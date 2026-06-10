Ludo kod Opuzena: Napušen bježao policiji, vrijeđao ih, pa bacio drogu. Prijeti mu zatvor

Policajci Mobilne jedinice granične policije Jug su u mjestu Rogotin imali pune ruke posla s 29-godišnjim serijskim ponavljačem prometnih prekršaja. Sve je počelo u utorak oko 22 sata na državnoj cesti D-8, kada su policajci pokušali zaustaviti automobil dubrovačkih registracija.

Vozač je ignorirao zvučne i svjetlosne signale te je stisnuo gas prema Opuzenu. Tijekom idućih deset kilometara grubo je kršio prometne propise, da bi se na kraju naglo zaustavio u mjestu Podgradina. Nakon što je zaustavio automobil, bjegunac je istrčao van i počeo vrijeđati policajce. Pokušao im je pobjeći prema obližnjoj šumi, a usput je od sebe odbacio plastični omot s gotovo osam grama marihuane.

Policajci su ga brzo stigli, svladali i uhitili.

Bio je "napušen"

Preliminarni test pokazao je da je 29-godišnjak vozio pod utjecajem THC-a, no on je odbio dati krv i urin na analizu. Uz to što je vozio drogiran i bježao patroli, policajci su utvrdili da nije bio vezan, da je nepropisno pretjecao, vozio bez žmigavaca, naglo kočio i ali nije imao ni prometnu dozvolu.

Policija ga tereti za niz prometnih prekršaja, ali i za remećenje javnog reda i mira zbog vrijeđanja službenih osoba te za posjedovanje droge. Policija ga je od 2019. godine do danas zbog prometnih prekršaja kaznila već 11 puta.

Nakon kriminalističkog istraživanja, policajci su muškarca odveli na Općinski sud u Metkoviću.

Policija za njega traži tromjesečni zatvor, novčanu kaznu od 840 eura i šestomjesečnu zabranu vožnje.