog vrijeđanja službenih osoba te za posjedovanje droge. Policija ga je od 2019. godine do danas zbog prometnih prekršaja kaznila već 11 puta.

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Nakon kriminalističkog istraživanja, policajci su muškarca odveli na Općinski sud u Metkoviću.

Policija za njega traži tromjesečni zatvor, novčanu kaznu od 840 eura i šestomjesečnu zabranu vožnje.

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